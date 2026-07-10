IU、李鍾碩4年戀情告終！韓國演藝圈9對長跑情侶盤點 金宇彬、申敏兒相愛10年修成正果

IU與李鍾碩於7月10日證實分手，結束近4年公開戀情。IU所屬公司EDAM娛樂與李鍾碩所屬公司ACE FACTORY皆向韓媒表示，兩人確實已結束戀人關係，未來將以互相支持的好同事身分相處。至於分手時間與詳細原因，雙方公司並未進一步公開。

兩人2012年因共同主持SBS《人氣歌謠》相識，從演藝圈同事、好友逐漸發展成戀人，並於2022年底公開認愛。這段從多年友情走進愛情的故事，一度被粉絲形容為「現實版韓劇」，如今未能走到最後，也令不少人感到惋惜。

分手IU！李鍾碩情史盤點。圖片來源：IG@jongsuk0206、@dlwlrma

韓國演藝圈工作行程密集，藝人的私生活又經常受到外界關注，想維持一段長期關係並不容易。不過，仍有不少明星情侶走過多年愛情長跑，最後決定攜手進入婚姻。從相愛10年的金宇彬、申敏兒，到交往11年才登記結婚的鄭仁、趙正治，以下整理韓國演藝圈修成正果的長跑情侶。

AI摘要 文章摘要整理： IU與李鍾碩於7月10日證實分手後，文章進一步盤點韓國演藝圈多對長跑情侶，從相戀多年到低調完婚，呈現明星戀情在聚少離多與壓力下的不同結局。

金宇彬、申敏兒相愛10年，2025年正式結婚

金宇彬、申敏兒相愛10年，2025年正式結婚。圖片來源：IG

金宇彬與申敏兒是韓國演藝圈最具代表性的長跑情侶之一。兩人於2015年因共同拍攝服飾廣告相識，同年7月透過經紀公司承認戀情。交往期間，兩人鮮少公開談論感情，卻總能在彼此的重要時刻給予支持。

金宇彬、申敏兒相愛10年，2025年正式結婚。圖片來源：IG

2017年，金宇彬確診鼻咽癌，暫停演藝活動接受治療。申敏兒在男友治療與休養期間低調陪伴，兩人共同走過人生低潮，也讓這段感情受到外界祝福。交往約10年後，金宇彬與申敏兒於2025年12月20日在首爾新羅酒店舉行非公開婚禮，正式成為夫妻。從公開交往、陪伴抗病到走進婚姻，兩人的故事被不少粉絲形容為「真正迎來韓劇大結局」。

鄭仁、趙正治交往11年，不辦華麗婚禮依然幸福

鄭仁、趙正治交往11年，不辦華麗婚禮依然幸福。圖片來源：fb

歌手鄭仁與音樂人趙正治在結婚前已交往長達11年，是韓國演藝圈著名的長跑情侶。兩人從朋友發展成戀人，2013年參加實境節目《我們結婚了》時，早已是一對交往多年的真實情侶。同年11月，兩人完成結婚登記，正式成為夫妻。

他們沒有舉辦傳統的大型婚宴，而是選擇以旅行等方式紀念人生新階段。婚後兩人育有一女一子，從長跑戀人升級為四口之家。鄭仁與趙正治的相處沒有偶像劇式的高調浪漫，反而以自然、真實的夫妻互動受到觀眾喜愛。

鄭仁、趙正治交往11年，不辦華麗婚禮依然幸福。圖片來源：fb

SE7EN、李多海交往8年，共同走過事業低潮

SE7EN、李多海交往8年，共同走過事業低潮。圖片來源：IG

歌手SE7EN與《我的女孩》女星李多海約於2015年開始交往，2016年戀情曝光後，雙方大方承認正在交往。兩人的感情並非一路沒有波折。李多海曾在節目中提到，交往期間也曾有過爭執及想分開的時刻，但隨著彼此家人建立深厚感情，兩人更加確定對方在自己人生中的重要性。

經過約8年愛情長跑，SE7EN與李多海於2023年5月舉行婚禮。婚宴邀請不少演藝圈好友到場，包括BIGBANG、2NE1成員及多位歌手、演員，成為當年備受矚目的韓星婚禮之一。兩人一路走過外界評論與演藝事業起伏，最後選擇成為家人，也讓這段長期戀情獲得不少祝福。

SE7EN、李多海交往8年，共同走過事業低潮。圖片來源：IG

黃寶羅、車賢宇交往約9年，從戀人升級為一家人

黃寶羅、車賢宇交往約9年，從戀人升級為一家人。圖片來源：IG

演員黃寶羅與車賢宇約於2013年開始交往，2014年透過所屬公司正式承認戀情。車賢宇本名金永勳，是演員河正宇的弟弟、資深演員金容建的兒子，後來轉往影視製作及經紀相關工作。黃寶羅與車賢宇因共同宗教信仰逐漸熟悉，感情多年來維持穩定。

交往約9年後，兩人於2022年11月舉行婚禮。婚後黃寶羅透過試管療程迎來兒子，正式組成一家三口。從長期交往、結婚到成為父母，兩人共同經歷人生不同階段，也是韓國演藝圈低調長跑的代表夫妻。

黃寶羅、車賢宇交往約9年，從戀人升級為一家人。圖片來源：IG

南宮珉、陳雅凜相愛約7年，導演與演員成為夫妻。圖片來源：IG

南宮珉與模特兒陳雅凜因電影工作結緣。2015年，南宮珉執導短片《Light My Fire》，陳雅凜參與演出，兩人在合作後逐漸發展成戀人。雙方於2016年公開戀情，雖然相差11歲，感情多年來一直相當穩定。南宮珉過去曾在頒獎典禮的得獎感言中特別感謝陳雅凜，罕見在公開場合表達對另一半的心意。

南宮珉、陳雅凜相愛約7年，導演與演員成為夫妻。圖片來源：IG

兩人於2022年在首爾舉行婚禮，結束約7年的愛情長跑。婚禮由南宮珉的演員好友鄭文晟主持，邀請親友及演藝圈友人共同見證。兩人婚後仍各自在演藝與時尚領域發展，陳雅凜也於2026年傳出懷孕喜訊。

ain、金泰希交往超過4年，低調婚禮成經典。圖片來源：IG

Rain與金泰希於2011年合作拍攝廣告時相識，2012年開始交往，2013年初戀情曝光後，金泰希方面承認兩人正在互相了解。一位是韓流代表歌手兼演員，一位是韓國公認的女神級演員，兩人的戀情從公開之初便受到高度關注。不過，他們交往期間相當低調，很少共同出席公開活動。

ain、金泰希交往超過4年，低調婚禮成經典。圖片來源：IG

交往超過4年後，Rain於2017年1月透過親筆信宣布婚訊。兩人在首爾一間天主教堂舉行小型婚禮，僅邀請家人與少數好友參加。婚後兩人育有兩名女兒，雖然很少公開孩子與家庭生活，仍不時在節目或訪問中分享夫妻相處點滴，是韓國演藝圈公認的模範夫妻之一。

曹政奭、Gummy交往5年，以音樂拉近彼此距離。圖片來源：IG

演員曹政奭與歌手Gummy透過共同好友介紹認識，2013年開始交往，2015年透過雙方公司公開戀情。一位是擅長演戲、唱歌與舞台表演的全方位演員，一位是擁有深厚唱功的實力派歌手，兩人因共同的音樂興趣逐漸拉近距離。

曹政奭、Gummy交往5年，以音樂拉近彼此距離。圖片來源：IG

交往約5年後，兩人於2018年完成結婚儀式。不同於大型明星婚宴，他們選擇與家人低調舉行儀式，沒有公開婚禮過程。婚後兩人育有女兒，之後也迎來第二個孩子。即使很少一起出現在公開場合，兩人仍會在節目與訪問中自然提到對方，低調的相處方式受到不少粉絲喜愛。

尹善宇、金佳恩祕戀10年，結婚前幾乎沒有緋聞

尹善宇、金佳恩祕戀10年，結婚前幾乎沒有緋聞。圖片來源：IG

演員尹善宇與金佳恩因KBS戲劇《一片丹心蒲公英》結緣。該劇於2014年至2015年間播出，兩人在合作後從同事與朋友逐漸發展成戀人。兩人交往期間將感情保護得相當完整，幾乎沒有被媒體拍到公開約會，也未曾主動公開戀情。

直到2025年宣布婚訊，外界才知道兩人已交往約10年。兩人於同年10月26日在首爾舉行非公開婚禮，邀請雙方家人、親友及少數熟人到場。這段結婚前幾乎沒有任何緋聞的長跑戀情，也讓不少網友驚訝，直呼兩人的保密功力相當驚人。

尹善宇、金佳恩祕戀10年，結婚前幾乎沒有緋聞。圖片來源：IG

李章宇、趙惠媛交往約7年，戲劇同事成為現實夫妻

李章宇、趙惠媛交往約7年，戲劇同事成為現實夫妻。圖片來源：IG

李章宇與趙惠媛因KBS週末劇《我唯一的守護者》相識。該劇於2018年至2019年間播出，兩人在合作後逐漸發展成戀人。雙方於2023年6月正式承認戀情。由於李章宇近年活躍於《我獨自生活》等綜藝節目，他的感情與結婚計畫也多次成為節目話題。

經過約7年的愛情長跑，兩人於2025年11月23日在首爾舉行非公開婚禮，正式升級為夫妻。從戲劇合作夥伴走到現實婚姻，兩人的故事也被不少觀眾形容為「戲外真正修成正果」。