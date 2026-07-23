2026-07-23 08:00 J.T
【同樣是爸媽留下的房子，有的家守住了，有的沒有——差的只是這1件事】 ——關於長輩財產被「合法」轉走，你需要提早知道的事
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：長輩財產若未及早設防，可能被家人合法轉走。
- 重點二：地籍異動即時通可即時通知不動產登記變動。
- 重點三：不動產信託能把財產保護交給合約機制。
2026年6月，嘉義。一個94歲的老翁，賣太白粉起家，買下70多筆土地，身價將近3億。
他臨終只說了一件事：想回老家。
遺體送到門口，門沒開。長子、三子把大門反鎖在裡面，任憑警察來敲窗，就是不動。老翁最後在屋外搭的臨時靈堂裡停放，告別式在端午節前夕的滂沱大雨裡辦完。
這個故事讓很多人看了百感交集。但少有人去問的那個問題是——如果這個老翁生前做了某個安排，這一切，還會走到這一步嗎？
▋兩種家庭，兩種結局
我見過這麼多家族財務糾紛的案件，有一個現象反覆出現。
有些家庭，長輩的財產在複雜的關係裡依然守住了。
另一些，長輩還在世，財產就已經換了名字。
兩者之間，差的往往只有一個決定——長輩在還清醒的時候，有沒有把財產放進一個「不是任何一個人說了算」的架構裡。
▋「合法」被轉走，是怎麼發生的
很多人不知道，台灣辦不動產過戶，程序審查的是文件，不是動機。三樣東西備齊——印鑑章、印鑑證明、所有權狀——地政事務所就照規定受理。窗口沒有辦法在那個當下，判斷這個過戶是長輩自願，還是在壓力下完成的。這意味著，如果這三樣東西被某個家人「代為保管」，那個人其實已經握著移轉財產的鑰匙。
這樣的過戶在官司裡不一定站得住腳，但要追回來，需要舉證、需要時間、需要費用。而長輩在過戶當下的精神狀況，往往是最難在事後重建的那塊拼圖。
▋地籍異動即時通：讓反應還來得及
有一個做法，可以讓上述情況在發生的第一時間被察覺。
申辦「地籍異動即時通」。
這是地政事務所提供的免費服務。設定完成後，只要名下不動產有任何登記異動，系統就立刻發簡訊到你設定的手機號碼。有些家庭，因為提早開啟了這個通知，在不當過戶完成之前就趕到了窗口，撤件，攔了下來。另一些家庭，是幾個月後才發現，那時候能做的，已經差很多了。
差的，只是有沒有那一則簡訊。
▋信託：把「信任某個人」變成「遵守一份合約」
如果想要更根本的保護，信託是更進一步的選擇。不動產放進信託，財產登記在受託機構名下，任何移轉都要符合信託契約的條件。受託機構按合約辦事，不看人情，不受家族內部的壓力影響。
這個安排最核心的地方是：它把「財產的安全」從「信任某個人」，轉移到「遵守一份合約」。而人，尤其是當利益牽涉進來的時候，有時候比我們想的更難預測。
值得留意的是，信託必須在長輩仍有完整判斷能力的時候設立。如果等到認知已經退化才想做，法律上可能已經來不及。這是很多家庭錯過的那個時間窗口。
▋兩件事，今天就能開始
對一般家庭來說，現在最務實的行動有兩個。
一是陪長輩去地政事務所申辦地籍異動即時通，0元，15分鐘，把信任的家人手機號碼設進去。
二是如果長輩名下有較高價值的不動產、家族關係又複雜，可以找銀行或信託機構談談不動產信託的可能性。這件事，必須在長輩還清醒的時候主動去做，等到問題出現了再想，往往已經不是選項了。
有做好這些安排的家庭，不是因為不信任孩子。
他們只是明白一件事：紙上寫清楚的東西，比口頭的承諾，更經得起時間。
你家有沒有這樣的安排？現在去問，還來得及。
我是JT，你的引導式財務規劃顧問，
我不是律師，但有些想法，想跟你分享。
精華 FAQ
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因為不動產過戶主要審查文件，不會當場判斷長輩是否自願；若印鑑章、印鑑證明和權狀被掌握，就可能完成登記，事後再追討往往費時費力。
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它是地政事務所提供的免費通知服務，只要名下不動產發生登記異動，就會立刻發簡訊提醒。家人可及早發現異常，必要時趕赴窗口撤件阻止。
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適合長輩名下有高價值不動產、且家族關係較複雜的家庭。信託能讓財產依契約管理，降低人為干預，但必須在長輩仍有完整判斷能力時先完成。
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