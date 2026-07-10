分手IU！李鍾碩情史盤點 唯一公開認愛是IU 朴信惠、權娜拉緋聞一次看

李鍾碩與IU交往約4年後分手，兩人決定退回關係良好的前後輩，消息曝光後，也讓李鍾碩出道多年的感情傳聞再次受到關注。李鍾碩過去曾與多名合作女星傳出緋聞，但真正獲得本人及雙方經紀公司正式承認的戀情，至今只有IU一人。

李鍾碩唯一公開認愛女友是IU

分手IU！李鍾碩情史盤點。圖片來源：IG@jongsuk0206、@dlwlrma

李鍾碩與IU早在2012年便因共同主持SBS音樂節目《人氣歌謠》相識，兩人從工作夥伴逐漸成為好友，經過多年累積情誼後，才進一步發展成戀人。

2022年12月，韓媒《Dispatch》曝光兩人前往日本名古屋度過聖誕假期的消息。戀情曝光後，李鍾碩與IU的所屬公司相繼證實，兩人已從親近同事發展為戀人，希望外界能以溫暖的眼光看待這段感情。這也是李鍾碩出道以來，第一次正式公開承認交往對象。

分手IU！李鍾碩情史盤點。圖片來源：IG@jongsuk0206、@dlwlrma

其實在戀情正式公開前，李鍾碩便曾於2022年MBC演技大賞的得獎感言中，提到一位特別感謝的對象，並表示自己長久以來相當尊敬與喜歡對方。當時他並未公開對方身分，直到隔天與IU的戀情曝光後，這段感言才被外界推測與IU有關。

兩人交往期間作風低調，鮮少公開放閃，卻不時被粉絲發現疑似情侶單品，或以不同方式支持彼此的工作。如今交往約4年後分手，雙方決定回歸前後輩關係，也讓不少一路看著兩人從好友走向戀人的粉絲感到惋惜。

圖片來源：SBS

李鍾碩歷年最受矚目的緋聞之一，就是與朴信惠合作《皮諾丘》後傳出的戀情。

兩人在2014年播出的《皮諾丘》中飾演崔達布與崔仁荷，劇中從互相陪伴的家人成為戀人，自然又充滿火花的互動，讓兩人成為當時最受歡迎的韓劇CP之一。戲劇播畢後，仍有不少觀眾期待兩人能把感情延續到戲外。

圖片來源：SBS

2015年，《Dispatch》公開兩人私下見面及出遊的照片，並報導兩人已交往數月，瞬間引發韓娛圈熱議。不過，李鍾碩與朴信惠的經紀公司隨即否認，表示兩人在合作《皮諾丘》以前就已經認識，拍戲後因興趣相近而變得更加親近，彼此只是感情很好的朋友，並非戀人。

35歲演高中生太逆齡！朴信惠保養祕訣公開。圖片來源： IG@ssinz7

即使雙方公司明確否認，兩人的高甜互動與私下見面照片仍讓緋聞延燒一段時間。不過，朴信惠後來與崔泰俊公開交往，並於2022年結婚，這段傳聞也成為韓劇迷記憶中的經典螢幕CP話題。

李鍾碩與同公司藝人權娜拉傳出戀情

權娜拉。圖片來源：Netflix

2019年，李鍾碩與前女團HELLOVENUS成員、演員權娜拉傳出戀愛消息。

當時有韓媒報導，李鍾碩曾邀請權娜拉加入與自己關係密切的A-MAN Project，兩人的關係也從演藝圈前後輩逐漸轉為戀人。報導還指出，兩人曾被目擊私下見面，因此引發外界關注。

不過，A-MAN Project隨即否認戀情，強調相關報導並非事實，李鍾碩與權娜拉只是關係親近的演藝圈前後輩及同公司藝人。

由於兩人當時隸屬同一家公司，工作往來原本就較為頻繁，加上雙方始終沒有承認交往，因此權娜拉並不能被列為李鍾碩正式交往過的女友。

秀智被網路謠言指涉，成為烏龍緋聞

李鍾碩與秀智的緋聞，堪稱他歷年感情傳聞中最烏龍的一次。

2014年，韓國網路論壇突然流傳消息，稱某位姓氏開頭為「B」的女團成員正在與李鍾碩交往，還聲稱《Dispatch》即將公開兩人的戀情。由於秀智的本名為裴秀智，立刻成為網友猜測對象。

《當你沉睡時》劇照。

不過，《Dispatch》隨即否認握有相關獨家消息，李鍾碩也在後續訪問中直接澄清，表示自己當時根本不認識秀智。這段傳聞從頭到尾都沒有實質證據，也因此被視為典型的網路烏龍緋聞。

有趣的是，兩人後來才正式合作廣告，接著又於2017年共同主演《當你沉睡時》。劇中李鍾碩飾演檢察官丁宰璨，秀智則飾演能預見未來的南洪珠，浪漫又懸疑的故事讓兩人成為人氣螢幕CP，但戲外並沒有發展成戀人。

韓孝周與李鍾碩因《W》火花太強，被猜假戲真做

《W－兩個世界》劇照。圖片來源：MBC

李鍾碩與韓孝周在2016年主演奇幻愛情劇《W－兩個世界》，一個是現實世界的醫生吳妍珠，一個是漫畫世界的男主角姜哲，跨越次元的愛情設定，加上大量浪漫戲與吻戲，讓兩人的CP感迅速爆發。

《W－兩個世界》劇照。圖片來源：MBC

除了戲劇中的甜蜜互動，兩人在幕後花絮中也展現自然默契。李鍾碩經常對韓孝周撒嬌，韓孝周也能自然接住他的玩笑，讓不少觀眾懷疑兩人是否可能假戲真做。

不過，這些說法主要來自粉絲與觀眾對兩人化學反應的延伸想像，沒有可靠媒體拍到兩人私下約會，雙方也從未承認交往。因此，比起真實戀情，李鍾碩與韓孝周更適合被視為讓劇迷念念不忘的經典韓劇搭檔。

李鍾碩緋聞多來自合作女星，只有IU正式走進現實

分手IU！李鍾碩情史盤點。圖片來源：IG@jongsuk0206、@dlwlrma

回顧李鍾碩出道以來的感情傳聞，朴信惠、秀智與韓孝周多半因戲劇合作產生強烈CP感，權娜拉則因同公司關係及私下互動被傳出戀情。然而，這些消息不是遭到雙方公司否認，就是缺乏實質證據，不能直接視為李鍾碩真正交往過的對象。

分手IU！李鍾碩情史盤點。圖片來源：IG@jongsuk0206、@dlwlrma

直到2022年底，李鍾碩才首度透過經紀公司正式認愛IU。從相識多年的工作夥伴、好友，再到成為戀人，兩人的故事一度被形容為「朋友變情人」的現實版韓劇。

如今兩人交往約4年後選擇和平分手，雖然讓粉絲感到遺憾，但過去給予彼此的支持與陪伴，仍是這段感情曾經存在的重要證明。對長期將私生活保護得相當嚴密的李鍾碩而言，IU不只是他唯一公開承認的女友，也是他出道多年來，第一位正式向大眾承認的交往對象。