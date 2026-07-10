2026-07-10 12:58 女子漾／編輯周意軒
IU李鍾碩4年戀情告終！盤點6對因「聚少離多」分手的明星情侶，愛情終究輸給行程表
當愛情遇上滿檔行程，再深的感情也可能面臨考驗。南韓「國民妹妹」IU與李鍾碩近日證實結束約4年的戀情，雙方坦言因工作繁忙、聚少離多，最終決定退回前後輩關係。消息曝光後，也讓不少網友感嘆：「原來連明星都逃不過遠距離戀愛的難題。」其實演藝圈中，因工作行程滿檔、長期分隔兩地而漸行漸遠的情侶並不少見。從韓流明星到好萊塢名人，都曾因時間與距離成為感情中的最大考驗。
IU、李鍾碩 4年戀情敗給忙碌行程
IU與李鍾碩因共同主持《人氣歌謠》結緣，多年後發展成戀人，並於2022年底公開認愛。兩人戀情曝光後一直相當低調，被許多粉絲視為韓國演藝圈的代表性情侶之一。
不過隨著IU持續投入新專輯、演唱會與戲劇作品，李鍾碩也接連投入新劇拍攝，雙方聚少離多成為感情考驗。據韓媒報導，兩人最終選擇和平分手，未來將以好友及前後輩身分互相支持。
秀英、鄭敬淏 14年愛情長跑畫下句點
少女時代成員秀英與演員鄭敬淏曾被視為韓演藝圈模範情侶，兩人自2012年公開戀情後，一路走過14年歲月。然而2026年6月，雙方透過經紀公司證實分手。
據韓媒報導，隨著兩人近年戲劇、綜藝及海外活動增加，相處時間越來越少，關係逐漸產生變化。最終經過深思熟慮後，決定結束戀人關係，回歸互相支持的同事與朋友身分，也讓不少粉絲感到惋惜。
宋仲基、宋慧喬 從世紀婚禮到分道揚鑣
因《太陽的後裔》結緣的宋仲基與宋慧喬，曾是亞洲最受矚目的明星夫妻。兩人2017年舉辦婚禮時轟動全球，卻在不到兩年後宣布離婚。雖然雙方從未公開說明真正原因，但婚後各自忙於海外拍攝與工作安排，長時間無法陪伴彼此，一直被外界認為是婚姻逐漸出現裂痕的重要因素之一。這段曾經被譽為童話般的愛情，也成為韓娛最令人惋惜的故事之一。
李敏鎬、秀智 頂流情侶難敵現實考驗
李敏鎬與秀智於2015年認愛時，堪稱韓流最強情侶組合。男方是《繼承者們》男神，女方則是國民初戀，戀情曝光後引發高度關注。然而兩人都是當時最炙手可熱的韓星，工作行程幾乎排滿全年，聚少離多成為感情中的隱憂。交往近3年後，雙方於2017年宣布分手，結束這段備受矚目的戀情。
泰勒絲、Joe Alwyn 愛情長跑仍敗給人生規劃
美國流行天后泰勒絲與英國演員Joe Alwyn交往超過6年，一度被外界認為即將步入婚姻。兩人長期保持低調，鮮少公開談論戀情，也被認為是好萊塢少數穩定交往的明星情侶。然而隨著雙方事業重心與人生規劃逐漸不同，加上長時間各自在不同城市工作，最終於2023年傳出分手消息。雖然沒有戲劇化的衝突，卻讓許多人感受到現實中的愛情往往比電影更複雜。
楊冪、劉愷威 婚姻輸給兩地分隔
楊冪與劉愷威曾是華語娛樂圈最受矚目的夫妻檔之一。婚後兩人分別活躍於中國不同城市拍戲工作，聚少離多也頻頻成為外界討論焦點。由於工作型態特殊，夫妻長時間無法共同生活，最終於2018年宣布離婚。雖然雙方始終維持和平態度，也共同照顧女兒，但這段婚姻依舊成為娛樂圈典型的「遠距婚姻」案例。
愛情最大的對手，有時不是第三者
從IU與李鍾碩，到秀英與鄭敬淏，再到雙宋夫妻與楊冪、劉愷威，這些故事都證明了一件事：愛情最大的敵人未必是爭吵或背叛，而可能是無法同步的時間表。尤其對藝人而言，長期拍戲、巡演、海外工作早已成為日常。當見面變成奢侈、陪伴成為難題，再深厚的感情也可能在時間與距離中慢慢被消耗。或許正如許多網友感嘆的那樣，有些感情不是不愛了，而是在各自奔向夢想的路上，不知不覺走散了。