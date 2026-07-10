2026-07-10 11:59 女子漾／編輯ANDREA
六、七月網播量最高陸劇TOP5！《翹楚》智性戀超帶感，冠軍根本暑期檔天花板！
炎炎夏日，躲在冷氣房裡追劇絕對是人生最極致的享受！回顧今年上半年，不管是張凌赫霸榜的《逐玉》，還是懸疑燒腦的《唐宮奇案之青霧風鳴》，這些神劇都已經全數播畢，讓不少劇迷直呼看得很過癮！
而進入六、七月的暑期黃金檔，陸劇市場更是迎來「神仙打架」，各種題材一次塞滿，這次幫大家整理六、七月網播量最高的陸劇TOP5，如果最近工作忙碌，或是為家裡的瑣事感到心累，不妨把這份神仙片單收進口袋，好好放鬆一下吧！
TOP5：《迷牆》
主演：郭京飛、任素汐
這部由兩位實力派演員撐起的現實題材劇，一開播就拿下2.17億的播放量！劇情講述主角身陷人生低谷時，意外從牆壁中砸出巨額現金。原本以為會走一夜暴富的「爽劇」路線，沒想到劇情卻深刻探討了家庭矛盾、婚姻關係與人性的真實百態。雖然元素較多，但看老戲骨們互飆演技絕對讓人大呼過癮！
TOP4：《耀眼》
主演：關曉彤、李昀銳
想看點輕鬆治癒的現代甜寵劇，選這部就對了！拿下2.21億播放量的《耀眼》，主打傲嬌落難千金與全能野草少年的雙向奔赴。劇情沒有狗血的霸總套路，而是細膩鋪墊兩人在大都市與故鄉間的情感拉扯。從校園時期的曖昧到出社會後的重逢，滿滿的初戀心動感，氛圍非常清新自然。
TOP3：《野狗骨頭》
主演：宋威龍、張婧儀
這部雖然才剛在七月暑期檔熱騰騰開播，但討論度已經徹底沸騰！故事聚焦在一對原生家庭破碎的非血緣兄妹，上演超刺激的「偽骨科」禁忌虐戀。從相依為命到被迫分離，再到相互救贖，宋威龍與張婧儀的CP感簡直要溢出螢幕，極致的拉扯氛圍感絕對是夏日必追的最強黑馬。
TOP2：《翹楚》
主演：陳都靈、周翊然
喜歡「智性戀」的劇迷千萬別錯過！以6.2億超高播放量奪下亞軍的《翹楚》，陳都靈一改溫婉形象，化身主宰命運的重生千金，與逆襲成將軍的周翊然在權謀算計中步步為營。男女主角「黑吃黑」聯手搞事業，節奏明快不拖沓，看這種雙強設定互相利用又暗生情愫，真的超級紓壓帶感！
TOP1：《莫離》
六、七月的流量霸主就是它！白鹿化身腹黑長女，嫁給由丞磊飾演的殘疾定王。兩人表面上是利益聯姻的「先婚後愛」，私底下卻各自運籌帷幄、互相試探。這種勢均力敵、極限推拉的宿命感，堪稱今年夏天的「甜虐天花板」，絕佳的口碑與超高話題度讓它穩坐暑期檔收視王座，還沒追的趕緊跟上！
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