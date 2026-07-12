2026-07-12 10:00 職場讀書人 Thak tsheh lang
【追劇】一旦深信自己的想像就是現實 人也將會變得脆弱不堪—《末行手記》
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《末行手記》以中年教授的嫉妒與妄想展開悲劇。
- 重點二：崔岷植精準演繹失意男子，撐起全劇戲劇張力。
- 重點三：劇情結尾略顯牽強，但仍揭示幻想如何使人脆弱。
嫉妒能夠讓一個人盲目到什麼程度？尤其對於平常極度壓抑的人，一旦發現能夠成為「正義」的化身，似乎就能夠輕易接受所有的不合理，只因為相信自己就是天選之人，但真正的悲劇也將就此展開。雖然劇情不難猜，但在韓國資深演員崔岷植的詮釋下，《末行手記》依舊在短短六集呈現出了極大的戲劇張力，只可惜結尾收得稍微牽強，加上劇情邏輯上的一些疙瘩，讓它獲得兩集的評價。
崔岷植在劇中飾演一位失意的文學教授許文悟，儘管有著不錯的社會地位，卻因為文學成就上的不如意，加上看著同儕一步步成為知名作家名利雙收，總是對自身的處境感到不滿，甚至把這樣的情緒發洩在學生身上。不過一切在他看到某位學生極富潛力的作業後似乎出現了轉機，看著這顆有著無限未來新星，文悟決定引導他走向文學逛做的道路，但隨著自己越來越深陷在學生的文字當中，事情也開始走向失控⋯
相對於兩位主角間的對手戲，《末行手記》最大的亮點或許更該說是崔岷植如何詮釋中年失意男子，因為自私、自負與偏執走向毀滅。儘管文悟的物質條件不差，但對於名聲的執念，加上長期不得志所轉化成的英雄幻想，讓他越來越活在自己的虛假信念當中。或許有人會覺得他太輕易上鉤，但在崔岷植的演技下，觀眾也可以解成這個角色只是剛好遇到屬於他的劇本，而在適當的情境下不論再聰明的人，都可能受騙上當。
另一方面，崔顯旭所飾演的學生李強張力就弱上許多。除了一開始的神秘感，李強比較像是推動劇情的藏鏡人；但其實他也沒有太多可以施力的空間，甚至連角色的深度都略顯不足，讓整部戲更像是在看崔岷植個人獨秀演技。
看完整部劇後，大概不會有人喜歡文悟這個角色，尤其是他滿口道理卻包藏自私的虛偽，並且暗喻著亞洲長輩希望藉由他人實現自己夢想的自私；但過程中我們卻還是會忍不住想看他還會有多瘋，並且感受著他自認正義時所產生的明顯違和感。雖然結尾並不是那麼精彩，應該要有的驚悚感也隨著劇情逐漸走弱，但崔岷植的演技依舊讓人印象深刻，並且警惕著觀眾深陷在幻想是如何可怕，甚至讓自己陷入無比脆弱的情境中。
精華 FAQ
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本劇聚焦於一名長期失意的文學教授，因嫉妒與名聲執念而逐漸陷入妄想，誤把自己的想像視為正義，最終走向失控與悲劇。
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他把許文悟那種自負、壓抑又偏執的中年失意感演得十分立體，讓角色即使行為荒謬也仍具說服力，幾乎靠個人演技撐起全劇張力。
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評論認為本劇劇情不難猜，結尾收束也稍嫌牽強，部分邏輯存在疙瘩；但因崔岷植表現出色，仍能讓觀眾感受到強烈戲劇性與警示意味。
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