2026-07-10 10:47 女子漾／編輯ANDREA
總價破70億！LV《秘境臻藏》珠寶展星光熠熠！申敏兒首登台答應台粉一件事
珠寶與腕錶迷們千萬別錯過！路易威登（Louis Vuitton）年度頂級珠寶展《秘境臻藏Mythica》即日起至7月19日盛大登場。本次展覽堪稱誠意滿滿，現場集結超過400件首度來台的頂級珠寶臻品與高級藝術腕錶，總價值一舉突破70億，帶領大眾踏上一場極致奢華的視覺之旅。9日晚間更舉辦星光晚宴，名媛關穎、金馬影后林嘉欣與男神劉以豪齊聚一堂，演繹華麗璀璨的珠寶魅力。
關穎幽默發言逗樂全場 劉以豪迎40歲看中手上這只
女星關穎以一襲優雅造型亮相，配戴端莊內斂的祖母綠，大讚非常適合媽媽作為傳承。幽默的她更打趣笑說：「今天早上配戴了價值5億的粉色珠寶非常喜歡，結果晚上換戴6千萬的，好像就覺得還好了！」直率發言瞬間逗樂全場。
穿著全黑西裝帥氣登場的劉以豪，特地以深色服裝凸顯手上的征服系列戒指與雙時區腕錶，直呼有藍寶石點綴的腕錶非常適合愛旅行的自己，下個月將滿40歲的他，預計生日將在劇組度過，笑稱還沒想到生日禮物，但「覺得手上的LV戒指很不錯」。最後他也不忘力挺自己9月4日即將上映的新片《怎麼可能 我的祖先是一個鬼》，呼籲粉絲進戲院支持。
林嘉欣曝木村光希私下面 申敏兒跨海絕美應援
自帶仙氣的林嘉欣，大讚身上的項鍊宛如圍裙環視般服貼親膚，完美契合優雅造型。下個月將迎來生日的她，透露目前正在拍電影，並分享與木村光希的合作內幕，大讚光希「很乖、很準時」，兩人透過劇場遊戲快速熟悉，光希甚至還親自到她的工作室體驗陶藝拉坯。
此外，身為LV全球品牌大使的南韓女神申敏兒，在近期的採訪中也特別提及對此次《Mythica》系列的驚豔，她表示該系列完美揉合了神話女英雄的堅韌與優雅，這次訪台雖然不是第一次來台灣，但以公開出席品牌活動可以感受到台灣的熱情，並且害羞表示自己要好好努力在演出作品上以及答應劇迷們未來會多多來台，超親切的口吻超期圈粉！
17克拉祖母綠、鑽石熱氣球座鐘成全場焦點
除了星光加持，全場劃分的三大展區更是充滿看點。
神話秘境的彩寶盛宴： 重磅展出今年剛於北非發表的系列，其中《魅惑Mesmerism》系列裡一顆重達 17.18克拉 的哥倫比亞祖母綠，深邃色澤吸睛度爆表。
好萊塢巨星的紅毯風華： 集結艾瑪史東（Emma Stone）等國際巨星征戰奧斯卡與金球獎的經典之作，現場更特邀巴黎芳登廣場工匠親臨台灣演繹精湛技藝。
旅行藝術與頂級製錶： 展區矗立兩座極具話題性的重量級座鐘，包含巧妙隱藏上鍊鑰匙的「香檳金貨車桌鐘」，以及結合1400顆鑽石與海水藍寶、完美還原空中漂浮感的「熱氣球桌鐘」，將品牌專屬的旅行藝術發揮得淋漓盡致。
同場加映：
把威尼斯水都戴上身！Buccellati全新「Serenissima」珠寶，神級黃金蕾絲美到窒息
珠寶迷準備好迎接視覺饗宴了嗎？義大利頂尖珠寶品牌 Buccellati 隆重推出全新「Serenissima」高級珠寶系列！這次品牌將迷人的「水都」威尼斯化作璀璨珍寶，結合傳承數百年的神級金工與彩色島（Burano）絕美蕾絲工藝，打造出輕盈貼膚的夢幻逸品。快跟著小編一起揭開這場奢華與藝術交織的璀璨面紗！
重返榮耀：致敬「最尊貴」的威尼斯
「Serenissima」這個優雅的名字，源自昔日輝煌的「最尊貴共和國（Serenissima Republic of Venice）」。在文藝復興時代，威尼斯以頂尖的文化美學稱霸世界。Buccellati 創辦人 Mario Buccellati 自品牌創立初期，便深深著迷於威尼斯「彩色島」Burano 的精緻針織蕾絲。他夢想著將這份輕盈、透明的優雅注入設計中，如今全新系列完美實現了這個浪漫願景。
柔中帶剛：極致巧手讓黃金化作蕾絲
你能想像堅硬的金屬，也能像布料般柔軟貼膚嗎？Buccellati 的金工大師發揮極致巧手，以純手工細細鋸切出每一個鏤空圖騰，將流動柔美的線條巧妙串連。本次亮相的專屬項鍊與耳環，宛如為肌膚穿上頂級的高級訂製蕾絲，散發著低調卻難以忽視的奢華光芒。
魔鬼藏在細節裡：3大神級雕刻技法
Serenissima 系列將文藝復興時期的經典技藝發揮得淋漓盡致，每件作品皆蘊藏著品牌引以為傲的精細工法：
Modellato 雕刻： 精準雕塑出極具生動立體感的葉片紋飾。Colpi di lucido 拋光： 獨特鏡面拋光技法，點綴出令人驚豔的層次光澤。Rigato 雕刻： 品牌最具代表性的絕活！在金屬表面細細雕鑿，創造出宛如「黃金絲綢」般的高級紋理。
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