2026-07-10 09:06 Yvonne
溫昇豪拄拐杖狠演反派、范逸臣化身街友顛覆形象《大仙尪仔》從日本紅回台灣
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《大仙尪仔》奪下日本夕張國際奇幻電影節國際新浪潮電影獎。
- 重點二：溫昇豪首度拄拐杖演反派，范逸臣蓬頭垢面化身街友。
- 重點三：電影結合萬華街頭、黑色喜劇與台灣宮廟文化意象。
全新台語電影《大仙尪仔》日前奪下日本夕張國際奇幻電影節大獎「國際新浪潮電影獎」，日前火熱公開前導海報。
勇奪日本影展大獎，《大仙尪仔》未上映先轟動
還沒在台灣正式上映，就先在日本打響名號。電影《大仙尪仔》日前勇奪日本夕張國際奇幻電影節最高獎項之一「國際新浪潮電影獎」，以充滿台灣在地文化、黑色幽默與人情溫度的故事，成功征服國際評審與觀眾，也讓這部尚未上映的國片，先從日本紅回台灣。除了亮眼的國際成績，演員群更集體突破過往形象，令人更加期待電影上映。
溫昇豪狠演反派、范逸臣化身街友，突破演技與造型極限
溫昇豪首度拿起拐杖飾演反派角色，展現截然不同的演技層次；范逸臣則完全放下偶像包袱，蓬頭垢面化身街友，以近乎認不出的造型詮釋人生跌落谷底的小人物。電影集結洪都拉斯、范逸臣、牧森、溫昇豪、鄭仲茵、方馨等實力派演員，以萬華街頭為背景，融合犯罪、黑色喜劇與台灣庶民文化，在命運翻轉、黑道追逐與人性考驗之間，帶來一場笑中帶淚、荒謬卻真實的故事，也讓日本觀眾留下深刻印象。
《大仙尪仔》不只是片名，更是台灣宮廟文化的縮影
「大仙尪仔」源自台灣民間信仰文化，指的是廟會遶境中常見的大型神將、神偶，是台灣迎神祭典不可或缺的重要角色，也是許多人共同的童年記憶與文化象徵。電影將這項珍貴的在地文化融入故事核心，透過萬華街頭的人情百態，描繪出台灣最真實、最有生命力的風景。當一部充滿台灣味的電影，能率先獲得日本影展肯定，《大仙尪仔》不只是娛樂作品，更是一封寫給台灣土地與文化的情書，也讓人更加期待走進戲院，親自感受這段笑中帶淚的台灣故事。
精華 FAQ
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因為它先拿下日本夕張國際奇幻電影節的「國際新浪潮電影獎」，等於在國際影展先打響名號，也讓台灣觀眾對這部尚未上映的國片更感期待。
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溫昇豪首度拄著拐杖詮釋反派角色，展現不同以往的陰狠面貌；范逸臣則放下偶像形象，扮成蓬頭垢面的街友，呈現人生跌落谷底的小人物處境。
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「大仙尪仔」來自台灣民間信仰，指廟會遶境中的大型神將或神偶。電影把這種宮廟文化融入故事核心，透過萬華街頭描寫台灣庶民風景與人情味。
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