溫昇豪拄拐杖狠演反派、范逸臣化身街友顛覆形象《大仙尪仔》從日本紅回台灣

2026-07-10 09:06 Yvonne
牧森（左起）、洪都拉斯、范逸臣在電影《大仙尪仔》中身穿「大仙尪仔」服裝逃亡的戲讓他們吃盡苦頭。（圖/公視台語台 提供）
牧森（左起）、洪都拉斯、范逸臣在電影《大仙尪仔》中身穿「大仙尪仔」服裝逃亡的戲讓他們吃盡苦頭。（圖/公視台語台 提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《大仙尪仔》奪下日本夕張國際奇幻電影節國際新浪潮電影獎。
  • 重點二：溫昇豪首度拄拐杖演反派，范逸臣蓬頭垢面化身街友。
  • 重點三：電影結合萬華街頭、黑色喜劇與台灣宮廟文化意象。

全新台語電影《大仙尪仔》日前奪下日本夕張國際奇幻電影節大獎「國際新浪潮電影獎」，日前火熱公開前導海報。

勇奪日本影展大獎，《大仙尪仔》未上映先轟動

還沒在台灣正式上映，就先在日本打響名號。電影《大仙尪仔》日前勇奪日本夕張國際奇幻電影節最高獎項之一「國際新浪潮電影獎」，以充滿台灣在地文化、黑色幽默與人情溫度的故事，成功征服國際評審與觀眾，也讓這部尚未上映的國片，先從日本紅回台灣。除了亮眼的國際成績，演員群更集體突破過往形象，令人更加期待電影上映。

溫昇豪首度拿起拐杖飾演反派角色。（圖/公視台語台 提供）
溫昇豪首度拿起拐杖飾演反派角色。（圖/公視台語台 提供）

溫昇豪狠演反派、范逸臣化身街友，突破演技與造型極限

溫昇豪首度拿起拐杖飾演反派角色，展現截然不同的演技層次；范逸臣則完全放下偶像包袱，蓬頭垢面化身街友，以近乎認不出的造型詮釋人生跌落谷底的小人物。電影集結洪都拉斯、范逸臣、牧森、溫昇豪、鄭仲茵、方馨等實力派演員，以萬華街頭為背景，融合犯罪、黑色喜劇與台灣庶民文化，在命運翻轉、黑道追逐與人性考驗之間，帶來一場笑中帶淚、荒謬卻真實的故事，也讓日本觀眾留下深刻印象。

范逸臣放下偶像包袱，蓬頭垢面化身街友，以近乎認不出的造型詮釋人生跌落谷底的小人物。（圖/公視台語台 提供）
范逸臣放下偶像包袱，蓬頭垢面化身街友，以近乎認不出的造型詮釋人生跌落谷底的小人物。（圖/公視台語台 提供）

《大仙尪仔》不只是片名，更是台灣宮廟文化的縮影

「大仙尪仔」源自台灣民間信仰文化，指的是廟會遶境中常見的大型神將、神偶，是台灣迎神祭典不可或缺的重要角色，也是許多人共同的童年記憶與文化象徵。電影將這項珍貴的在地文化融入故事核心，透過萬華街頭的人情百態，描繪出台灣最真實、最有生命力的風景。當一部充滿台灣味的電影，能率先獲得日本影展肯定，《大仙尪仔》不只是娛樂作品，更是一封寫給台灣土地與文化的情書，也讓人更加期待走進戲院，親自感受這段笑中帶淚的台灣故事。

精華 FAQ

  • 因為它先拿下日本夕張國際奇幻電影節的「國際新浪潮電影獎」，等於在國際影展先打響名號，也讓台灣觀眾對這部尚未上映的國片更感期待。

  • 溫昇豪首度拄著拐杖詮釋反派角色，展現不同以往的陰狠面貌；范逸臣則放下偶像形象，扮成蓬頭垢面的街友，呈現人生跌落谷底的小人物處境。

  • 「大仙尪仔」來自台灣民間信仰，指廟會遶境中的大型神將或神偶。電影把這種宮廟文化融入故事核心，透過萬華街頭描寫台灣庶民風景與人情味。

Yvonne

Yvonne

13歲，選擇醫學作為學歷 22歲，頭也不回的投身補教 26歲，放下老師身分，踏入行銷圈 30歲，再次華麗轉身公關業 35歲，我是寫手與遊者 不變的是，行遍阡陌大地並逆風前行 用叛逆與韌性放飛，做生命任性的獵遊者

#日本 #電影 #影展 #台語 #范逸臣 #台灣電影

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家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人

2026-07-03 16:30 女子漾／編輯張念慈
家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人。女子漾AI製圖
家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人。女子漾AI製圖

有些女生看起來不多話，也不太會把委屈掛在嘴邊，但真正遇到事情時，卻往往是最能穩住局面的人。搜狐網分享，有3個星座女天生心理素質強大，面對壓力不輕易崩潰，遇到家庭變故也能冷靜處理。她們不是沒有情緒，而是太清楚，真正能守住家人的不是哭鬧，而是穩穩撐下去的力量。

圖片來源：官方微博
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最能扛事星座女1.摩羯座：責任感超強，家裡有她就安心

圖片來源：官方 微博
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摩羯座女生是典型的「扛事型人格」。她們不太會把脆弱表現出來，就算壓力再大，也習慣先讓自己冷靜下來，想辦法解決眼前的問題。

當家庭遇到變故，摩羯女很少第一時間崩潰。她們會快速進入處理模式，開始盤點資源、規劃下一步，甚至默默替所有人把最困難的部分先扛起來。她們不一定說很多安慰的話，但她們的存在本身，就會讓人覺得事情還有希望。

摩羯女的強大，來自骨子裡的責任感。她們不愛炫耀自己的付出，也不喜歡把辛苦說得轟轟烈烈，但只要是她在乎的人，她就會用行動守護到底。這種沉穩又可靠的力量，讓她成為家中最讓人安心的靠山。

最能扛事星座女2.金牛座：耐受力驚人，再苦也會把日子過穩

圖片來源：電視劇官方微博
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金牛座女生的韌性，就像大地一樣厚實。她們不會因為一時挫折就輕易放棄，也不會因為生活壓力變大，就讓自己亂了陣腳。

當家裡經濟緊張，金牛女會開始精打細算，把每一筆花費安排得清清楚楚；當親人情緒低落，她也許不會說漂亮話，卻會默默陪在身邊，用實際行動給對方安全感。

金牛女不一定是最會表達愛的人，但她們的愛往往最實在。她們會把家裡需要的東西準備好，把生活細節照顧好，把不安定的日子慢慢過回軌道。她們不哭不鬧，不是沒有感受，而是知道自己一旦穩住，整個家也會跟著穩下來。

最能扛事星座女3.天蠍座：冷靜果斷，越是逆境越能看清局勢

圖片來源：電視劇官方微博
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天蠍座女生的心理素質非常強。她們可以內心翻湧，表面卻依然保持冷靜；也可以明明很受傷，卻還是先把事情處理好，不讓情緒拖垮自己。

當家庭面臨困難時，天蠍女不會讓自己一直沉在悲傷裡。她們會快速分析局勢，找出問題關鍵，再用最有效的方式處理危機。她們不是不痛，而是很清楚，痛苦本身解決不了問題，只有行動才能把人帶出困境。

天蠍女的強大，是清醒又獨立的強大。她們不喜歡依賴別人，也不願意把家人的未來交給運氣。越是混亂的時刻，她們越能逼自己冷靜下來，成為帶著家人走出迷霧的那盞燈。

#星座生肖 #星座運勢

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麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？

2026-07-02 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：農民雖成功種出麝香葡萄，卻因市場惡化而整園砍除。
  • 重點二：中國大量擴種與日本高端品牌並存，擠壓台灣生存空間。
  • 重點三：台灣氣候與人工成本不利溫帶葡萄，停損轉作更務實。

那是一個經營了十五年的 YouTube 帳號。

我滑到這支只有1分47秒的短片時，完全不認識這位創作者。

直到決定寫下這篇記錄，我才回頭搜尋她的資料。 

廖儷芬女士，擁有34年教職經歷，退休後持續透過臉書、IG與 YouTube 分享台灣各地的人文與旅行紀錄。 

影片一開始，我看到一位農民拿著大聲公回答遊客的提問，看情境應該是一座觀光果園。

大家都想問：「這麼甜美、這麼高價的葡萄，為什麼不種了？」

有時候，最讓人錯愕的不是種不出來，而是終於成功了，卻必須親手砍掉。

他研究麝香葡萄很多年，早在十年前就掌握了種植技術，也成功把果子種出來了。如果按照一般人的想像，接下來應該是擴大生產、提高收入，迎接多年努力換來的成果。

然而，種到了第四年，他做出了一個讓很多人都愣住的決定。

整座果園，全部砍掉。

我看到這裡，腦中只剩下一個問題：

到底發生了什麼事？

一株葡萄藤，要花好幾年慢慢長大；一門生意，有時候卻會在短短幾年間完全變了樣。

真正的答案，就藏在後面。

 

▋真正的考驗，不是把葡萄種出來

 

很多人以為，只要技術夠好，就一定能賺錢。

可農業從來不只有種植技術，還有市場、成本、人力、氣候。

當這些條件一起改變，再漂亮的葡萄，也未必能換回合理的利潤。

每一串葡萄，代表的不只是香甜，還代表著一筆成本。

當售價一路往下掉，投入一路增加，再甜的葡萄，也救不了整座果園。

所以，他選擇砍掉。

他放棄的，是一門已經算不下去的生意。

做不動產之後，我對這樣的判斷特別有感。

每天接觸市場，我愈來愈明白，每一筆投入都會遇到報酬率的問題。

有些資產值得長期持有，有些產品值得持續投入，也有一些選擇，需要及早調整方向。

 

▋日本守著高端，中國衝出大量生產

 

麝香葡萄曾經是高價水果，如今價格卻一年比一年更難預測。

最大的原因，在於全球供應格局已經改變。

日本依然握有品牌與品質優勢，在高端市場擁有極高地位。

真正改變市場格局的，是中國。

當中國的栽種面積飆升到日本五十倍以上，競爭的重心也跟著改變，從技術逐漸走向規模經濟。

這讓台灣的處境變得很尷尬：品牌拼不過日本，價格戰打不過中國。

我聽到這個數字時，愣了一下。

五十倍代表什麼？

它代表市場開始出現大量供應，也代表價格承受更大的下修壓力；更代表競爭已經從技術，逐漸變成規模。

高端市場有人守著，低價市場有人大量供應，中間的生存空間愈來愈小。

有些產品最後失去競爭力，關鍵往往不是品質，而是市場的位置。

 

▋真正壓垮人的，是成本

 

很多人以為水果賣得貴，農民就賺得多。

但他們忽略了，台灣是在用「逆天」的成本，去挑戰別人的「老天賞飯吃」。

麝香葡萄是溫帶作物。

要在亞熱帶的台灣種出來，疏果、修剪、套袋、營養管理的人工足足是一般葡萄的三倍。

當缺工潮來襲、人工一天比一天貴，而國際市場的價格卻被大量供應往下壓時，這個經營模式，就註定算不過去了。

站在經營者的角度，把資源轉向人工需求較低、利潤相對穩定的品種，反而更有機會把農場經營下去。

會種，不一定值得種。


▋氣候，也早就寫好了比賽規則

 

還有一個很容易被忽略的問題。

葡萄原本就是溫帶水果。

日本能夠建立世界級競爭力，本身就擁有氣候上的優勢。

回頭看看台灣，尤其是南部，大多屬於熱帶與亞熱帶氣候。

農業比很多產業都誠實。

氣候不會因為努力而改變，土地也不會因為熱情就換一種環境。

看看雙方的農產品流向，就很容易理解。

日本出口蘋果、葡萄、水蜜桃等溫帶水果到台灣，台灣則出口西瓜等熱帶作物到日本。

彼此都在自己的優勢領域發展。

做不動產的人，很常談一句話：「地段決定價值。」

農業其實也有相同的邏輯。

土地的位置、氣候的條件、產業的聚落，都會影響一項作物最後能走到哪裡。

如果硬要在亞熱帶大量種植溫帶水果，就意味著更高的管理成本、更高的生產風險、更高的經營壓力。

有些作物最後輸給其他國家的競品，關鍵不在努力夠不夠，而是環境是否具備優勢。

每個產業，都有自己的主場；每一塊土地，也都有最適合它發揮價值的用途。

找到適合自己的位置，比一直挑戰別人的優勢，更容易累積成果。

 

▋成功，也需要站對賽道

 

我一直想著那座被砍掉的葡萄園。

那些倒下去的葡萄藤、被拆除的葡萄架，讓我想到的是一位經營者在市場改變之後，替自己畫下的一條停損線。

很多人欣賞成功。

真正困難的是：投入了很多時間、很多金錢、很多心力之後，仍然願意承認眼前這條路已經沒有足夠的商業空間。

做不動產之後，我愈來愈相信：好的經營者，不會只看自己有多努力，也會一直觀察市場正在往哪裡移動。

因為市場會改變，成本會改變，競爭會改變，環境也會改變。

不管是種水果、經營事業，還是買賣房地產，最後比拚的，都離不開判斷力。

努力會累積能力，判斷會決定方向。

那座被砍掉的葡萄園，是一位經營者最清醒的斷捨離。

盲目的努力，只是在錯誤的賽道上加速奔跑；真正的厲害，是看清局勢後，親手砍掉心血的那份勇敢。

停損，是為了把精華的土地與時間，留給下一個真正屬於你的主場。

  

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 因為麝香葡萄雖然已能種出成果，但後續面臨售價下滑、成本升高與市場競爭加劇，獲利空間已不合理，繼續投入反而可能越做越虧。

  • 文中指出，日本仍掌握高端品牌，中國則以大規模種植衝擊價格，台灣夾在中間既拼不過品牌，也打不贏價格戰，市場位置因此愈來愈尷尬。

  • 作者強調經營不能只看努力，還要看市場、成本與環境是否支持；當賽道不對時，勇於停損、調整方向，才是保存資源、等待真正主場的做法。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#台灣 #人性 #心理 #人生 #房地產 #自我成長

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2026-07-05 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章警示孩子只想進台積電，反映台灣人才過度集中單一產業的風險。
  • 重點二：作者以家庭財務角度指出，高薪工作也可能帶來職涯與收入的結構性不確定。
  • 重點三：建議年輕人培養可轉移技能、儲蓄與保險，以分散產業衰退衝擊。



「媽，我想進台積電。」

34歲的Amy聽到兒子這句話時，第一反應是驕傲的。台積電啊，多少聰慧的孩子的夢想。薪資優渥、福利完善、前景看好。

但最近，她開始不安。

國民黨智庫副董事長李鴻源的一個警告，像一根刺，戳進了她內心深處的焦慮——他說，台灣在2至3年內會出現很大的問題，問題不在台積電本身，而在「只有台積電」。

▋所有聰慧的孩子，都在跑向同一個地方

李鴻源看到的現象是：半導體的磁吸效應，正在吸乾台灣的人才。

土木系畢業生本該去建設橋梁和水利工程，結果全跑去台積電做晶片工程。銀行找不著人才，醫院找不著管理人員，教育機構人才凋零。一個國家，被一個產業掏空了。

Amy開始想起兒子的選擇。如果所有聰慧的孩子都擠向台積電，那20年後呢？當基礎建設因為人才流失而崩潰，當缺水缺電成為日常，當半導體產業因為政治或市場變化而面臨危機時，那些習慣了台積電薪資的年輕人，該怎麼辦？

她忽然明白了一件事——孩子的職業選擇，不只關於他個人的未來，也關於整個家庭的財務安全。

▋從家庭的角度，看一份工作的價值

Amy有個習慣，就是用財務規劃顧問的角度去思考人生大事。從這個角度看，讓孩子把所有職涯希望都寄託在台積電上，就像一個家庭把所有資金投入單一標的——看起來報酬率高，其實風險集中、韌性很低。

假設兒子25歲進台積電，年薪150萬。她預期他在這裡工作到50多歲退休，據此規劃人生的財務模型。但如果在他40歲時，因為產業衰退或遷廠，台積電大規模裁員呢？一個在台積電待了15年的工程師，要轉身進入人才稀缺、薪資遠低於台積電的其他產業，那個心理落差和經濟壓力有多大？

更現實的是：當基礎建設因為人才流失而惡化，當缺電缺水成為日常，當通膨加速，當房價面臨調整，那時候再高的台積電薪資也不夠用。

▋結構性失衡，最後會回到每個家庭

李鴻源用了一個經濟學概念：「荷蘭病」。1970年代荷蘭因為北海油氣產業飆升，整個國家的人才和資本都湧向能源業。其他產業被掏空，長期來看，整個經濟體變得更脆弱。

台灣現在，正在複製這個故事。

表面上，台灣因為台積電而驕傲，GDP在成長。但底層的結構在腐爛：土木工程師缺人，橋梁老化；公務員缺人，政策執行能力下降；基礎建設人力不足，供水、供電系統開始冒警訊。

李鴻源說，缺水缺電問題可能在2至3年內顯現。到那時候，不只經濟面臨危機，物價會上升、失業率會上升、房價面臨下跌壓力。

而這一切，最直接的衝擊對象，就是像Amy這樣有房貸、有家庭責任、有退休計畫的中年人。

▋孩子的職業選擇，要納入風險意識

Amy決定和兒子好好談一次。

不是說「別進台積電」，而是「即使進了台積電，也要為產業變化做準備」。

具體來說：

第一，不要把職業單一化。

在台積電建立核心競爭力，但同時要學習轉移技能——比如管理、財務、策略，這些技能在任何產業都有用。不要讓自己變成「只會在台積電工作」的人。

第二，薪資高時要狠心存錢。

台積電的薪資機會窗口可能不會永遠開放。趁著年輕、薪資高，要積極儲蓄，為可能的轉職期做準備。不是存著炫耀，而是存著安全感。

第三，規劃多元的人生財務。

不要把所有身家都投在房地產上，也不要假設薪資會永遠增長。要有足夠的緊急準備金（建議6個月薪資），要有適當的保險保障（以防失業或重大變化），要有多元的資產配置。

第四，警惕「結構性風險」。

當整個產業在衰退、當基礎建設在崩潰、當政府政策在改變時，個人的努力也無法對抗整體環境。所以要提前感知風險、提前規劃備案，而不是等到危機來臨再後悔。

▋一個母親對孩子的真正期許

Amy最終對兒子說的是：「進台積電是個很棒的選擇，但不要把未來只賭在那裡。」

她教會兒子的，不只是如何賺錢，而是如何在一個不穩定的時代，為自己和家庭建立財務韌性。

這就是為什麼李鴻源的警告看起來是關於國家經濟的，其實是關於每個家庭的功課。當結構性失衡來臨時，有準備的家庭會活得更安穩，沒準備的家庭會被打得很慘。

所以，不管你的孩子選擇什麼職業、不管你現在的財務狀況如何，問問自己：

我的家庭，為可能的經濟衰退、薪資下滑、產業衰敗做好準備了嗎？

因為2至3年的倒計時，已經在進行了。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是總經專家， 但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 因為人才過度集中會讓其他產業與公共建設缺乏人力，長期可能導致缺水缺電、經濟失衡；若半導體景氣轉弱，個人也會面臨轉職與收入下滑壓力。

  • 作者認為把職涯全押在台積電，像把資金集中在單一標的，短期報酬高但風險也集中；若未來裁員或產業變動，家庭現金流與退休規劃都可能被打亂。

  • 文章建議不要職業單一化，要培養管理與財務等可轉移技能；同時趁高薪時積極儲蓄，準備六個月緊急金、完善保險與多元資產配置，以應對變局。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#未來 #台灣 #台積電 #工作職場 #自我成長

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有些人賺了錢就想被看見，買新包、換新車；但也有一種人剛好相反，平常看起來安安靜靜、不愛出風頭，甚至讓人以為日子過得很普通，實際上卻早就默默把錢存進口袋。搜狐網分享，有4個生肖靠著穩定、節制與清醒的金錢觀，一點一滴累積財富，最後反而成為生活最富足的一群人。

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富裕生肖1.生肖牛：悶聲做事，存款最驚人

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
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屬牛的人一向不是高調型人格，他們不太會把自己的成就掛在嘴邊，也不喜歡在人前炫耀收入。很多時候，大家只覺得生肖牛很踏實、很耐操，卻不知道他們其實是最會默默累積財富的人。

生肖牛的理財邏輯很簡單，就是少花不必要的錢、多存真正能留下來的錢。他們不容易被一時流行沖昏頭，也不太會因為攀比而亂消費。別人在為了面子花錢、為了社交硬撐場面時，生肖牛早就把每一筆收入安排得清清楚楚。

更重要的是，屬牛的人不愛惹事，也不喜歡參與八卦是非。生活圈簡單，花費自然也少，財富就在日復一日的穩定中慢慢變厚。等到真的需要用錢時，生肖牛往往是最有底氣、最不慌張的那一個。

富裕生肖2.生肖蛇：清醒謹慎，隱形富豪代表

虞書欣。圖片來源：微博
虞書欣。圖片來源：微博

屬蛇的人天生帶著一種神秘感，他們不一定會把自己的財務狀況說出口，但其實非常懂得替自己打算。生肖蛇不是沒有能力賺錢，而是他們深知「財不露白」的道理，越有底氣，越不會四處張揚。

生肖蛇做事很謹慎，面對投資、合作或人情往來，都會先觀察再行動。他們不太會為了短期利益冒險，也不會因為別人一句話就衝動跟風。對他們來說，穩穩賺、穩穩守，比一夕暴富更重要。

在人際關係上，生肖蛇也很懂得避開麻煩。他們不愛吵架，不愛捲入紛爭，更不會把時間浪費在無意義的爭執上。因為少了許多消耗，生活反而能保持穩定，財富也能悄悄累積，最後過上讓人羨慕的體面日子。

富裕生肖3.生肖雞：精打細算，積少成多最會過日子

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬雞的人對金錢很敏銳，他們不是不願意花錢，而是每一筆錢都要花得值得。買東西會比較價格，吃飯不喜歡浪費，消費前也會先想清楚「這真的需要嗎？」這種習慣看似精打細算，時間一久卻會變成很強的財富累積力。

生肖雞最大的優勢，就是很懂得控制生活成本。他們不會為了一時衝動，把辛苦賺來的錢隨便花掉，也不容易被華麗包裝或促銷話術帶著走。該省的省、該花的花，正是他們讓生活越來越穩的關鍵。

除此之外，屬雞的人也不太愛管閒事。他們喜歡把日子過得乾淨俐落，不喜歡把自己放進複雜的人際麻煩裡。少了是非與額外支出，生肖雞的存款自然能穩定增加，生活品質也會越來越好。

富裕生肖4.生肖豬：不爭不搶，福氣反而慢慢來

圖片來源：微博@楊紫工作室
圖片來源：微博@楊紫工作室

屬豬的人看起來常常很隨和，好像對很多事情都不太計較，但這種不爭不搶，反而讓他們避開不少麻煩。別人為了名利搶破頭，生肖豬卻懂得把重心放回自己的生活，日子自然過得比較安穩。

生肖豬花錢不算過度苛刻，他們願意對自己好，也懂得享受生活，但不會為了面子亂花冤枉錢。該花的錢不會委屈自己，不該花的錢也不會硬撐排場，這種剛剛好的金錢觀，讓他們不容易陷入財務壓力。

更難得的是，生肖豬很少因為貪心而踩坑。他們不太會碰高風險投資，也不會輕易借錢給不可靠的人，更不會因為一時衝動替別人的麻煩買單。日子一天一天過，財富也一天一天累積，等到大家回頭看，才發現生肖豬早就默默把生活過得很富足。

精華 FAQ

  • 因為生肖牛不愛炫耀，也不跟風亂花錢，會把收入安排得很清楚，減少不必要支出，長期靠穩定與自律累積出可觀存款。

  • 生肖蛇做事謹慎，面對投資與合作會先觀察再行動，不會因短期利益衝動冒險，也懂得避開人際消耗，讓財富更穩定地累積。

  • 生肖雞靠精打細算控制生活成本，避免衝動消費；生肖豬則不爭不搶，花錢適度、遠離高風險與麻煩，兩者都能讓財富慢慢增長。

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職場霸凌法上路，給主管的5個建議避免踩雷 —— 時代變了，領導者要學的，不只是管理，而是精準溝通

職場霸凌法上路，給主管的5個建議避免踩雷 —— 時代變了，領導者要學的，不只是管理，而是精準溝通

2026-07-01 20:28 精準溝通教練張宜真
職場霸凌示意圖。圖／AI生成
職場霸凌示意圖。圖／AI生成

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：職場霸凌已入法，主管仍可管理但不得以羞辱方式帶人。
  • 重點二：主管應改用開放式提問與正向回饋，先理解問題再求改善。
  • 重點三：公開責罵、群組羞辱與情緒式語言都可能留下霸凌證據。



職場霸凌法上路，給主管的5個建議避免踩雷

—— 時代變了，領導者要學的，不只是管理，而是精準溝通

今天，《職業安全衛生法》新增「職場霸凌防治專章」正式上路。

職場霸凌，首次明確入法。

這也讓許多主管開始焦慮：

「員工犯錯，不能罵？」

「講話大聲一點，也算霸凌？」

「我只是在教他，他不開心也算霸凌？」

先說結論：

不是不能管。

不是不能糾正。

更不是不能要求績效。

重點在於

你怎麼精準溝通，讓對方聽得懂，也做得到。

▋什麼是職場霸凌？

根據法律定義，職場霸凌指的是：

勞工在工作場所執行職務時，

因事業單位人員利用職務或權勢關係，

持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱等不當言行，

導致勞工身心健康受到危害。

簡單來說，要構成職場霸凌，通常要符合5個條件：

1．發生在工作場所或執行職務期間

2．行為人具有職務或權勢關係

3．已超出合理管理範圍

4．持續有不當言語或行為

5．對員工身心造成傷害

所以，

合理管理，不等於霸凌。

但情緒性羞辱，很可能就是。

霸凌法上路，給主管的5個領導建議

▋1. 改變管理思維：理解AI世代工作者特質

過去要白衣天使，「燃燒自己，照亮別人。」

現在沒人講，

白衣天使必須「照亮自己，才能照亮別人。」

過去是。「不要問公司能夠為你做甚麼，而是要問，你能為公司做甚麼？」

現在是，「不要問你能夠為公司做甚麼，而是要問，公司能給你甚麼？」

過去很多主管習慣用威權管理。

認為：

我兇，是為你好。

我罵，是要你進步。

吃苦當吃補。

但時代已經變了。

AI世代工作者更重視的，不只是薪水。

還有：

尊重、成長、價值感，福利，以及心理安全感。

以前帶兵，靠的是權威。

現在帶人，靠的是信任。

你要魚爬樹，不可能。

你要老虎會飛，也不可能。

每個人特質不同。

身為主管，

如果還用舊思維帶人，

很容易踩到職場霸凌紅線。


▋2. 先問開放式問題，不要急著否定

部屬犯錯時，

很多主管第一反應就是責怪。

「就是你的問題？」

「你到底在搞什麼？」

「怎麼又出錯？」

這種溝通方式，

只會讓對方更緊張、更防衛。

真正好的主管，

會先問3件事：

What？

發生什麼事？

Why？

為什麼會這樣？

How？

接下來怎麼改善？

先了解問題，

再解決問題。

不要一開始就把焦點放在責怪。

真正好的主管，

不是找戰犯。

而是找方法，

一起解決問題。

▋3. 用鼓勵代替責罵，用正面語言

媒體報導，不少資深醫師帶人方式非常嚴厲，

因為關乎人命，

手術容不得一點馬虎。

不嚴不兇，

年輕醫師就不會怕，

學不會，

醫師有時候甚至爆粗口。

但未來，

羞辱式管理必須越來越小心。

像這些話：

「你有沒有腦？」

「你是白癡嗎？」

必須直接從職場用語中刪除。

因為這不是指導。

這是羞辱。

領導者要做的，

不是打擊自信。

而是建立能力。

責罵帶來恐懼。

鼓勵帶來成長。

▋4. 不要公開羞辱員工

不要在公開場合責罵。

會議上。

辦公室裡。

群組裡。

都要特別小心。

因為公開羞辱，

傷害最大。

使用LINE也要小心。

因為文字沒有表情。

沒有語氣。

沒有溫度。

你以為只是提醒，

對方感受到的可能是羞辱。

而且，

所有紀錄都可能留下證據。

重要的事情，

盡量面對面談。

有些話，

當面說，比較有溫度。

▋5. 用同理心領導，而不是情緒領導

很多主管會忘記：

自己曾經也是部屬。

你聽到什麼話會受傷，

就不要用同樣的話對待別人。

例如：

「你是豬嗎？」

「你是白癡嗎？」

「滾出去。」

「垃圾。」

「神經病。」

這些話，

殺傷力都很大。

同理，不是討好。

而是理解對方，再有效帶領對方。

▋精準溝通，才能把人帶起來

時代真的變了。

以前帶兵，要兇。

現在帶人，要穩。

以前靠權威讓人害怕。

現在靠信任讓人願意跟你走。

一句話，可以毀掉一個人。

一句話，也可以成就一個人。

霸凌法上路，

不是要主管不能管人。

而是提醒所有領導者：

管理可以嚴格，

但不能羞辱。

要求可以高標，

但不能霸凌。

未來最有影響力的領導者，

不是最會罵人的人。

而是最懂得用精準溝通，

把人帶起來的人。

領導的本質，從來不是證明你多厲害。

而是讓別人因為跟著你，變得更厲害。

精華 FAQ

  • 可以，法律並未禁止主管糾正錯誤或要求績效；重點是管理方式要合理、必要且不帶羞辱，避免以權勢持續施壓或造成員工身心傷害。

  • 因為先問清楚發生什麼事、原因是什麼、怎麼改善，能降低員工防衛感，讓主管先掌握事實，再一起找方法解決問題，而不是先責怪。

  • 公開罵人、群組羞辱、使用侮辱性字眼、情緒化否定，以及長期以威權壓迫部屬，都可能被視為超出合理管理範圍，甚至留下可被舉證的紀錄。

精準溝通教練張宜真

精準溝通教練張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#職場霸凌 #職業安全衛生法

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