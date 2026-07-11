2026-07-11 05:42 女子漾／編輯桑泥
Disney+神劇《大熊餐廳》第五季最終章上線！劇情、角色與必看亮點解析
「Yes, Chef！」陪伴全球劇迷四年的《大熊餐廳》在近期正式迎來最終章。Disney+ 與 FX 推出的《大熊餐廳》第五季已於 6 月底上線，官方也確認這將是系列最後一季，為這段充滿壓力、成長與療癒的餐廳故事畫下句點。
從芝加哥一家不起眼的三明治店，到追逐米其林星級餐廳的夢想，《大熊餐廳》不只是美食影集，更被譽為近年最具代表性的職人劇之一。究竟最終季有哪些重點？往下看小編整理的劇情、角色與必看亮點解析！
一、Carmy 離開廚房，餐廳迎來全新時代
第五季故事緊接上一季結尾，主廚 Carmy 決定離開餐飲界，把《大熊餐廳》的未來交給 Sydney、Richie 與 Natalie（Sugar）共同經營，團隊必須重新找到彼此的默契，同時面對餐廳經營、財務壓力，以及衝擊米其林星級的終極目標。
二、Sydney 正式扛起主廚重任
由艾尤·艾德維利（Ayo Edebiri）飾演的 Sydney，一直是《大熊餐廳》受歡迎的角色之一。
來到最終季，她終於從副主廚成長為真正的掌舵者，不僅要設計菜單、帶領團隊，更要證明自己有能力撐起這家夢想餐廳。許多影評認為 Sydney 的成長線是本季最動人的核心，也是全劇最完整的人物弧線之一。
三、Richie 完成全系列最感人的蛻變
從第一季脾氣暴躁、找不到人生方向，到如今成為團隊最可靠的靈魂人物，Richie（Ebon Moss-Bachrach 飾）的成長也是劇迷最愛的看點之一。
最終季中，他肩負起餐廳前場管理重任，也重新思考自己的人生方向。演員 Ebon Moss-Bachrach 受訪時表示，Richie 的故事最終回到「家人、責任與自我價值」，為角色畫下令人滿意的句點。
四、最終章為全系列畫下完美句點
第五季的結局被評論形容為：「承載著沉重的情感，但同時也有快樂、平靜、成就感、驕傲和成長。」這不是那種讓你帶著遺憾離開的結局，而是讓你真正覺得「這群人都好好的了」的結局。
自 2022 年首播至今，《大熊餐廳》在五季內共獲得 49 項艾美獎提名、拿下 21 座獎項，是這個世代最具代表性的影集之一，不只是因為它拍餐廳拍得好，而是因為它在一個喧囂的廚房裡，說了關於家人、創傷、夢想和修復的一切。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower