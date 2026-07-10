2026-07-10 01:49 Beverly比猴俐
身體會生病，心靈也是：近年5部必看「精神疾病韓劇」，治癒你無處安放的脆弱
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章推薦5部聚焦精神疾病與心理創傷的韓劇。
- 重點二：劇中主角多為高壓職場下崩潰的現代人。
- 重點三：透過互助與理解，傳達允許脆弱與療癒自己。
現代人的生活就像一場沒有終點的馬拉松，我們學會在職場假裝堅強，
在社群上展示完美生活，卻忘了心靈其實和身體一樣，也是會生病，
近年來韓劇成了最懂現代人眼淚的安慰劑，
勇敢地撕開現代人內心的集體焦慮，
這一次要推薦五部近年將「精神與心理創傷」刻畫得最深刻的必看韓劇，
如果你也正處於人生的低谷，或是心裡正下著一場無人知曉的大雨，
不妨點開這幾部劇，希望能在劇中找到療癒心靈的解藥。
一. 《低谷醫生》
「當一直以來都很優秀的自己，突然壞掉了，該怎麼辦？」
劇情講述了兩位高中學業頂尖卻互看不順眼的兩位資優生，
長大後各自成為前途無量的醫生，然而人生卻在他們最風光的時候開了個殘酷的玩笑，
女主角荷娜因長期遭受職場霸凌、瘋狂過勞，心理健康徹底崩塌，被診斷出重度憂鬱症，
男主角正宇則因一場疑點重重的醫療糾紛而身敗名裂，還患上嚴重的創傷後壓力症候群。
兩人在最落魄的「人生低谷」意外重逢，住進了同一個屋簷下，
開始了一段互相黏補破碎靈魂，一起「躺平復健」的治癒之路。
劇裡最讓人揪心的是完全打破了「精神疾病只會發生在弱者身上」的刻板印象，
雙主角都是典型的「人生勝利組」，卻在面對高壓生活的折磨時，
心靈也有無法承受的時候，但就像劇中台詞說的:
「大腦為了生存，才會開啟憂鬱的節電模式。你不是壞掉了，你只是累了。」
劇中男女主角沒有急著要「好起來」，而是抱著既然已經跌入低谷了，
就順便躺著休息一下吧 ! 的心情，有時候我們就是需要這樣「允許自己壞掉」的溫柔。
二. 《致我的解離》
「因為現實太過痛苦，我只能分裂出另一個無憂無慮的自己。」
朱恩好(申惠善 飾)是一位入行 14 年、卻始終默默無聞的電視台新聞主播，
外表幹練冷漠的她，其實心裡深埋著兩道無法痊癒的巨大傷口，
相依為命的妹妹在獨自旅行中神秘失蹤，以及與交往 8 年的男友(李陣郁 飾)痛苦分手，
在長期重度壓力和悲傷的夾擊下，朱恩好的精神防線徹底崩塌，
進而衍生出另一個代替妹妹的雙重人格「朱惠利」，
惠利過得無憂無慮，是一位性格極度樂觀、甚至有點瘋癲的停車場管理員。
兩個截然相反的人格，卻在同一個身體裡展開一場有關逃避、面對與自我救贖的糾心拉扯。
當現實的痛苦像女主角一樣失去至親、失去摯愛，超越了主體人格所能負荷的極限，
大腦為了不讓這個人徹底瘋掉，於是「貼心」地切斷了記憶，
創造出一個全新且不會感到痛苦的靈魂，申惠善神級的演技在冷酷的主播「恩好」，
和快樂的停車場工「惠利」之間切換自如，
當她勇敢面對「那些我們以為已經過去，卻只是被藏起來的創傷」時，
同時也讓觀眾省思，或許「每個人心裡都住著一個受傷的小孩，有時候，我們只是需要給那個小孩一個好好的擁抱。」當我們練習面對自己的傷痛，或許就是開啟療癒之路的契機。
三. 《邪惡與瘋狂》
「當所有人都要你妥協、要你當個聰明的混蛋時，只有心中的那個瘋子，會提醒你最初的模樣。」
《邪惡與瘋狂》和另外四部調性很不一樣，劇中巧妙地把心理學上的「人格解離」，
轉化成一場成年人內心「社會化面具」與「原始赤子之心」的肉搏大戰。
男主角秀悅為了在職場生存，把真實、善良、勇敢的自己深深鎖在記憶深處，
變成一個唯利是圖的社畜。但性格壓抑久了必然反彈，
極致癲狂的「K」(魏嘏雋 飾)其實就是秀悅原始的良知與正義感，
劇中每每看兩個人格瘋癲對戲、互相拉扯又不得不聯手打擊犯罪，真的是好笑到不行!
在享受爽快的打鬥戲之餘，還能想起原來有時候我們變得世故，
是因為我們把那個最勇敢的自己給弄丟了，
是一部能讓你一邊大笑、一邊戳中社畜痛點的熱血爽劇。
四.《未知的首爾》
「世界上最可怕的，不是一個人的孤獨，而是身處在人群中，卻沒有人願意看你一眼。」
接下來要介紹兩部由國民妹妹朴寶英主演的韓劇，
她剛憑藉《未知的首爾》裡細膩的演技，奪下第62屆百想藝術大賞的最佳女主角獎，
劇情敘述由朴寶英一人分飾兩角的雙胞胎姊妹，因為在各自的人生遇到無解的難題，
決定互換身分，妹妹未知代替重度抑鬱姊姊的上班過程，並不是普通的「復仇爽劇」，
妹妹透過姊姊留下的日記、吃藥的紀錄，一步步體驗姊姊走過的窒息感。
很多時候，讓我們生病的不是工作本身的勞累，而是人心的冷漠與集體的惡意。
而生病的姊姊用她的脆弱，給了妹妹一個『證明自己被深深愛著』的機會，
勇敢的妹妹則用她的堅強，替姊姊擋下了都市的風雨。兩人分別體驗了各自的人生黑洞，
終於明白原來治癒心靈最好的藥，而是那條流著相同血液，
無論世界如何崩塌都不會放開彼此的溫暖牽絆。
五.《精神病房也會迎來清晨》
「我們都是徘徊在正常與不正常之間的邊緣人，誰都有可能在某個瞬間生病。」
這部《精神病房也會迎來清晨》絕對是近年最療癒的韓劇佳作，
劇情講述很有同理心的護理師鄭多恩，總是把病人的需求放在第一位，
卻被從內科抱怨嫌棄而轉調到了「精神健康醫學科」，
多恩在充滿智慧的護理長帶領下，陪伴各式各樣的病人，有因為高壓罹患恐慌症的上班族、因為妄想症而生活失序的國考實習生、以及深陷重度憂鬱的家庭主婦等等。
然而，在經歷了一場病人的悲劇意外後，總是如小太陽般溫暖的多恩，
也因承受不了打擊而悄悄換上了重度憂鬱症，甚至拒絕承認自己生病。
不只多恩，劇中還寫實「具象化」的呈現了多種精神病症，
像恐慌症被描繪成「整個房間突然灌滿了水，眼睜睜看著自己快要溺斃、卻無法呼救」的窒息感。
思覺失調是「周圍的現實全部瓦解，掉入一個只有怪獸和謊言的RPG遊戲世界」。
憂鬱症是「雙腳像陷在深不見底的泥沼裡，連抬起一隻腳拿遙控器都需要耗盡全身的力氣」。
讓螢幕前的觀眾瞬間明白，精神疾病真的不是『想太多』，它是一種大腦功能的實質失調。
劇中溫柔的向觀眾展示，即使醫療人員也會憂鬱，每個人都有生病的權利。
精神病房並非怪物的集中營，而是一個「心靈感冒的人暫時休息、等待清晨到來的地方」。
追完這五部劇，就像是陪著劇中的主角們在幽暗的隧道裡走了一遭，
在這個快節奏、高壓力的時代，心靈的感冒隨時都可能發生，
無論是突然開啟「節電模式」的憂鬱、為了保護自己而「解離」的靈魂，
當心靈發出求救訊號時，也請理直氣壯地放過自己。
允許自己偶爾停下來、允許自己脆弱，因為正是那些裂縫，才讓光有機會照進來。
希望這五部韓劇能讓你充飽電後再華麗轉身，帶著勇氣繼續對抗這個瘋狂的世界。
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精華 FAQ
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文章推薦《低谷醫生》、《致我的解離》、《邪惡與瘋狂》、《未知的首爾》與《精神病房也會迎來清晨》，並以劇情說明精神創傷、憂鬱症、解離與職場壓力的療癒書寫。
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共同核心是提醒觀眾，精神疾病不是弱者專屬，心靈也會生病；面對崩潰時不必急著逞強，而是要允許自己休息、承認脆弱，並在理解與陪伴中慢慢復原。
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文章認為這部劇最療癒，因為它細膩具象化呈現恐慌症、思覺失調與憂鬱症，並透過護理師與病人的故事，讓觀眾看見精神病房其實是等待清晨與重生的地方。
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