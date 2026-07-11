2026-07-11 10:00 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】在戶外運動者的內在動能與社會輿論批判間 嘗試撐開一個新的討論空間—《河人》
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《河人》以飛龍瀑布山難為題，嘗試理解戶外運動者冒險的內在動機。
- 重點二：作者透過遺族、專家與歷史脈絡，撐開對山難更有對話空間的討論。
- 重點三：文章主張尊重個人選擇，同時強化風險管理與災害應對韌性。
人不會全然知曉選擇的代價。然而選擇之前，尤其是涉及存亡的選擇，倘若足夠清明、嚴格地追究自我的責任，死亡或許不會成為幽暗的漩渦，而成為足以被理解的一道命題。
個人休閒自由與公共資源間該如何平衡，大概是每次山難意外發生後，都會在社會引發討論的難解議題；但在爭論的過程中，雙方似乎總是難以產生對話，尤其對於非戶外運動者而言，更是經常無法理解受難者把自己置身險境的動機。把自己定義為橋樑，胡慕情撰寫的《河人》以2023年發生的飛龍瀑布山難為主題，企圖藉由受難者的故事去解釋人們一次次走進自然、面向風險的心境，儘管可能還是無法完全感同身受，但這些文字依舊撐開了一個有機會對話的空間，也或許能夠讓台灣戶外運動發展有更多不同的未來。
「飛龍瀑布」位在屏東霧台鄉，2023年5月梅雨季初期，十位戶外運動者前往進行溪降活動，卻意外遇上急降雨導致溪水暴漲，其中五人最後不幸罹難。同樣身為戶外運動的愛好者，胡慕情雖然不從事溪降，卻依舊期望能夠從輿論單純的「為什麼要去？」，延伸出更多的討論與反思，並且把讀者帶往這些山難背後，更值得探討的生命議題。
為了完成《河人》，作者曾嘗試接觸倖存者未果，導致內容大部分只能圍繞在罹難者親友、戶外活動專家訪談，再加上許多台灣山林活動演進史的背景知識。雖然當事人的缺席讓書的問世產生了道德上的疑慮，但在與社會大眾溝通的同時，那些關於遺族的訪談也讓人能夠感受到這些文字在事件之後，對於家屬所能產生的安撫效果。身為一個較少從事戶外活動的讀者，必須坦承並沒有因為那些經驗激發對冒險的熱愛，但這並不阻礙我理解作者想要談論的事情。
其實在閱讀的過程中，也可以明顯感覺到作者本身並不是完全沒有疑慮；儘管在前半段隱隱透露出對於罹難者的同情，但隨著敘事開始探究造成意外的關鍵因素，大眾的疑問也同樣浮現在作者的腦中。也因為這樣的位置，讓《河人》中的延伸討論既不是要說教，也非高唱自由無價的打高空，而是真正能夠帶著讀者來回與兩端、看見彼此的認知差異，並且嘗試找到一個平衡點。
我疑惑人們可以倡議「我愛我那小小多山的國家」，卻一面恐懼山與溪谷。當我們未曾真正親近，基於什麼說愛？而當有人決心去愛，他們怎麼行動？
從「為什麼要去？」到「為什麼不能去？」，儘管意外終究發生，但從書中的梳理我們也可以理解他們並不是毫無準備，而是遇上非預期的事情。更重要的是，如果因為風險就去避免做任何事情，那人生將會錯過多少事情？又有多少成就將永遠不會發生？因為殖民與威權歷史，讓台灣明明有著豐富的山海資源，卻與它們距離遙遠，甚至在整體社會中深植著保守的傾向；與其說是鼓勵冒險，《河人》或許只是提醒著我們應該尊重每個人的選擇，並且了解持續尋找減少風險、強化災害應對韌性，才是這些意外事件真正該帶給社會的啟發。
精華 FAQ
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它主要回應山難後常見的「為什麼要去？」質疑，試圖讓非戶外運動者理解冒險背後的動機、風險承擔與生命選擇，而不是只停留在責怪受難者。
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作者曾嘗試接觸倖存者但未果，因此主要依靠罹難者親友、戶外專家訪談與台灣山林活動史來拼組事件脈絡，兼顧對遺族的理解與社會溝通。
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文章認為重點不在鼓勵盲目冒險，而是尊重每個人的選擇，同時正視風險管理、減少意外的準備，以及提升災害應對韌性，讓山海資源被更成熟地理解。
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