《欠你的那場婚禮》10集一次追完！詳細劇情懶人包，從樂團追夢、奉子成婚到婚姻破裂

從青梅竹馬、樂團追夢到奉子成婚，周可傑與陳立璇陪伴彼此走過大半人生，卻在柴米油鹽與一次次失望中漸漸走散。當中年陳立璇意外遇見25歲的周可傑，埋藏多年的愛情真相也被重新翻開。以下整理全劇10集分集劇情，看兩人如何穿越青春與婚姻的裂縫，重新認識曾經最熟悉的彼此。

第一集：陳立璇在婚姻中慢慢展現疲態

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周可傑終於在一場創意生活節獲得表演機會，卻只能演唱20多年前最紅的代表作。台下粉絲寥寥無幾，甚至有人把他誤認成周杰倫。曾經是人氣樂團「馬子狗」主唱的他，如今連發表新歌的機會都沒有，巨大的現實落差讓他既挫折又憤怒。

就在這時，周可傑接到學校來電，得知兒子周奕凱在學校偷拍自己喜歡的學姊。父子倆坐在走廊上，周可傑試圖用自己的方式分享愛情攻略，真正出面和老師溝通的人，卻是他昔日的團員王永貴。

陳立璇匆忙趕到學校，發現正在向老師了解狀況的人竟然不是孩子的爸爸，情緒瞬間爆發。她質問周可傑，為什麼總是把所有事情丟給王永貴處理。她眉頭深鎖、滿臉疲憊，兩人長年累積的不滿，也在這一刻悄悄浮上檯面。

晚上，「馬子狗」樂團三兄弟準備替周可傑慶生。然而，他們不知道的是，周可傑雖然是雙胞胎，但兄弟兩人的生日其實相差一天，真正記得這件事的人只有陳立璇。周可傑去洗手間時，兄弟們轉述了陳立璇給他的生日祝福，讓他一時難以置信，彷彿被戳中傷口，開始自暴自棄地喝酒唱歌。

另一邊，沒有出席生日聚會的陳立璇，默默處理著家中的一切。她替周可傑完成沒做完的家事、整理凌亂的房間、倒掉垃圾，甚至鼓起勇氣，殺死自己過去最害怕的蟑螂。當她看著螢幕裡的影像，回想起那個曾經閃閃發光的周可傑，心中百感交集。

然而，一通電話打破了短暫的平靜。周可傑被送進醫院，陳立璇急忙趕到，情緒崩潰地罵出一句：「你怎麼不去死一死？」說完便立刻衝出病房。看著躺在病床上的周可傑，她不得不面對一個殘酷的現實，曾經再耀眼的青春，也終究被生活磨成了疲憊的模樣。

就在陳立璇心力交瘁、獨自站在醫院外抽菸時，她竟看見年輕時的周可傑站在雨中。

第二集：周可傑究竟有多愛陳立璇？青梅竹馬的感情開始失控

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泰莉和陳立璇聚在一起，試圖釐清陳立璇此刻真正的感受。另一邊，男人們也各自抱怨婚後生活帶來的束縛，以及始終摸不透另一半情緒的無力感。曾經那麼親密的人，長大後卻漸漸不明白對方；偏偏兩人又花了大半輩子在彼此身上，於是「分開」這件事，反而變得更加難以說出口。

年輕時的陳立璇和周可傑住在一起，睜開眼一起吃早餐、一起跑步，睡前最後看見的人也是對方。他們幾乎時時刻刻待在一起，青梅竹馬的關係，讓兩人始終停留在朋友以上、戀人未滿的曖昧狀態。

某天，兩人一起回到宜蘭老家。周可傑一邊翻看陳立璇收藏的醜照，一邊在陳爸爸的話語中感受到一絲尷尬與慌張。原來在旁人眼中，他們早就像是一對小情侶，只是兩人始終沒有真正說破。

多年後，中年陳立璇獨自回到老家，聽著媽媽提起誰又離婚、誰又和伴侶分開，她堅定地說自己不會離婚。只是當她看見媽媽身邊出現新的摯友，心中仍浮現出一股說不清的複雜情緒。

另一方面，長大後的王永貴和葉品柔已經結婚。兩人準備和社工師吳美女面談，希望取得領養孩子的資格，展開人生另一段新的課題。

回到年輕時期，陳立璇因為周可傑的風流與花心，在泰莉的提醒下，決定好好正視自己的感情。她開始嘗試和林醫師發展關係。林醫師職業穩定、個性善良，不但會變魔術，也學習多種語言，看起來幾乎是理想對象。

周可傑雖然搞不清楚自己的心意，卻漸漸把林醫師視為眼中釘。經過陳爸爸的誤會後，他似乎也開始意識到，自己對陳立璇的感情早已超出單純的青梅竹馬。即使即將出發巡演，他仍不捨地給了陳立璇一個擁抱，也在巡演期間不斷等待她的電話。

在那些充滿酒精與掌聲的慶功宴裡，周可傑表面上看似風光，心裡卻始終惦記著陳立璇。陳立璇也趁著他巡演期間，嘗試和林醫師多相處，希望能確認自己的心意。

巡演結束後，周可傑回國，迎接他的卻是陳立璇和林醫師一起出現在機場的畫面。這一幕讓他百感交集，也讓原本曖昧不明的情感逐漸失控。

而中年陳立璇在返回台北的火車上，再一次看見了年輕時的周可傑。

第三集：陳立璇尋找自我，決定和周可傑暫時分開

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經歷周可傑兩度進出醫院後，回到台北的陳立璇終於做出決定。她向周可傑提出暫時分開住，希望離開熟悉的婚姻生活，獨自找回真正的自己。突如其來的決定讓周可傑難以接受。習慣有人替他收拾生活、處理家中大小事的他，被迫開始一個人的日子。另一邊，離開家裡的陳立璇，則再次遇見年輕時的周可傑，並開始和這個來自過去的他對話。

回到年輕時期，周可傑終於發現，自己對陳立璇交男朋友這件事異常在意。那份嫉妒與不安，早已超越朋友之間的關心。「馬子狗」團員們替他集思廣益，想辦法擊退各方面都相當優秀的林醫師，卻發現無論怎麼比較，周可傑似乎都占不到便宜。

無計可施的周可傑只好放下身段，親自跑到學校找陳立璇。沒想到他迎來的消息，卻是陳媽媽準備邀請林醫師到家裡吃飯。眼看林醫師愈來愈受到陳家人喜愛，周可傑只能帶著滿腹挫折離開。

中年周可傑承受不住陳立璇提出分居，跑到韓其森經營的酒吧訴苦。韓其森一口咬定陳立璇一定是有了別人，甚至帶著周可傑在酒吧裡四處尋找新的戀愛機會。如今的韓其森依舊風流，也是「馬子狗」三人之中唯一沒有安定下來的人。年輕時的他一心想談戀愛，嘴裡總說著自以為浪漫的話，卻不像周可傑那樣受女生歡迎，連約網友見面都經常被放鴿子。

某次，韓其森在咖啡廳等待網友卻再次落空，正巧遇見泰莉。泰莉直接問他，究竟是在抱怨自己單身，還是在抱怨沒有人愛他？這句話也讓韓其森第一次開始思考，自己對於愛情的理解與追求，或許從一開始就出了問題。

跨年夜，大家各自陪伴家人、朋友與身邊重要的人。第一次獨自跨年的周可傑接到陳立璇的電話，嘴上故作輕鬆，內心卻早已被孤獨淹沒。

住在宜蘭老家的陳立璇，則整天面對陳媽媽對她婚姻的質疑。陳媽媽不斷分享身邊誰離婚後變得更年輕、更快樂，讓陳立璇愈聽愈煩躁。她最後決定提早離開，獨自前往火車站準備返回台北。就在這時，年輕的周可傑迎面向她走來，什麼都沒有問，只是給了她一個大大的擁抱。

第四集：陳立璇坦白年少心意，年輕周可傑發現未來真相

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陳立璇坐下來接受年輕周可傑的種種提問。面對婚姻、愛情與未來，她拒絕回答部分問題，卻也在對話中重新回想起兩人曾經以「最好的朋友」為名，藏起多少沒有說出口的感情。

陳立璇帶著年輕周可傑去買衣服，不巧遇見王永貴和葉品柔。看見陳立璇身邊跟著一名年輕男子，王永貴誤以為自己的好兄弟被背叛，開始替周可傑感到擔憂。韓其森得知消息後，也趕緊找來陳立璇最好的朋友泰莉詢問。只是當韓其森再次面對昔日戀人，神情仍有些彆扭。他坦言，真正愛過的人，很難在分手後若無其事地回到朋友的位置。

回到年輕時期，周可傑交了一名叫瑤瑤的女朋友。「男女之間究竟有沒有純友誼」，也再次成為他和陳立璇之間無法迴避的問題。陳立璇告訴瑤瑤，自己學生時期確實曾經喜歡過周可傑，只是了解德性後，早就沒有那種感覺了。瑤瑤聽完明顯鬆了一口氣，並表示自己最討厭那些表面假裝是朋友、其實一直偷偷喜歡對方的人。

隔天，周可傑跑去質問陳立璇，什麼叫作「認識他德性後就不喜歡了」。兩人在拉扯間周可傑吻了陳立璇，卻驚慌又懊惱地逃走，只留下陳立璇獨自難過。

當時的陳立璇正在等待美國大學的通知，也已經準備搬離兩人共同生活的地方。她整理物品時，把周可傑以前送給她的熊玩偶轉送給瑤瑤。周可傑聽見她「不要了」，憤怒地將玩偶丟進河裡，最後兩人還是捨不得的跳進河裡把熊就起來。

兩人後來躺在草地上，看似終於和解，陳立璇卻選擇說出真正的心意。她承認，過去對瑤瑤說的話都是謊言。正因為她比任何人都清楚周可傑，才會仍然無法控制地喜歡他。周可傑擔心情侶分手後很難繼續當朋友，陳立璇卻反問他：「為什麼我們不能既是最好的朋友，也是男女朋友？」

另一方面，中年周可傑跑去找過去的經紀人小寶，追問他有沒有聽自己寄出的新歌。小寶沒有正面回答，反而詢問周可傑是否願意上談話節目。周可傑一口拒絕，還以為過去的歌曲版稅足以維持生活。他跑去質問負責處理相關事務的王永貴，兩人爭執間，也意外揭露王永貴對領養孩子的焦慮。更糟的是，社工師吳美女剛好在此時前來審查，周可傑的突然闖入，直接打亂了王永貴和葉品柔的領養計畫。

當晚，陳立璇將年輕周可傑帶回台北住處，卻碰上中年周可傑突然回家。年輕周可傑躲進房間後，終於找到了陳立璇究竟和誰結婚的答案。那個陪她走過大半輩子的人，正是未來的自己。

第五集：周可傑和陳立璇正式交往，中年婚姻卻爆發信任危機

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喝醉回家的中年周可傑看見陳立璇和年輕男子的合照，誤以為妻子早已背叛婚姻。他情緒失控地指責陳立璇，甚至說出自從兩人在一起後，自己的人生就一路走下坡。在周可傑眼中，「馬子狗」解散、兄弟分開、事業停滯，全都發生在他和陳立璇交往之後。陳立璇原本只是想暫時離開婚姻、整理自己的情緒，卻被他認定是為了別的男人。

另一邊，年輕周可傑經過長時間思考後，終於決定正視自己的感情。一場演出結束後，他向陳立璇坦白，自己已經做好準備，要刪掉通訊錄裡所有曖昧對象，也願意讓她安心。他承諾自己會努力一輩子不再愛上別人，卻又忍不住擔心，萬一兩人吵架、分手，連朋友都做不成該怎麼辦。周可傑太清楚自己的個性，反而害怕親手搞砸這段最重要的關係。陳立璇仍然選擇相信他。兩人終於跨越青梅竹馬與多年好友的界線，正式成為情侶。

中年周可傑在婚姻破裂後，輾轉回到自己的老家。他從爸爸口中得知，陳立璇多年來一直偷偷寄信問候周爸爸。那些周可傑從未注意的小事，也讓他開始意識到，陳立璇對這個家庭的付出遠比他想像得更多。

另一邊，陳立璇帶著周奕凱準備回宜蘭老家。途中，她接到媽媽的電話，還生氣地斥責媽媽不要教壞周奕凱。只是當陳立璇真正抵達老家後，迎接她的卻是一個完全無法承受的噩耗。

第六集：陳媽媽突然過世，懷孕與事業低潮同時壓垮兩人

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陳媽媽突然過世，讓陳立璇陷入巨大悲傷。她無法忘記，自己生前對媽媽說的最後一句話，竟然是在不耐煩地責罵她。在陳立璇被愧疚與痛苦淹沒的日子裡，中年周可傑主動接下照顧她的責任。他陪伴陳立璇處理母親後事，也努力將她從「沒有好好道別」的自責中拉出來。

回到年輕時期，周可傑和陳立璇交往沒多久，陳立璇便同時迎來兩個足以改變人生的消息。她成功獲得前往美國念書的機會，卻也發現自己懷孕了。同樣準備出國讀書的泰莉，依舊在男友韓其森面前開著玩笑。韓其森嘴上嫌她是個難以理解的怪咖，卻藏不住自己對她的喜歡，也因此感到難過與不捨。

就在陳立璇為懷孕與留學陷入兩難時，「馬子狗」也迎來重大危機。王永貴突然宣布退團，韓其森則不願配合經紀公司安排的花俏偶像行程，同樣選擇離開。原本一起追夢的三人，最後只剩周可傑獨自留在團體裡。因為陳立璇和即將出生的孩子，他只能逼迫自己繼續努力，扛下事業與家庭的雙重壓力。

心理壓力極大的周可傑跑去找陳立璇，希望得到安慰，陳立璇卻沒有注意到她的情緒與心思，讓他感覺自己只是被草草打發，兩人也混亂的人生選擇中，第一次開始錯過彼此真正需要的聲音。

第七集：年輕周可傑婚前逃跑，中年夫妻正式決定離婚

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婚禮當天，年輕周可傑突然逃跑。懷孕、團體解散、工作壓力與婚姻責任接連而來，讓他在最後一刻失去面對未來的勇氣。

年輕周可傑向中年陳立璇坦白自己的恐懼，讓陳立璇非常生氣，回去找中年周可傑對峙，然而，中年周可傑完全無法相信陳立璇所說的經歷。在他看來，所謂「遇見25歲的周可傑」只是陳立璇為了掩飾出軌，編造出來的荒謬藉口。

長年累積的懷疑、疲憊與怨恨，讓兩人再也無法繼續假裝婚姻沒有問題。最終，他們決定結束這段從奉子成婚開始、走過多年的關係，正式辦理離婚。表面上，兩人的決定看似冷靜而平和。直到周可傑獨自回家，喝醉後倒在地板上，他才真正意識到，自己和陳立璇的關係已經結束。

隔天早上，周可傑看見周奕凱喜歡的學姊來到家裡，也意外發現自己多年前的舞蹈影片突然在網路上爆紅。經紀人再次邀請他上節目，他卻依舊拒絕站上舞台。王永貴對周可傑的固執非常生氣。在他看來，周可傑明明已經沒有穩定收入，好不容易迎來重新被看見的機會，卻還是死守著所謂的音樂堅持，不願向現實低頭。

另一方面，年輕周可傑隔天一早跑去找中年泰莉求助。泰莉聽完他的遭遇後，將他帶到韓其森的居酒屋，讓他親眼見見多年後的昔日團員。

第八集：揭開逃婚真相，周可傑終於答應重返螢光幕

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韓其森看見年輕周可傑後興奮不已，彷彿重新見到那個還沒有被現實擊倒的老朋友。只是幾人談起往事時，泰莉也當場發現韓其森多年來替周可傑掩飾的謊言。原來，當年婚禮上發生的事情，並不像眾人所知道的那麼簡單。韓其森為了替兄弟遮掩，編造了一套說法，卻也讓周可傑逃婚的真相被藏了多年。

回到過去，周可傑和陳立璇生下周奕凱後，生活壓力全面襲來。周可傑在家中創作時，經常被年幼的周奕凱打斷，靈感與現實不斷拉扯，讓他的情緒愈來愈焦躁。同一時間，音樂市場快速變化，周可傑的創作逐漸跟不上流行，原本談好的活動也接連遭到取消。為了配合經紀公司的宣傳安排，他甚至在電視上捏造自己的初戀女友因車禍過世，藉此替作品製造話題。

看著周可傑為了留在演藝圈，一步步接受自己過去不願妥協的安排，陳立璇漸漸認不出眼前這個人。那個曾經滿腔熱血、堅持創作的周可傑，似乎早已消失在生活與名利之中。

回到現在，韓其森得知周可傑和陳立璇已經離婚，難得流露出異常感傷的一面。他感嘆兩人明明愛了大半輩子，最後卻還是走向分開。泰莉也向韓其森坦白，自己在美國曾經被渣男指導教授欺騙，感情生活過得並不順遂。韓其森這才發現，看起來總是無堅不摧、什麼都能自己處理的泰莉，也有脆弱與受傷的一面。

經過一次次拒絕後，中年周可傑終於改變心意，答應登上一個談話節目。這也成為他重新面對樂團、婚姻與過去人生的開始。

第九集：周可傑在節目公開真相，唱出送給陳立璇的那首歌

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周奕凱在學校突然恐慌症發作。原來，他鼓起勇氣向喜歡的學姊楊敏如告白，情緒卻在巨大的緊張與壓力下瞬間失控。不久後，楊敏如親自來到周可傑家中，留下了一封情書。陳立璇將周奕凱帶回家，準備了解事情經過，周可傑卻誤以為那封情書是寫給兒子的。沒想到，情書真正的收件人竟然是周可傑，信裡還附上楊敏如尺度大膽的照片。突如其來的發展，讓周可傑和陳立璇都十分震驚。

故事回到幾年前。每逢過年，周可傑總是姍姍來遲。當時他的事業已經全面停滯，唱片公司甚至直言，現在的市場已經不再需要他。年夜飯桌上，周可傑不斷被陳媽媽數落，連平時最支持他的陳爸爸，也忍不住對他破口大罵。長期累積的失敗與羞辱，讓周可傑徹底失去方向。

回家途中，喝醉的周可傑打電話給陳立璇。他想聽見她的聲音，想得到一句安慰，也想告訴她自己真的迷路了。然而，電話那頭始終沒有人回應。隔天回家的陳立璇發現屋內一片凌亂，並在桌上看見周可傑留下的紙條。此時她才知道，周可傑吞下整罐安眠藥，差點拋下她和周奕凱。

多年後，周可傑終於登上談話節目。他在鏡頭前向昔日團員大聲告白，也公開承認「初戀女友車禍身亡」的故事全是謊言。他說出自己真正的愛情故事，並對著鏡頭前最重要的朋友、如今已成為前妻的陳立璇，唱起那首〈沒有人像你一樣〉。演唱過程中，周可傑竟看見年輕時的自己出現在眼前。受到巨大驚嚇的他，當場失去意識。

第十集：陳立璇與周可傑說開一切，曾經最好的朋友重新相遇

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周可傑醒來後，和年輕時的自己大打出手。兩個年齡不同、個性卻同樣固執的周可傑互不相讓，直到陳立璇突然闖進來，才終於阻止這場荒謬的衝突。

當天晚上，周可傑和陳立璇坐在餐桌前，第一次真正把多年來的委屈與傷口說開。

周可傑告訴陳立璇，兩人婚姻期間，她最久曾經有63天完全沒有真正關心過他的生活。這個數字讓陳立璇十分震驚，她這才意識到，兩人或許從來沒有真正不愛對方，只是在日復一日的疲憊中，漸漸忽略了彼此。

周可傑過去習慣把所有事情交給陳立璇處理，陳立璇也在長期失望後，選擇關上對他的關心。兩人都以為自己是婚姻裡最辛苦的那個人，卻忘了對方也一直在等待一句理解。說開一切後，周可傑開始主動協助陳立璇，也終於放下過去對「主唱身分」與舞台中心的執著。他接受新的工作，成為演唱會吉他手，重新找到自己和音樂相處的方式。

陳立璇則繼續完成自己的劇本，慢慢找回被婚姻與家庭壓在心底多年的夢想。兩人在各自的人生裡重新站穩，也再次願意正眼看向彼此。

年輕周可傑明白自己來到未來的使命已經完成。他讓這對曾經最好的朋友重新相遇，也終於願意回到自己的婚禮，做出正確的選擇，將兩人的故事再走一次。

最後，眾人再次來到韓其森的居酒屋，替周可傑慶祝生日。這一次，周可傑終於坦白告訴大家，今天其實不是他的生日。陳立璇也在真正正確的那一天，親口對周可傑說出：「生日快樂。」

韓其森和泰莉重新走到一起，王永貴和葉品柔也成功領養孩子，組成期待已久的家庭。

經歷愛情、婚姻、失望與分離後，每個人都重新理解了陪伴的意義。周可傑和陳立璇也終於明白，他們需要找回的從來不只是愛情，還有那個曾經無話不談、願意永遠站在彼此身邊的最好朋友。