2026-07-09 16:13 女子漾／編輯金柔葳
吉卜力粉必看！《魔女宅急便》音樂劇台灣登場，琪琪飛天鋼絲、安全暗號藏細節
吉卜力粉真的可以準備進劇場尖叫了！日本經典《魔女宅急便》音樂劇即將在台登場，這次不是動畫裡飛，是琪琪真的要在舞台上「飛起來」。演出前夕，日本導演、音樂總監、燈光、成音、妝髮等技術團隊全面進駐國家戲劇院，從飛天鋼絲、著裝走位到高空情緒戲都細修到位。最神祕的舞台魔法也提前曝光，包括空中安全暗號、小琪琪如何在高空演出悲傷眼神，讓人更期待這趟魔女快遞正式起飛！
亮點1：琪琪真的飛起來！飛天鋼絲打造舞台魔法
《魔女宅急便》最讓人期待的畫面，當然就是琪琪騎著掃帚飛上天空。這次音樂劇彩排中，大、小琪琪輪番挑戰高空飛行，重現原著中「第一次飛行」的生命力。飾演小琪琪的高木郁也分享，雙腳離地的瞬間非常驚喜，彷彿自己真的變成小琪琪，甚至想一直飛下去。
亮點2：飛行看起來夢幻，其實超吃核心肌群
舞台上的飛行看起來輕盈，但背後其實是高強度體能挑戰。高木郁透露，人在空中時必須持續用腹肌與背肌穩住重心，才能保持優美姿態，其中最難的不是飛起來，而是如何自然又穩定地落地。換句話說，琪琪的每一次飛行都不是特效，而是演員和技術團隊一起撐起來的真功夫。
亮點3：高空演「悲傷」超難，小琪琪靠眼神和聲音撐住情緒
飛在空中不只考驗體力，也考驗演技。高木郁分享，高空最難表現的情緒是「悲傷」，因為身體被鋼絲支撐，不能只靠手臂動作傳遞情緒。因此她會特別加強眼神、聲音與肢體穿透力，讓坐在劇場不同位置的觀眾，都能感受到小琪琪的心情變化。
亮點4：飛天鋼絲藏安全暗號，掃帚往前移就是暫停訊號
飛行團隊也首度公開高空安全秘辛。每次飛行都需要兩位工作人員密切配合，排練時也會反覆調整，避免繩索晃動。最有趣的是，琪琪飛行時原本會把掃帚夾在兩腿中間，若她在空中將掃帚往前移到腳前，工作人員就會知道要停止飛行，後台也會同步調暗燈光，並將演員安全放下。
亮點5：妝髮也藏角色設定，短髮琪琪展現13歲躍動感
除了飛行技術，妝髮造型也藏滿細節。妝髮設計 Tanaka Emi 分享，舞台版選擇短髮造型，是為了展現琪琪13歲成長過程中的躍動感，因此特別將髮尾往外捲，搭配招牌大蝴蝶結；小琪琪則採用更活潑的雙馬尾。琪琪和媽媽同樣是魔女，所以髮色設定為純黑色，也和咖啡色頭髮的蜻蜓形成細膩對比。
《魔女宅急便》音樂劇演出資訊演出時長：約130分鐘，含中場休息20分鐘
台北場地：臺北國家戲劇院
台北演出時間：7月10日至7月19日
台中場地：臺中國家歌劇院
台中演出時間：7月24日至8月2日
精華 FAQ
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最大看點是琪琪不再只是動畫裡飛，而是會在舞台上真的吊鋼絲起飛，重現第一次飛行的感動，讓觀眾直接感受魔女快遞的舞台魔法。
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演員在空中必須靠腹肌與背肌穩住重心，才能維持姿態與落地穩定；同時還要兼顧表演情緒，尤其是悲傷場面，更需要眼神與聲音撐住戲。
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飛行時有兩位工作人員密切配合，若琪琪把掃帚往前移到腳前，就是暫停訊號，後台會調暗燈並安全放下；造型則以短髮、蝴蝶結和黑髮凸顯13歲琪琪的成長感。
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