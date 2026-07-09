2026-07-09 15:29 女子漾／編輯劉芫榛
從BL劇走進現實！《這個殺手非常冷》男團rayZ正式出道，成員拍演唱會感動爆棚
LINE TV 全新原創 bl《這個殺手非常冷》還沒開播就先丟震撼彈！劇集呼應全新升級 IP 系列 HIStory X 中「戲劇跨界偶像」概念，正式宣布劇中男團 rayZ 從戲裡走到現實世界，官方 IG「_rayz.official」也已正式營運，成為台灣首個從「戲劇出道」的男團。由 Alex、陳俊希、劉浩文、威廉與劉宥慳組成的 rayZ，日前完成劇中演唱會橋段拍攝，台下粉絲尖叫應援讓成員們熱血沸騰，隊長 Alex 更喊出：「目標站上大型音樂舞台！」《這個殺手非常冷》預計 2027 年第一季開播。
《這個殺手非常冷》玩出新模式，劇中男團 rayZ 走入現實
《這個殺手非常冷》打破傳統戲劇框架，結合 BL 劇、偶像男團與音樂舞台，打造「戲劇×偶像」的新型態企劃。這次劇中男團 rayZ 不只存在於劇情裡，更正式走進現實世界，未來觀眾也有機會看到他們以 rayZ 身份參與更多公開活動。
團名 rayZ 也藏有特別含義，「ray」代表舞台上綻放的光芒，「Z」則象徵閃電與爆發力，寓意成為引領 Z 世代潮流的男團指標。官方粉絲名則定為 Basker，代表沉浸並享受在光輝與溫暖中的人們，象徵 rayZ 與粉絲之間彼此守護、互相照亮的關係。
隊長 Alex 熱血喊話：想以 rayZ 站上大型音樂舞台
日前 rayZ 成員拍攝劇中演唱會橋段，雖然是在戲劇拍攝現場，但當台下粉絲尖叫聲與應援聲響起，仍讓首次一起站上舞台的成員們瞬間感受到偶像出道的真實感。
對於 rayZ 從戲劇走進現實，隊長 Alex 笑說像是來到「平行宇宙」，不只感到新鮮，也因此燃起更大的舞台野心。他熱血喊話，希望未來能真正以 rayZ 身份站上大型音樂舞台，把劇中的能量延伸到現實。
陳俊希「二度出道」有新人感，重新感受舞台每一刻
對陳俊希來說，這次以 rayZ 成員身份拍攝舞台橋段，也讓他有種重新出發的感覺。才剛完成另一場舞台演出的他坦言，這次拍攝讓自己彷彿回到新人時期，心情既新鮮又珍惜。
雖然是以戲劇角色身份登上舞台，但台下粉絲的反應、團體合作的默契與演出節奏，都讓他重新感受到舞台的悸動，也更認真地投入每一個表演瞬間。
劉浩文曾赴韓當練習生，粉絲加油讓他重燃舞台夢
劉浩文過去曾到韓國當練習生，卻一直未能真正出道，也曾坦言自己的夢想逐漸破滅。這次因《這個殺手非常冷》與 rayZ 再次站上舞台，對他來說不只是拍戲，更像是重新接住曾經放下的夢想。
拍攝期間，他收到粉絲傳來的加油訊息，讓他非常感動，也重新燃起想繼續站在舞台上的念頭。從練習生到劇中男團成員，這次 rayZ 的誕生，對他而言多了一層圓夢意味。
威廉出道壓力爆表，曾在路邊崩潰大哭
看似光鮮亮麗的出道背後，其實也藏著不少壓力。威廉透露，集訓初期因為練舞進度跟不上，一度壓力大到在回家路上崩潰大哭，當時還正值下班時間，因此意外成為路人注目焦點。
不過這次拍攝演唱會橋段，親身感受到台下粉絲應援的威力後，也讓他逐漸建立自信。他表示，希望未來真的能培養屬於自己的粉絲軍團，讓更多人看見 rayZ 的舞台魅力。
忙內劉宥慳曾想放棄，靠哥哥們支持重建信心
身為 rayZ 忙內的劉宥慳，這次是首度站上表演舞台。他坦言，訓練初期因為感受到自己與其他成員之間的實力差距，曾經萌生想放棄的念頭。
幸好在哥哥們的鼓勵與支持下，他逐漸找回自信。這次舞台雖然自認有點小出槌，但仍給自己打了 80 分，也期許未來能繼續努力，和 rayZ 一起掀起屬於他們的「追光炫風」。
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