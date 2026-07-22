【72歲，她用一句「省錢很丟臉」，親手花光老公留下的安穩】 —— 關於退休理財，沒有人告訴你的真相

AI重點 文章重點整理： 重點一： 丈夫過世後，雅子仍沿用高消費生活，忽略收入斷崖。

丈夫過世後，雅子仍沿用高消費生活，忽略收入斷崖。 重點二： 面子與習慣成為晚年財務壓力，讓她不願先開始省錢。

面子與習慣成為晚年財務壓力，讓她不願先開始省錢。 重點三：透過理財顧問協助，她賣屋調整支出，才讓退休現金流重整。

丈夫走的那一年，雅子（化名）72歲。

一個人搬進東京精華地段的高級公寓，手上有一棟豪宅，還有約新台幣1400萬元的遺產。她記得丈夫生前說過的話：「妳不用擔心，我留給妳的，夠妳用一輩子。」

這句話，在她最難熬的日子裡撐著她。也讓她5年來，幾乎沒有認真想過，那筆錢，到底算不算夠。

直到兒子開口，她才第一次意識到——「夠用一輩子」這件事，從來不是自動成立的。

▋妳以為維持原本的生活是對自己好，其實是慢慢把安全感花掉

丈夫在世時，家裡年收入800萬元。名牌包、高級餐廳、出國旅遊、SPA保養，不是故意炫耀，就只是她習慣的日子。丈夫過世後，收入只剩遺產和每月3萬元年金，但那個「錢還很多」的感覺，讓她繼續過著每個月20萬元的生活——精品4萬、聚餐3萬、美容2萬、計程車1萬。

她不覺得自己在揮霍。她說：「我已經很克制了。只有我一個人開始省錢，不是很丟臉嗎？」

讀到這句話，我覺得她說的不只是錢。

▋「面子」，是晚年財務最容易被忽略的成本

不想在朋友圈裡顯得寒酸，不想是那個第一個「降格」的人。

這種壓力，說不出口，但它真實地影響每一筆消費決定。真正能持續執行的財務規劃，從來不只是把數字排好看，也必須正視那些藏在生活習慣背後、根本沒被算進去的心理成本。

▋收入來源中斷時，生活水準需要被重新設計

丈夫在世時的800萬年收，和過世後的3萬月薪，這兩個數字之間，有一道真實的斷崖。

如果沒有提前想過「萬一那條收入消失了，我靠什麼撐著生活」，很多人會在還沒準備好的時候，就已經先開始失血。

▋資產可以被喚醒，但要在來得及的時候

理財顧問建議雅子考慮出售豪宅，把資金轉為未來養老或退休的來源。

一份好的安排，重點不只是現在手上有多少，也在什麼時候啟動、用在什麼地方、能解決什麼問題。實際的規劃方式，仍需依個人狀況、家庭共識與專業人士評估，每個人的答案都不一樣。

▋寫給每一位正在守著一筆錢的妳

「一份能撐住晚年的安排，不是把生活凍結在過去，而是願意隨著收入，重新設計生活的樣子。」

在兒子的陪同下，雅子找上理財顧問。旅遊留著，聚餐留著，美容留著——砍掉的是計程車和衝動購物。每月開銷從20萬降到8萬，壓力才總算鬆開了一點。

她沒有變成另一個人，她只是，把帳算清楚了。

▋如果有一天，換妳一個人面對這些數字

如果有一天，妳也獨自面對一筆遺產、一份保險金，或是父母留下的存款，妳會不會也曾經想過：「應該夠用了吧？」

真正的安心，不是那筆錢有多大。而是有人願意陪妳把它算清楚，在生活還過得去的時候，就提早開始準備。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是會計師， 但有些想法，想跟你分享。