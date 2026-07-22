2026-07-22 08:00 J.T
【72歲，她用一句「省錢很丟臉」，親手花光老公留下的安穩】 —— 關於退休理財，沒有人告訴你的真相
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：丈夫過世後，雅子仍沿用高消費生活，忽略收入斷崖。
- 重點二：面子與習慣成為晚年財務壓力，讓她不願先開始省錢。
- 重點三：透過理財顧問協助，她賣屋調整支出，才讓退休現金流重整。
丈夫走的那一年，雅子（化名）72歲。
一個人搬進東京精華地段的高級公寓，手上有一棟豪宅，還有約新台幣1400萬元的遺產。她記得丈夫生前說過的話：「妳不用擔心，我留給妳的，夠妳用一輩子。」
這句話，在她最難熬的日子裡撐著她。也讓她5年來，幾乎沒有認真想過，那筆錢，到底算不算夠。
直到兒子開口，她才第一次意識到——「夠用一輩子」這件事，從來不是自動成立的。
▋妳以為維持原本的生活是對自己好，其實是慢慢把安全感花掉
丈夫在世時，家裡年收入800萬元。名牌包、高級餐廳、出國旅遊、SPA保養，不是故意炫耀，就只是她習慣的日子。丈夫過世後，收入只剩遺產和每月3萬元年金，但那個「錢還很多」的感覺，讓她繼續過著每個月20萬元的生活——精品4萬、聚餐3萬、美容2萬、計程車1萬。
她不覺得自己在揮霍。她說：「我已經很克制了。只有我一個人開始省錢，不是很丟臉嗎？」
讀到這句話，我覺得她說的不只是錢。
▋「面子」，是晚年財務最容易被忽略的成本
不想在朋友圈裡顯得寒酸，不想是那個第一個「降格」的人。
這種壓力，說不出口，但它真實地影響每一筆消費決定。真正能持續執行的財務規劃，從來不只是把數字排好看，也必須正視那些藏在生活習慣背後、根本沒被算進去的心理成本。
▋收入來源中斷時，生活水準需要被重新設計
丈夫在世時的800萬年收，和過世後的3萬月薪，這兩個數字之間，有一道真實的斷崖。
如果沒有提前想過「萬一那條收入消失了，我靠什麼撐著生活」，很多人會在還沒準備好的時候，就已經先開始失血。
▋資產可以被喚醒，但要在來得及的時候
理財顧問建議雅子考慮出售豪宅，把資金轉為未來養老或退休的來源。
一份好的安排，重點不只是現在手上有多少，也在什麼時候啟動、用在什麼地方、能解決什麼問題。實際的規劃方式，仍需依個人狀況、家庭共識與專業人士評估，每個人的答案都不一樣。
▋寫給每一位正在守著一筆錢的妳
「一份能撐住晚年的安排，不是把生活凍結在過去，而是願意隨著收入，重新設計生活的樣子。」
在兒子的陪同下，雅子找上理財顧問。旅遊留著，聚餐留著，美容留著——砍掉的是計程車和衝動購物。每月開銷從20萬降到8萬，壓力才總算鬆開了一點。
她沒有變成另一個人，她只是，把帳算清楚了。
▋如果有一天，換妳一個人面對這些數字
如果有一天，妳也獨自面對一筆遺產、一份保險金，或是父母留下的存款，妳會不會也曾經想過：「應該夠用了吧？」
真正的安心，不是那筆錢有多大。而是有人願意陪妳把它算清楚，在生活還過得去的時候，就提早開始準備。
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是會計師， 但有些想法，想跟你分享。
精華 FAQ
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因為她一直相信丈夫留下的遺產足夠一輩子使用，也習慣了原有的生活水準，甚至覺得只有自己先省錢很丟臉，因此沒有及時調整支出。
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最容易被忽略的是面子、習慣與心理壓力這些隱形成本。真正的退休規劃不只是算數字，還要把生活方式、收入中斷與可持續支出一起納入考量。
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在兒子陪同下，她諮詢理財顧問並考慮出售豪宅，保留旅遊、聚餐與美容等開銷，砍掉計程車和衝動購物，讓每月支出從20萬降到8萬。
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