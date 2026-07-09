2026-07-09 15:02 女子漾／編輯劉芫榛
國片真的回來了？《陽光女子》入圍5項，《我的棋王爺爺》滿座首映哭翻北影
國片近年不只會催淚，也越來越會抓住觀眾的心。今年台北電影節就有兩部台灣作品成為焦點，《陽光女子合唱團》以全台 7.7 億票房入圍 5 項大獎，《我的棋王爺爺》則改編自 Dcard 真實故事，透過鑰匙兒童與退伍老兵的象棋情誼，帶出陪伴、家庭與跨世代理解的溫暖力量。
《陽光女子合唱團》全台票房7.7億，入圍台北電影獎5項
《陽光女子合唱團》以全台 7.7 億票房成績成為本土電影市場焦點，並在本屆台北電影獎入圍 5 項大獎，其中包含 3 項正式入圍與 2 項會外賽。這樣的成績不只證明作品本身受到觀眾支持，也反映出台灣本土題材仍具備相當強的市場號召力。
對台灣影視產業來說，《陽光女子合唱團》的成功，也再次說明只要故事能打動人心，本土作品依然有機會突破同溫層，讓更多觀眾願意走進戲院支持國片。
《我的棋王爺爺》登北影閉幕片，首映吸引1200人滿座
另一部共同投資出品的《我的棋王爺爺》，則獲選為台北電影節閉幕片，首映現場吸引 1,200 名觀眾滿座進場。電影由旅法新銳導演陳怡蓉自編自導，改編自 Dcard 真實故事，並曾獲第 46 屆優良電影劇本特優獎。
電影故事聚焦一名鑰匙兒童與退伍老兵「棋王」因象棋結緣，透過棋盤上的進退攻守，映照人生中的等待、取捨與陪伴。導演陳怡蓉表示，希望《我的棋王爺爺》能讓觀眾想起生命中曾經陪伴、接住自己的人。
演員春風在片中參與演出，他也分享，希望大家看完電影之後，可以打電話給爸媽、回家吃頓飯，更珍惜身邊的人，不要留下遺憾。這番話也呼應電影核心，從跨世代情感、家庭關係到陪伴意義，讓《我的棋王爺爺》不只是影展閉幕片，更是一部適合帶著家人一起看的溫暖作品。
資深電影人好評，朱延平、喜翔都被感動
《我的棋王爺爺》在台北電影節首映後，也獲得資深電影人好評。金馬導演朱延平形容本片是近年少見「有溫情、有熱度、令人熱淚盈眶」的作品；金鐘視帝喜翔則表示，電影「感動到最後一刻」。
監製唐在揚也指出，《我的棋王爺爺》能獲選台北電影節閉幕片，對團隊是很重要的肯定，也有助於累積口碑、拓展國際影展機會。他認為台灣影視產業需要長期穩定的資源支持，也感謝台灣大持續投入內容投資，支持年輕導演與優質團隊。
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