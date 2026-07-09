2026-07-09 14:49 女子漾／編輯劉芫榛
童年神曲變恐怖魔音！Engfa化身最性感女鬼，激情床戰Apo尺度全開，特典內容一次看
泰國恐怖懸疑愛情電影《鬼污》即將於 7 月 17 日在台上映！本片由超人氣泰劇《黑幫少爺愛上我》製作公司打造，並勇奪泰國新片票房冠軍，自預告曝光後就因「禁忌愛情＋靈異驚悚＋黑色幽默＋情慾元素」引爆討論。電影集結 Engfa、Apo、Jes、Freen 四大人氣泰星主演，其中 Engfa 不只首度挑戰女鬼角色，更親自獻唱主題曲，讓台灣觀眾熟悉的童年旋律瞬間變成陰森魔音。
《鬼污》劇情介紹：愛情、執念與死亡交纏失控
《鬼污》故事描述背負黑暗過去的瑪麗，由 Engfa 飾演，重返一棟承載童年記憶的公寓，試圖尋找遺失已久的答案。她在那裡遇見由 Apo 飾演的植物學家兼調茶師阿班，兩人展開一段看似命中注定的愛情。
不過這段感情並沒有表面上那麼單純。隨著阿班的摯友阿亞，以及與他關係密切的心理治療師小清相繼捲入，四人之間的愛情、友情、佔有慾與猜忌逐漸模糊界線。當多年秘密被揭開，一場突如其來的死亡事件，也讓所有人的命運走向失控。
Engfa 首度演女鬼，性感、神秘又脆弱
Engfa 在片中飾演美麗卻脆弱的瑪麗，角色因童年創傷不斷被過去糾纏，直到遇見阿班，才讓她以為自己終於找到可以依靠的愛。劇組透露，之所以選中 Engfa，是因為她身上同時具備讓人難以移開目光的魅力，以及真誠、細膩又投入的表演能量。
有趣的是，Engfa 過去曾透露自己很想演鬼片，原本以為會飾演「看得見鬼的人」，沒想到這次直接成為女鬼，也算是另類實現願望。她在片中的鬼魂造型也成為視覺亮點，以「剛睡醒的狀態」作為靈感，結合睡衣、高開衩、蕾絲拼接、露背等設計，呈現出性感、危險又帶點不安的魅惑氣質。
大尺度情慾戲引熱議，Engfa：可能是最後一次這麼性感
《鬼污》預告公開後，Engfa 與 Apo 的激情戲立刻成為話題，也有網友討論尺度是否過大。對此 Engfa 坦言，這是她演藝生涯中少數、甚至可能是最後一次如此大尺度展現性感與激情的作品。
她強調，片中的性感並不是刻意裸露，而是一種具有魅力與藝術美感的呈現。拍攝過程中，劇組也非常重視演員安全與感受，每場戲開始前都會充分溝通角色情緒與表演方向。Engfa 更笑說，自己已經 31 歲，能在這個年紀留下如此特別的影像紀錄，對她來說很值得。
Apo 大讚 Engfa 重新定義「女鬼」
男主角 Apo 也分享，激情戲真正困難的地方不是尺度，而是如何建立角色之間的情感。他表示，兩人都非常投入，希望透過畫面讓觀眾看見泰國電影也能把性感拍得有質感。
Apo 更笑稱，觀眾一定會被 Engfa 驚艷，因為從來沒有人看過這麼漂亮、這麼性感的女鬼，Engfa 也重新定義了「女鬼」這個角色。
台灣人超熟童謠變恐怖主題曲
除了情慾戲，《鬼污》另一大話題就是主題曲〈那隻條紋蜘蛛〉。這首歌改編自全球經典童謠〈The Itsy Bitsy Spider〉，也是台灣觀眾童年耳熟能詳的〈蝴蝶蝴蝶生得真美麗〉。
原本充滿純真與歡樂的旋律，在電影重新編曲後，變成陰森、神秘又令人揮之不去的恐怖魔音。音樂設計表示，這首歌象徵女主角的內心世界，觀眾看完電影後再聽，將會產生完全不同的感受。
Engfa 關燈錄音，沉浸女鬼孤獨情緒
這次《鬼污》也找來《不能說的・秘密》金曲獎配樂大師，與《金孫爆富攻略》配樂家共同打造詭譎配樂，而新版主題曲正是由 Engfa 親自演唱。
Engfa 透露，錄音時她一開始遲遲找不到角色情緒，後來特別要求把錄音室所有燈都關掉，讓自己完全沉浸在黑暗與安靜之中。她表示，當空間變得黑暗後，自己才更容易進入角色世界，最後大家聽到的版本，就是在那樣的狀態下完成。
《鬼污》將於 7 月 17 日在台上映。台灣片商也公布戲院入場特典，只要在各影城開放販售日起購買本片電影票乙張，即可憑票於 7 月 17 日起至原購票影城兌換「A3 原文角色海報」乙張，共四款隨機，數量有限，送完為止。
精華 FAQ
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《鬼污》主打恐怖懸疑愛情與黑色幽默，並加入情慾戲與靈異元素，還找來Engfa、Apo、Jes、Freen主演，話題性十足，已拿下泰國新片票房冠軍。
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Engfa飾演背負創傷的瑪麗，首次挑戰女鬼角色。她的造型以睡衣、高開衩、蕾絲拼接和露背設計呈現，營造出性感、危險又帶不安感的魅惑氣質。
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《鬼污》將於7月17日在台上映，台灣片商推出入場特典。自開賣日起購票1張，即可於7月17日起至原影城兌換A3原文角色海報1張，共4款隨機送完為止。
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