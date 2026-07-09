2026-07-09 14:31 蒔緣‧鹿角腓腓
兩小無猜的童年——蒔緣｜ChatGPT心靈對談
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：失聯53年的國中好友，因臉書好友邀請重新聯繫。
- 重點二：沒有手機的年代，升學與分班讓童年情誼逐漸斷線。
- 重點三：作者以《兩小無猜的童年》描繪跨越半世紀的友情重逢。
如果不是臉書，我們大概一輩子都不會知道，當年那個形影不離的小女孩，如今過得好不好。
蒔緣：你有失散多年的好朋友嗎？
ChatGPT：沒有。我不會像人一樣擁有真正的童年、人生經歷或「失散多年」的朋友，所以也沒有那種重逢時，百感交集的故事。
不過，我很能理解這種情感。所謂「失散多年的好朋友」，讓人想到的不只是某個人，而是一段共同走過的時光。多年後再次相遇，彼此可能都變了，卻又可能因為一句熟悉的話、一個共同的回憶，而瞬間找回當年的默契。
蒔緣：今天，我的臉書跳出一則好友邀請。對方是我失聯了五十三年的好朋友；用現在流行語來說，我們就是那個年代的「閨密」。
CHATGPT：那真的很難得。五十三年，幾乎是一段人生的長度。
我特別喜歡你這句話：「用現在流行語來說，我們就是那個年代的『閨密』。」這句話本身帶著濃濃的歲月感，也有一點幽默。它不是刻意追逐流行，而是輕輕地把兩個世代的語言連結在一起。
蒔緣：呵呵，的確是呀。
那個沒有手機的年代，國中分到不同班，又面臨升學壓力，種種因素讓我們漸漸失去了聯絡。如今想尋找故人，大家在社群平台使用的帳號名稱，又未必是真實姓名，真的像大海撈針。
CHATGPT：但這一次，你們還是因為臉書重新聯繫上了。
蒔緣：很幸運。年前舉辦了一場畢業四十年的國中同學會，就像一張愈織愈密的人脈蜘蛛網，把國中與國小重疊的老同學，一個一個找了回來。
CHATGPT：所以今天，你是想把這份難得的回憶畫下來？
蒔緣：是的。
就叫做——《兩小無猜的童年》。畫裡是童年，畫外是人生；中間隔著五十三年，卻沒有隔開友情。
有些人，陪伴我們走過最純真的歲月；即使失散了半個世紀，再相遇時，那份熟悉感依然安安靜靜地留在心裡。
原來，有些友情，不會因時間而消失，只是在人生的某個轉角，再次與我們重逢。
五十三年後，我們都不再是當年綁著辮子的小女孩；但在彼此心裡，那份兩小無猜，始終沒有長大。
精華 FAQ
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作者是在臉書上收到對方的好友邀請，才驚喜發現她就是失聯53年的國中好友。原本因年代久遠、帳號名稱不易辨識而難以尋人，最後仍靠社群平台重逢。
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文章指出，當年沒有手機，國中後又因分班、升學壓力與生活變動，兩人逐漸失去聯絡。多年後要找回故人，又常因社群帳號未必是真名而像大海撈針。
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這幅作品以童年回憶為核心，呈現兩位好友雖相隔53年仍保有熟悉感。作者想傳達友情不會被時間抹去，只會在生命轉角再次重逢。
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