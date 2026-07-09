2026-07-09 14:51 女子漾／編輯金柔葳
《成名在望》6大亮點必看！李國毅飛車肉搏、姚淳耀黑化逆襲，犯罪商戰台劇新天花板來了
台劇迷又有新劇可以追！瀚草影視年度旗艦影集《成名在望》將於7月25日開播，以2008年金融海嘯為背景，融合犯罪、刑偵、商戰與真實社會事件。李國毅、姚淳耀、蔡亘晏、黃迪揚等實力派卡司同台飆戲，故事從昔日高中摯友因重大綁架案重逢展開，逐步揭開18歲時埋藏的祕密。從飛車肉搏、角色黑化到雙時空敘事，以下整理《成名在望》6大亮點。
亮點1：李國毅動作戲全面升級，飛車肉搏拍到快脫水
李國毅在《成名在望》中飾演不得志卻堅守正道的刑警「陳志偉」，這次挑戰從影以來最大規模動作戲，不只有拳拳到肉的近身搏擊，還有飛車甩尾、攻防追逐等高強度場面。為了更貼近角色，他特別留起鬍子塑造歷練感，也接受持槍、攻堅、防守等特訓。李國毅透露，每天在烈日下奔跑4、5小時，拍完都像快脫水一樣，光聽就知道這次動作戲不是拍好看的。
亮點2：蔡亘晏飆車逼退李國毅，立體停車場追逐超刺激
蔡亘晏飾演曾是女團偶像、後來成為豪門媳婦的「魏欣妤」，角色從壓抑內斂一路成長到果決剛強，還練出一套「豪門生存術」。除了情感線有看頭，她這次也挑戰高壓動作場面，和李國毅在旋轉式立體停車場拍攝逼車戲。蔡亘晏坦言自己平常很少開車，卻要快速轉彎飆車，甚至逼李國毅的車倒退，拍完下車後雙腿都發軟，讓這場戲成為劇中相當值得期待的刺激橋段。
亮點3：姚淳耀角色跨度超大，從落魄修車工逆襲企業型男
姚淳耀飾演的「羅冠豪」是全劇角色變化最明顯的人物之一。第一季中，他褪去科技新貴光環，成為車廠裡的落魄維修工；第二季則一路逆襲，成為集團大佬左右手，晉升頂端型男企業家。從失意、掙扎到上位，他的人生變奏也讓昔日好友李國毅完全摸不透。這條角色線不只看演技，也看人性如何在權力、慾望與現實壓力下慢慢變形。
亮點4：青春與成年雙時空敘事，高中制服LOOK製造最強反差
《成名在望》採用青春與成年雙時空敘事，故事描寫三個高中死黨長大後，因現實利益、權力與祕密變成亦敵亦友的對立關係。劇中除了由徐祥竣、朱勻甄、邱勝揚演出青春版「鐵三角」，李國毅、姚淳耀與蔡亘晏也會穿上高中制服，上演舊地重遊般的「時空錯位」畫面。當年一起相信夢想的友情，對照多年後各自背負祕密與立場的現實，這種情感反差會是全劇最有後勁的看點之一。
亮點5：隱藏彩蛋超豪華，喬瑟夫收起笑臉變刑警
除了主演陣容，《成名在望》也安排不少驚喜彩蛋。近年極少接戲的金鐘視后李明依回歸，飾演威嚴震場的分局長；人氣YouTuber喬瑟夫則收起喜劇形象，演出與李國毅一同查案的刑警小隊成員。喬瑟夫為戲考取駕照，還入戲到每天回家「自主攻堅」，不搭電梯、改爬樓梯，回家門口還會作勢舉槍推門，笑稱拍完戲意外發現自己「很會攻堅」，讓人期待他在劇中的反差演出。
亮點6：2008金融海嘯＋雙季敘事，犯罪刑偵商戰全面交織
《成名在望》歷時6年半打造，以2008年金融海嘯為背景，融合真實社會事件，描繪人在時代巨變中的選擇與代價。全劇共14集，分為「重逢之後」與「墮落之前」兩季，從18歲的青春純粹，一路拍到多年後因權力、慾望與祕密走向無法回頭的命運。再加上日本攝影指導直井康志參與，讓犯罪、刑偵、商戰與人性拉扯都更具電影級質感。**
精華 FAQ
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本劇以2008年金融海嘯為背景，融合真實社會事件，主打犯罪、刑偵、商戰與人性拉扯，透過角色在時代衝擊下的選擇與代價，呈現社會寫實風格。
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李國毅挑戰飛車肉搏與攻堅動作戲；蔡亘晏則有立體停車場逼車追逐場面；姚淳耀更從落魄修車工一路逆襲成企業大佬，角色轉變幅度最大。
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全劇分成14集、兩季敘事，透過青春與成年雙時空交錯，描寫昔日好友因秘密與利益反目，同時以電影級製作規格與日本攝影指導提升整體質感。
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