2026-07-09 14:21 女子漾／編輯劉芫榛
湊佳苗繼《告白》後最揪心作品！《未來》揭兒童受虐、校園霸凌殘酷現實
有些孩子不是不求救，而是不知道該向誰開口。電影《未來》改編自湊佳苗歷經10年完成的集大成之作，以一封來自「20年後的我」的神祕信件，揭開家庭暴力、校園霸凌與沉默創傷。黑島結菜飾演曾走過辛苦過去的老師真唯子，試圖看見學生章子的求救訊號，電影將於7月24日在台上映。
黑島結菜飾演老師真唯子，複雜過去成角色最大挑戰
近年升格人母的黑島結菜，這次在《未來》中飾演女性教師真唯子。角色出生於複雜家庭，高中時期曾為了賺錢誤入成人產業，卻靠著努力讀書、力爭上游，最終實現成為老師的夢想。
與原作小說不同，電影版將多位老師的性格與背景融合到真唯子身上，也讓黑島結菜在詮釋上面臨不小挑戰。她透露，演出過程中不時想起自己的高中生活，當時剛搬到東京、工作越來越忙，對未來感到迷茫，甚至有些叛逆。
所幸當時遇見完全接納並真心關心她的高中老師，這份支持讓她至今仍相當感激。也因為有過被老師理解與陪伴的經驗，黑島結菜更能理解真唯子面對學生章子時，那種想主動伸出援手的心情。
面對受虐孩子，黑島結菜：社會需要察覺並攀談的能力
在片中，真唯子面對班上同樣身處困境的學生章子，展現出強烈同理心。黑島結菜坦言，她一度懷疑，作為一名老師，真唯子是否真的應該如此深入介入學生的家庭問題。
但深思之後，她也意識到，正是因為真唯子的熱心，孤單無助的孩子才有了被拯救的可能。她表示，面對那些遭受暴力卻無法發聲的孩子，周遭的人如何察覺、如何主動向他們攀談，是現代社會非常需要的能力。演完這部作品後，她也希望自己未來看到有人需要幫助時，能主動伸出援手。
湊佳苗十年集大成作，探討兒童虐待與性暴力議題
《未來》觸及兒童虐待、性暴力、家庭創傷與社會不公等沉重議題。黑島結菜坦言，作品主題相當複雜而嚴肅，因此在演出時，如何恰如其分傳達原作者湊佳苗的意念，成為非常重要的課題。
她回憶閱讀原著時，看見許多令人心痛的描寫，真實到讓人難以忽視。然而，當孩子們在故事結尾發出吶喊時，她也從中看見希望。也正因如此，她認為這部作品必須經過非常細膩的改編，才能真正搬上大銀幕。
一封來自「20年後的我」的信，揭開章子的絕望人生
電影故事描述，在複雜家庭中長大的真唯子，沒有辜負祖母期望，成為一名教師。某天，她的學生章子收到一封署名「20年後的我」的神祕來信。懷著半信半疑的心情回信後，章子的生活也逐漸被推向更黑暗的深淵。
章子勉強忍受喪父之痛，與封閉內心的母親共同度過孤獨日子，卻又面臨母親新男友的暴力相向、殘酷校園霸凌，以及意外發現父母不為人知的真相。當一切痛苦毫不留情地將她逼入絕境，她與唯一友人亞里沙，竟策劃出「殺死父母」的禁忌計畫。
真唯子拼命伸出援手，結局是希望還是更深絕望？
面對被殘酷現實與社會不公壓垮的章子，真唯子仍拼命想伸出援手。電影也透過老師與學生之間的關係，追問當孩子無法開口求救時，大人究竟能不能即時看見那些沉默的求救訊號。
而那封來自「未來的我」的信，究竟會成為引向希望的出口，還是把章子推向更深的絕望，也成為全片最令人揪心的懸念。
《未來》7月24日在台上映，預售套票熱賣中
電影《未來》將於7月24日在台灣上映，中文預告已正式公開。超值預售套票目前於博客來售票網與天馬行空表單熱賣中，購買單人套票即可獲得「A3原文海報」一張。
從湊佳苗原作的懸疑張力，到瀨瀨敬久導演擅長的社會寫實，《未來》不只是一部關於傷痛的作品，也是一部試圖為無法發聲的孩子留下希望的電影。
精華 FAQ
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電影改編自湊佳苗歷經10年完成的集大成之作，核心題材涵蓋兒童虐待、性暴力、校園霸凌、家庭暴力與沉默創傷，並以社會寫實方式呈現孩子的求救困境。
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她飾演女性教師真唯子，角色融合多位老師的性格與背景，且本人曾有被老師理解與支持的經驗，因此更能詮釋角色想伸手拯救學生的心情。
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故事從章子收到署名「20年後的我」的信開始，逐步揭開她遭受暴力與霸凌的絕望處境，並讓真唯子試圖介入；作品將於7月24日在台上映，預售套票已開賣。
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