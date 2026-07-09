2026-07-09 14:18 女子漾／編輯金柔葳
CASETiFY兩款手機殼推薦！許光漢同款透明殼、夢幻雲朵系列打造夏日配件感
手機殼早就不是「防摔工具」而已，現在還要自拍好看、穿搭加分，放進包包也要有風格。CASETiFY 這次一次端出兩種路線：透明手機殼走裸機高級感，抗黃、防摔、MagSafe、無線充電功能都到位；全新雲朵系列則走膨膨療癒感，棉花白、天空藍、棉花糖粉三色可愛到像把雲朵裝進手機。簡約派、可愛派，這篇一次幫你選。
推薦一：雲朵手機殼
推薦一：雲朵手機殼
1、棉花白、天空藍、棉花糖粉，三款配色夢幻登場
CASETiFY 全新雲朵系列以「膨脹美學」為主題，靈感來自雲朵般的輕盈、柔軟與慵懶日常。棉花白乾淨柔和、天空藍清爽夢幻、棉花糖粉甜美可愛，三款都帶有低飽和、柔霧感的夏日氛圍。無論搭配素色穿搭、清爽夏日造型或低飽和單品，都能讓手機變成造型亮點。
2、膨膨圓潤外型，手機殼也能變療癒小物
雲朵手機殼採用柔軟、方便手持的矽膠材質，外型以蓬鬆雲朵般的飽滿輪廓打造。它不是單純換顏色，而是透過立體輪廓讓手機殼看起來更可愛、更有觸感，拿在手上就像多了一個軟萌配件。
3、最高約2公尺防摔，夢幻外型也有防護力
雲朵手機殼雖然外型可愛，但防護力也沒有缺席。系列同步加厚緩衝結構，具備最高 6.6 英尺、約 2 公尺防摔高度，並符合 3 倍軍規級防摔標準，兼顧夢幻外型與日常保護。
4、指環支架、吊飾、腕帶一起搭，雲朵感更完整
雲朵系列也同步推出多款配件，包括 Snappy™ 矽膠指環手機支架、澎澎吊飾串珠、果凍矽膠腕帶與雲朵手機吊飾。指環支架支援 MagSafe 磁吸，並可旋轉調整角度；腕帶和吊飾則能解放雙手，也讓手機造型更有完整搭配感。
5、Messy Mark限時快閃，還有雲朵限定飲品
CASETiFY 也攜手台北人氣風格咖啡廳 Messy Mark打造雲朵系列限定快閃體驗空間，活動期間為 7 月 9 日至 7 月 14 日。現場除了展出新品與打卡區，也推出「Pink Cloud」、「Blue Cloud」兩款雲朵意象限定飲品；活動期間於 Messy Mark 消費任意品項可獲得雲朵系列小卡，憑小卡至指定 CASETiFY STUDiO 門市兌換限量鏡頭貼紙包，數量有限。
推薦二：透明手機殼
推薦二：透明手機殼
1、許光漢、崔立于同款，裸機控最愛的低調高級感
CASETiFY 透明手機殼主打「越簡單越高級」，完整保留手機原本的顏色與裸機感，同時兼顧防護與實用機能。透明手機殼最大優點就是百搭，不會搶走手機原本的顏色，也能自然融入不同穿搭風格。無論是通勤、旅行、對鏡自拍或日常外出，透明殼都能維持乾淨俐落的視覺效果，適合喜歡簡約、低調、成熟感配件的人。
2、抗黃、防刮、防摔，透明殼不再只是好看
很多人不敢買透明殼，就是怕用久泛黃。CASETiFY 透明手機殼透過抗 UV 紫外線抗黃技術，讓外觀能長時間維持清晰透亮；同時也具備防刮耐磨、防摔抗衝擊等機能，通過 2 公尺防摔測試，並符合 3 倍軍規級防摔標準。
3、支援MagSafe與無線充電，日常使用更方便
除了外型簡約，透明手機殼也支援 MagSafe 磁吸與無線充電功能，可搭配磁吸無線充電盤、卡套支架等配件使用。對日常習慣使用磁吸配件的人來說，不需要為了美觀犧牲便利性。
精華 FAQ
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雲朵系列以膨脹美學為概念，採柔軟矽膠材質與圓潤立體外型，搭配棉花白、天空藍、棉花糖粉3色，整體呈現輕盈、療癒又適合夏日穿搭的配件感。
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透明手機殼主打保留手機原色與裸機質感，視覺乾淨俐落又百搭，適合通勤、自拍或日常外出使用；同時具抗黃、防刮與2公尺防摔能力，兼顧美觀與保護。
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雲朵系列同步推出Snappy™矽膠指環支架、澎澎吊飾串珠、果凍矽膠腕帶等配件，並在7月9日至7月14日與Messy Mark合作快閃，還有限定飲品與兌換活動。
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