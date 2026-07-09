震東被打到慘不忍睹！摔下高台繼續被踩踢，《我未許願先吹蠟燭》正式預告曝光

AI重點 文章重點整理： 重點一： 農民雖成功種出麝香葡萄，卻因市場惡化而整園砍除。

農民雖成功種出麝香葡萄，卻因市場惡化而整園砍除。 重點二： 中國大量擴種與日本高端品牌並存，擠壓台灣生存空間。

中國大量擴種與日本高端品牌並存，擠壓台灣生存空間。 重點三：台灣氣候與人工成本不利溫帶葡萄，停損轉作更務實。

那是一個經營了十五年的 YouTube 帳號。

我滑到這支只有1分47秒的短片時，完全不認識這位創作者。

直到決定寫下這篇記錄，我才回頭搜尋她的資料。

廖儷芬女士，擁有34年教職經歷，退休後持續透過臉書、IG與 YouTube 分享台灣各地的人文與旅行紀錄。

影片一開始，我看到一位農民拿著大聲公回答遊客的提問，看情境應該是一座觀光果園。

大家都想問：「這麼甜美、這麼高價的葡萄，為什麼不種了？」

有時候，最讓人錯愕的不是種不出來，而是終於成功了，卻必須親手砍掉。

他研究麝香葡萄很多年，早在十年前就掌握了種植技術，也成功把果子種出來了。如果按照一般人的想像，接下來應該是擴大生產、提高收入，迎接多年努力換來的成果。

然而，種到了第四年，他做出了一個讓很多人都愣住的決定。

整座果園，全部砍掉。

我看到這裡，腦中只剩下一個問題：

到底發生了什麼事？

一株葡萄藤，要花好幾年慢慢長大；一門生意，有時候卻會在短短幾年間完全變了樣。

真正的答案，就藏在後面。

▋真正的考驗，不是把葡萄種出來

很多人以為，只要技術夠好，就一定能賺錢。

可農業從來不只有種植技術，還有市場、成本、人力、氣候。

當這些條件一起改變，再漂亮的葡萄，也未必能換回合理的利潤。

每一串葡萄，代表的不只是香甜，還代表著一筆成本。

當售價一路往下掉，投入一路增加，再甜的葡萄，也救不了整座果園。

所以，他選擇砍掉。

他放棄的，是一門已經算不下去的生意。

做不動產之後，我對這樣的判斷特別有感。

每天接觸市場，我愈來愈明白，每一筆投入都會遇到報酬率的問題。

有些資產值得長期持有，有些產品值得持續投入，也有一些選擇，需要及早調整方向。

▋日本守著高端，中國衝出大量生產

麝香葡萄曾經是高價水果，如今價格卻一年比一年更難預測。

最大的原因，在於全球供應格局已經改變。

日本依然握有品牌與品質優勢，在高端市場擁有極高地位。

真正改變市場格局的，是中國。

當中國的栽種面積飆升到日本五十倍以上，競爭的重心也跟著改變，從技術逐漸走向規模經濟。

這讓台灣的處境變得很尷尬：品牌拼不過日本，價格戰打不過中國。

我聽到這個數字時，愣了一下。

五十倍代表什麼？

它代表市場開始出現大量供應，也代表價格承受更大的下修壓力；更代表競爭已經從技術，逐漸變成規模。

高端市場有人守著，低價市場有人大量供應，中間的生存空間愈來愈小。

有些產品最後失去競爭力，關鍵往往不是品質，而是市場的位置。

▋真正壓垮人的，是成本

很多人以為水果賣得貴，農民就賺得多。

但他們忽略了，台灣是在用「逆天」的成本，去挑戰別人的「老天賞飯吃」。

麝香葡萄是溫帶作物。

要在亞熱帶的台灣種出來，疏果、修剪、套袋、營養管理的人工足足是一般葡萄的三倍。

當缺工潮來襲、人工一天比一天貴，而國際市場的價格卻被大量供應往下壓時，這個經營模式，就註定算不過去了。

站在經營者的角度，把資源轉向人工需求較低、利潤相對穩定的品種，反而更有機會把農場經營下去。

會種，不一定值得種。

▋氣候，也早就寫好了比賽規則

還有一個很容易被忽略的問題。

葡萄原本就是溫帶水果。

日本能夠建立世界級競爭力，本身就擁有氣候上的優勢。

回頭看看台灣，尤其是南部，大多屬於熱帶與亞熱帶氣候。

農業比很多產業都誠實。

氣候不會因為努力而改變，土地也不會因為熱情就換一種環境。

看看雙方的農產品流向，就很容易理解。

日本出口蘋果、葡萄、水蜜桃等溫帶水果到台灣，台灣則出口西瓜等熱帶作物到日本。

彼此都在自己的優勢領域發展。

做不動產的人，很常談一句話：「地段決定價值。」

農業其實也有相同的邏輯。

土地的位置、氣候的條件、產業的聚落，都會影響一項作物最後能走到哪裡。

如果硬要在亞熱帶大量種植溫帶水果，就意味著更高的管理成本、更高的生產風險、更高的經營壓力。

有些作物最後輸給其他國家的競品，關鍵不在努力夠不夠，而是環境是否具備優勢。

每個產業，都有自己的主場；每一塊土地，也都有最適合它發揮價值的用途。

找到適合自己的位置，比一直挑戰別人的優勢，更容易累積成果。

▋成功，也需要站對賽道

我一直想著那座被砍掉的葡萄園。

那些倒下去的葡萄藤、被拆除的葡萄架，讓我想到的是一位經營者在市場改變之後，替自己畫下的一條停損線。

很多人欣賞成功。

真正困難的是：投入了很多時間、很多金錢、很多心力之後，仍然願意承認眼前這條路已經沒有足夠的商業空間。

做不動產之後，我愈來愈相信：好的經營者，不會只看自己有多努力，也會一直觀察市場正在往哪裡移動。

因為市場會改變，成本會改變，競爭會改變，環境也會改變。

不管是種水果、經營事業，還是買賣房地產，最後比拚的，都離不開判斷力。

努力會累積能力，判斷會決定方向。

那座被砍掉的葡萄園，是一位經營者最清醒的斷捨離。

盲目的努力，只是在錯誤的賽道上加速奔跑；真正的厲害，是看清局勢後，親手砍掉心血的那份勇敢。

停損，是為了把精華的土地與時間，留給下一個真正屬於你的主場。

——萬家鄉