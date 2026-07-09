2026-07-09 13:53 女子漾／編輯劉芫榛
震東被打到慘不忍睹！摔下高台繼續被踩踢，《我未許願先吹蠟燭》正式預告曝光
柯震東新片《我未許願先吹蠟燭》正式預告曝光，這次他化身被現實壓垮的廢柴青年，不只苦學粵語、增胖10公斤，還在片中慘遭追打、摔下高台後繼續被圍毆踩踢，狼狽程度超突破。電影以澳門賭場為背景，描述他與小女孩JoJo展開一場相親相愛又相騙的老千行動，將於8月14日全台上映。
《我未許願先吹蠟燭》預告曝光，柯震東挑戰超慘魯蛇
《我未許願先吹蠟燭》由周鉅宏、胡錦筵執導，柯震東、天才童星梅靜妍、金燕玲、庹宗華與香港偶像邱士縉共同主演。電影接連入選義大利遠東國際電影節、紐約亞洲影展及台北電影節國際新導演競賽單元，未上映前已累積不少影展關注。
這次柯震東在片中飾演廢柴青年志華，背著沉重房貸壓力，人生看似怎麼努力都翻不了身。更慘的是，他還是寵妻戀愛腦，常常獨守空屋、苦等老婆回家，讓角色在狼狽之外多了一層心酸感。
賭場追打戲太慘！柯震東摔下高台還被圍毆
預告中最吸睛的一場戲，就是柯震東被賭場圍事一路追打。為了逃跑，他翻越高台欄杆想抄捷徑，沒想到直接慘摔在地，接著又被眾人狠狠踩踏狂揍，整段畫面看起來相當痛。
柯震東回憶拍攝過程時表示，現場都有專業動作指導團隊協助套招，因此沒有發生受傷意外。不過，因為他為角色增胖10公斤，又為了維持導演想要的頹廢感，很久沒有運動，拍攝跨欄摔落橋段前只好先拉筋暖身，沒想到反而被大家誇獎「筋很軟」。
為角色增胖10公斤又苦學粵語，柯震東靠討論抓住狀態
這次演出對柯震東來說並不輕鬆，除了要為角色苦學粵語、增胖，還要詮釋一個被現實壓得喘不過氣、卻仍想找到出口的小人物。
談到如何揣摩這類與自己生活經驗不同的角色，柯震東分享，通常在準備沒有嘗試過的角色時，會先在開拍前和導演討論出對方期望的狀態，不論是大方向或小細節，他也會提出自己的想法。雙方切磋出共識後，他會在開拍前自行演練，正式拍攝時再依照導演需求，給出不同呈現方式。
導演談創作核心：兩個孤單的人，想學壞卻不夠壞
導演胡錦筵談到《我未許願先吹蠟燭》的創作理念時表示，故事最核心想講的是友誼。兩個孤單的人經歷殘酷現實，他們也想學壞，卻又不是真正的惡人；他們一無所有，也因為一起走到一無所有，所以更懂得珍惜彼此。
導演周鉅宏也補充，當朋友很失落時，或許你不能給他什麼，但至少可以在那一刻逗他笑。這也讓電影在荒謬、狼狽與黑色幽默之外，多了一份溫柔底色。
小女孩找廢柴大叔代賭，展開相親相愛又相騙的老千行動
電影故事描述澳門小女孩JoJo與奶奶相依為命，某天，來自台灣的廢柴志華突然上門討債。其實，JoJo偷偷握有價值百萬、但只能在賭場使用的泥碼，卻因奶奶病倒、自己年紀太小無法進入賭場，只好僱用志華代替她進場賭博換現金。
被房貸壓垮的志華一口答應，兩人各懷鬼胎，展開一場相親相愛又相騙的老千行動。一個是被現實壓到喘不過氣的大人，一個是被迫早熟的小孩，兩人從互相利用到逐漸靠近，也成為電影最動人的情感線。
《我未許願先吹蠟燭》8月14日全台上映
《我未許願先吹蠟燭》將於8月14日全台上映。從柯震東被追打、摔落高台的狼狽場面，到一大一小在賭場邊緣展開的荒謬行動，電影以黑色幽默包裝現實殘酷，也描寫兩個孤單靈魂在絕境中互相陪伴的故事。
這不只是柯震東近年相當突破的一次演出，也是一部結合澳門賭場背景、老千行動、友情與人生困境的作品，正式預告曝光後，讓人更加好奇這場「未許願就先吹熄蠟燭」的人生鬧劇，最後會走向什麼樣的結局。
精華 FAQ
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他飾演被現實壓垮的廢柴青年志華，背負房貸與生活壓力，還得為賺錢四處找出路，角色充滿狼狽感與心酸，也展現出小人物在困境中掙扎求生的樣貌。
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最吸睛的是賭場追打戲，志華先翻越高台欄杆想逃跑，結果直接摔下去，接著又被圍事們狠狠踩踢與圍毆，整段動作場面張力十足，視覺衝擊很強。
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電影講述澳門小女孩JoJo與奶奶、以及志華之間的老千合作與情感連結，核心是友誼與陪伴；全片以黑色幽默包裝現實殘酷，並將於8月14日全台上映。
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