《母胎單身戀愛大作戰2》12位成員介紹！金栽瑞鬍子造型爆紅，連第一季志受都心動

Netflix戀綜《母胎單身戀愛大作戰2》7月7日開播後話題不斷，這一季同樣找來從未正式談過戀愛的男女成員入住「母單園區」，透過形象改造、約會任務和日常相處，練習和異性互動。比起一般戀綜的曖昧高手過招，這部最有趣的是戀愛新手的真實反應！不敢對視、突然暈船、想表達卻說不出口，每個尷尬瞬間都讓觀眾又急又想追下去。

這篇就幫大家整理《母胎單身戀愛大作戰2》必看亮點，以及包含追加成員在內的12位嘉賓介紹，之後也會持續更新成員們的照片及IG，追劇之前先認識他們吧！

《母胎單身戀愛大作戰2》4大看點

看點1. 戀愛經驗值是零，綜藝效果卻滿到溢出來

《母胎單身戀愛大作戰》最迷人的地方，不是看帥哥美女互相放電，而是看一群戀愛經驗幾乎空白的人，第一次面對心動、吃醋、失落和告白。別的戀綜是曖昧高手互丟直球，這裡可能連對視三秒都像大型考驗。

《母胎單身戀愛大作戰2》劇照。圖片來源：Netflix提供

也因為成員們不太懂戀愛套路，反而更容易出現真實又荒謬的瞬間，有人會因為一句關心開心一整天，也有人明明想靠近，卻選擇用最彆扭的方式表達，讓觀眾一邊喊「你快說啊！」一邊默默追完下一集。

《母胎單身戀愛大作戰2》劇照。圖片來源：Netflix提供

看點2. 成員背景超多元！從KAIST高材生到韓醫師都有

第二季的成員背景相當有話題，有遊戲開發者、牙醫、韓醫師、市場推廣、大學生、策展人、陶藝師等，不只外型和個性差異大，生活圈也完全不同，這也讓節目多了很多「不同世界的人相遇」的火花。

尤其這一季不少成員都有鮮明標籤，例如高智商理工男、害羞帥哥、10年追星女、二次元動漫女孩、氣質陶藝師等，每個人都像自帶一條故事線，也讓觀眾很容易找到想支持的角色。

看點3. 一邊看一邊想衝進螢幕幫忙

這類戀綜最上頭的地方，就是觀眾很容易跟著成員一起緊張。當他們明明有機會卻不敢開口、明明吃醋卻裝沒事，或是把好好的氣氛聊到當機時，真的會讓人忍不住在螢幕前大喊「不是這樣啦！」這種場外戀愛教練感，也讓節目多了很多討論空間。

《母胎單身戀愛大作戰2》劇照。圖片來源：Netflix提供

看點4. 金栽瑞鬍子造型爆紅，連第一季志受都被吸引

《母胎單身戀愛大作戰2》開播後，最先衝上話題中心的成員之一就是金栽瑞！他一開始以白鬍渣、長髮造型登場，和一般戀綜常見的精緻男嘉賓形象很不一樣，反而因為強烈個人風格在韓網掀起討論。不少網友認為他改造前的鬍子造型更有記憶點，帶點頹廢、成熟又神祕的氣質，讓人一眼就記住。

更有趣的是，第一季人氣成員姜志受也在IG限時動態提到金栽瑞，表示「早知道應該參加第二季」，讓網友笑說連前輩都被他的反差魅力吸引。後續節目組替金栽瑞進行造型改造，剃掉鬍子、整理髮型後變得清爽許多，也讓他的改造前後對比成為本季開播後最有話題的名場面之一。

圖片來源：IG @maybe_im_jisu

《母胎單身戀愛大作戰2》成員介紹

《母胎單身戀愛大作戰2》男成員介紹

1. 金栽瑞 김재서

出生年份：1994年

職業：遊戲開發者

金栽瑞是第二季討論度最高的男成員之一，一登場就憑白鬍渣造型引發韓網熱議！雖然第一印象帶點「大叔感」，但隨著KAIST高學歷、遊戲開發背景曝光，反而讓觀眾發現他身上有種反差魅力。節目改造後，他剃掉鬍子、整理造型，整體氣質變得清爽許多，但不少網友仍懷念他改造前那種有點頹廢又獨特的氛圍。

2. 尹廷允 윤정윤

出生年份：2000年

職業：大學生，經營學系

尹廷允屬於第一眼會讓人覺得「長得很可以」的類型，外型清秀，氣質偏害羞安靜。不過他的最大關卡就是與異性互動時容易緊張，明明外型有優勢，卻常常因為太不自在而錯過表現機會，這種「帥但不會談戀愛」的設定，也讓他成為觀眾很容易想替他加油的成員。

圖片來源：截自YT @Netflix K-Content

3. 安勝弦 안승현

出生年份：1996年

職業：牙醫

安勝弦是第二季高專業背景代表之一，職業是牙醫，第一印象溫和、愛笑，給人相對親切的感覺，不過他在戀愛互動上也很有母胎單身感，容易緊張、害羞，甚至會在微妙的時機丟出讓人不知道怎麼接的玩笑，這種「努力想製造氣氛但不一定成功」的反差，反而很有節目效果。

4. 崔赫峻 최혁준

出生年份：1995年

職業：市場推廣

崔赫峻是本季前期存在感很高的男成員，外型乾淨，給人舒服好接近的印象，不過他在感情上似乎比較缺乏自信，也帶著過去被喜歡的人傷害後留下的陰影，因此在關係裡容易退縮。也因為他不是主動進攻型，而是需要安全感慢慢打開的人，後續感情線很值得觀察。

5. 李振宇 이진우

出生年份：2000年

職業：大學生，建築工程系

MBTI：ISTP

李振宇在第一集尾段加入，屬於追加成員，也因此一出場就可能改變原本成員之間的曖昧平衡，他有過網戀經驗，但因為沒有真正見過對方，因此在節目設定中依舊帶有「戀愛新手」的討論空間，作為後加入的男成員，他能不能快速融入、甚至撼動既有心動線，是後續看點之一。

6. 金泰勳 김태훈

出生年份：1997年

職業：大學生，公共政策專業

金泰勳是第三集加入的追加男成員，後加入者通常最容易成為戀綜中的變數，因為前面成員已經有初步互動與好感累積，他的出現可能讓某些原本穩定的曖昧關係重新洗牌。相較於一開始就住進母單園區的成員，追加成員更需要主動展現個性，才能在短時間內被看見。

《母胎單身戀愛大作戰2》女成員介紹

7. 田瑞崙 전서윤

出生年份：1997年

職業：銷售

田瑞崙是本季很有記憶點的女成員之一，被形容是10年追星女，對偶像的熱愛相當鮮明。這種設定放進戀綜非常有趣，因為觀眾會很好奇：當一個人的生活重心長期放在偶像和追星上，真正面對現實戀愛時，會不會順利打開心門？她的戀愛觀與追星日常，也可能成為本季最有共鳴的話題。

8. 崔玹諝 최현서

出生年份：1999年

職業：策展人

崔玹諝外型亮眼，氣質很像女偶像，是本季一登場就容易被注意到的女成員。不過她的戀愛門檻不在外型，而在於內向個性與長期沉浸於動漫、漫畫世界，對三次元戀愛比較陌生。這種「二次元理想型」與「現實曖昧」的碰撞，讓她的感情線很有戲劇張力。

9. 李漢主 이한주

出生年份：1999年

職業：韓醫師

MBTI：ISTP

李漢主是本季專業背景很強的女成員，年紀輕輕就是韓醫師，給人聰明、理性又獨立的印象。她的設定很適合引發觀眾討論：明明工作能力不差，也願意努力生活，為什麼在戀愛裡卻不一定順利？她在節目中的互動也讓人期待，尤其理性派遇上心動時，會不會突然變得不像自己。

10. 金秀炫 김수현

出生年份：1998年

職業：大學生，美術系

金秀炫是本季比較自然不做作的類型，短髮造型和爽朗個性讓她很有辨識度。她不像傳統戀綜裡精緻包裝過的女嘉賓，反而有種生活感很強、像身邊朋友一樣的親近感。也因為家人很希望她能脫單，她上節目的過程多了一點「全家助攻」的可愛感。

11. 韓受志 한수지

出生年份：1999年

職業：陶藝師

韓受志是第二集加入的女成員，氣質溫柔漂亮，帶有藝術家氛圍。她曾在英國與韓國之間生活，後來成為陶藝師，整體形象很有文藝感。不過也因為氣質太好，可能會讓人第一眼覺得有距離感。她加入後會不會讓男成員們重新動搖，也是本季值得追的看點。

12. 安柾垠 안정은

出生年份：1996年

職業：韓醫師

安柾垠同樣是韓醫師，和李漢主一樣具備專業職業背景，也讓本季女成員陣容多了更多知性魅力。她的加入讓節目不只是看戀愛新手的尷尬互動，也能看到不同性格、不同職業背景的女性，在面對感情時如何選擇靠近或保護自己。