黃寅燁公開道歉！《給你夢想》李惠利暌違5年回歸浪漫喜劇，甜喊劍指「最佳情侶獎」

韓劇暑期浪漫喜劇又有新CP可以嗑了！由黃寅燁、李惠利主演的《給你夢想》將於7月13日起在friDay影音獨家跟播，每週一、二晚間與韓國同天更新。兩人近期出席製作發表會，黃寅燁以35歲之姿再度挑戰高中生角色，還一開場就為「又穿校服」公開道歉；李惠利則是暌違5年回歸浪漫喜劇，大方喊話：「請把最佳情侶獎頒給我們。」兩人從預告吻戲、壁咚到現場互動都甜度爆表，未播先讓粉絲期待值拉滿。

《給你夢想》7月13日開播，初戀分離15年後再重逢

《給你夢想》由《某一天滅亡來到我家門前》編劇鄭恩妃執筆，《驅魔麵館》導演劉先東執導，故事描述一對懷抱夢想的高中男女，因男方出國深造被迫分離。15年後，男主角成為天才導演重返韓國，與早已被現實磨去熱情的女主角再度相遇。

兩人在學生時期曾經感情要好，卻因時間與人生選擇走向不同方向。重逢後，他們一邊鬥嘴、一邊重新靠近，不只喚醒彼此塵封已久的夢想，也讓那段未完成的初戀故事迎來新篇章。

圖片來源：friDay影音提供

黃寅燁35歲再演高中生，笑喊：這次真的最後一次

現年35歲的黃寅燁，過去憑藉《重回18歲》、《女神降臨》、《偶然成為家人》等作品，被觀眾封為「最適合穿校服的男演員」之一。這次在《給你夢想》中再度穿上高中制服，他在記者會一開場便笑著道歉，表示自己之前每拍一部作品都說「這真的是最後一次穿校服」，沒想到這次又穿上了。

他坦言自己一直很想挑戰浪漫喜劇，因此看到劇本後就覺得不能錯過，就算又要穿校服也決定接演。最後他也不忘再度強調：「不過這次真的、真的是最後一次了。」逗得現場笑聲不斷。

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李惠利暌違5年回歸浪漫喜劇，自信喊：還能再穿校服

相較黃寅燁頻頻宣告要「封印校服」，32歲的李惠利倒是完全相反。她笑說自己20幾歲前半其實很少演出穿校服的角色，反而是20幾歲後半開始接連重返校園題材，一開始也曾擔心自己是否還適合，但實際拍完後發現比想像中自然，仍然有青春洋溢的感覺。

她更大方表示，只要有適合的作品，自己隨時都願意再穿校服。黃寅燁聽完也立刻改口，笑說如果有好的機會，自己也會盡全力演出，兩人的逗趣互動讓現場氣氛更加熱鬧。

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預告甜吻、壁咚先放閃，黃寅燁還劇透會「小露身材」

《給你夢想》預告公開後，黃寅燁與李惠利的凍齡校服造型、甜吻與壁咚片段立刻掀起討論，兩人的高顏值組合也被視為今夏最值得期待的浪漫喜劇CP之一。

黃寅燁還加碼劇透，除了浪漫橋段外，這次劇中也會有一點點「露身材」的戲份。他透露自己真的很努力運動，希望能讓觀眾看得心動，這番話一出也讓粉絲更加期待新劇中的心動名場面。

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黃寅燁重新理解「夢想」，李惠利被15年後關係變化吸引

談到拍攝《給你夢想》的最大收穫，黃寅燁表示，這次讓他重新理解了「夢想」的意義。夢想不一定是遙不可及的人生目標，也可能是每天努力完成的一件小事，他希望觀眾看完後，也能重新想起自己曾經擁有的夢想。

李惠利則分享，這次最吸引她的並不只是愛情，而是男女主角15年後截然不同的關係變化。學生時期明明感情很好，重逢後卻不斷鬥嘴，讓她很好奇兩人中間究竟經歷了什麼。她也坦言，自己是近幾年才慢慢理解夢想的意義，因此演出時更能與角色產生共鳴。

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李惠利喊話最佳情侶獎，黃寅燁、惠利CP感被導演認證

第一次合作的黃寅燁與李惠利，被問到最希望觀眾給予什麼評價時，兩人幾乎異口同聲表示，希望大家覺得他們「很有CP感」。黃寅燁認為浪漫喜劇最重要的就是男女主角之間的火花；李惠利則替兩人的默契打出100分，還大方喊話：「請把最佳情侶獎頒給我們吧！」

導演劉先東也高度肯定兩人的合作，形容這是一組讓他想再合作一次的組合。他透露黃寅燁在片場總是細心照顧李惠利，惠利則像維他命一樣帶動劇組氣氛，兩人彼此尊重，也經常為戲交換意見，因此才能激發出自然又討喜的情侶火花。

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收視破7%就辦Free Hug，還要當一日爆米花工讀生

劇組也提前公布收視公約，若全韓收視率突破7%，黃寅燁與李惠利將舉辦Free Hug活動，並親自到電影院擔任一日爆米花工讀生回饋觀眾。

融合青春、初戀、夢想與久別重逢等元素的《給你夢想》，將於7月13日起在friDay影音每週一、二晚間與韓國同天獨家跟播。除了這部浪漫喜劇，friDay影音也將陸續上線金憓秀、金智勳、曹汝貞主演的黑色喜劇《現在不是外遇的問題》，以及孔曉振、鄭準元主演的漫改劇《殺手媽咪》，暑期韓劇片單相當熱鬧。