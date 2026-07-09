2026-07-09 11:44 女子漾／編輯ANDREA
開播即登頂！陸劇《野狗骨頭》宋威龍5大事件：與張婧儀大談「偽骨科」禁忌戀，破格演底層修車工太撩人！
最近陸劇圈討論度最高的絕對是這部！由宋威龍、張婧儀領銜主演的《野狗骨頭》於2026年7月5日開播後，瞬間衝上播放指數冠軍，成為近期最具話題的黑馬神劇！
劇情改編自休屠城的同名小說，故事背景設定在90年代，講述性格桀驁不馴的男主「陳異」與堅韌女孩「苗靖」，因為父母重組家庭而成為毫無血緣關係的繼兄妹。怎料命運捉弄，父親意外過世、母親捲款逃跑，兩人只能在社會底層相依為命。今天就一起來看看，關於男神宋威龍在《野狗骨頭》中的5件必知話題事件，保證讓你一秒入坑！
1. 破格挑戰底層修車工，超真實細節獲讚
一直以來給人精緻貴公子印象的宋威龍，這次在劇中顛覆形象，化身在底層摸爬滾打的「陳異」，像隻隨意生長、叛逆張狂的野狗。劇組為了還原兩人拮据度日的真實感下了不少功夫，宋威龍不僅完美詮釋粗獷的修車工日常，甚至連劇中那顆隨性的平頭，都是由張婧儀親手操刀剪出來的，細節滿滿，讓人看到他演技的極大突破！
2. 禁忌感拉滿！「偽骨科」CP 性張力爆棚
這部劇最大的看點，莫過於兩人之間那種隱忍又深刻的「偽骨科」禁忌戀！宋威龍與張婧儀從少年的相依為命，到成年後的極致拉扯，每一次對視都自帶火花。特別是預告和正片中出現的「摸臉吻」等親密互動，把那種想愛又不敢肆意去愛的宿命感演繹得淋漓盡致，超強的 CP 感直接把觀眾的期待值拉到最高。
3. 人氣狂飆，強勢奪下播放指數冠軍寶座
《野狗骨頭》開播短短幾天，就以高達 78.89 的播放指數強勢奪冠，直接碾壓同期熱播劇！宋威龍自帶的超高流量，加上全劇充滿電影質感的畫面呈現，讓陳異這個角色從壓抑到釋放的情感轉變，深深抓住觀眾的心，也再次證明了他扛起收視大旗的堅強實力。
4. 評價兩極化？「全妝撿垃圾」引發全網熱議
雖然熱度極高，但伴隨而來的也有不少爭議聲浪。有網友點出，雖然劇情設定兩人在底層貧窮掙扎，但畫面有時卻顯得有些不合邏輯，甚至出現「全妝撿垃圾」的質疑。部分觀眾認為宋威龍和張婧儀的顏值實在太高、妝造太過精緻，導致在某些吃苦的橋段會讓人稍稍出戲，在網路上掀起正反兩極的激烈討論。
5. 幕後超搞笑！街頭吵架連攝影師都入鏡
除了劇中的虐戀情深，戲外的穿幫鏡頭也意外成為網友們的快樂泉源！網路上瘋傳《野狗骨頭》的3大穿幫畫面，其中一幕宋威龍與張婧儀在街頭激烈吵架的重頭戲，竟然連一旁的攝影師也跟著清晰入鏡！這段小插曲不僅沒有引發反感，反而讓粉絲覺得相當逗趣，直呼劇組實在太可愛了。
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