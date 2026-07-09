2026-07-09 14:09 女子漾／編輯黃冠婷
「甜茶」黑化宣戰！《沙丘：第三部》6大亮點，傑森摩莫亞驚喜回歸、沙蟲戰場震撼升級
近年最具代表性的科幻史詩終於迎來最終章！由丹尼維勒納夫執導的《沙丘：第三部》正式釋出官方預告，「甜茶」提摩西夏勒梅再度化身保羅亞崔迪，從少年英雄走向冷酷帝王，昔日愛人辛蒂亞飾演的荃妮也不再只是站在他身邊，而是成為情感與命運衝突的核心人物。預告一公開就丟出滿滿爆點：沙漠戰爭全面升級，《沙丘：第三部》可說是年底最不能錯過的IMAX史詩壓軸大片。編輯整理以下6大必看亮點
亮點1：「甜茶」保羅正式黑化，從救世主變冷酷皇帝
《沙丘：第三部》故事延續上一集結局，保羅亞崔迪已不再只是被命運推著走的少年，而是掌握帝國權力的統治者。預告中的他眼神更冷、更沉，也展現出前兩集少見的壓迫感，彷彿每一步都在走向無法回頭的命運。
這次最吸引人的地方，是保羅不再被單純塑造成英雄。他擁有權力，也必須承擔權力帶來的代價。當他站上帝國頂端，真正可怕的不是敵人，而是他自己是否也成了新的暴君。
亮點2：辛蒂亞不只談戀愛，荃妮成為最揪心衝突核心
前兩集中，保羅與荃妮的關係是整個故事裡最柔軟的一條線，但到了《沙丘：第三部》，這份愛情顯然不再單純。最新預告中，兩人從相擁到對峙，情緒張力直接拉滿，也讓影迷看見這段關係即將迎來最痛的一次考驗。
荃妮不只是保羅的愛人，更像是他與過去之間最後的連結。當保羅選擇權力、王位與預言，荃妮則成為那個直視他改變的人。這也讓《沙丘：第三部》不只是星際戰爭，更是一場愛情、信念與背叛交織的命運撕裂戰。
亮點3：傑森摩莫亞驚喜回歸！鄧肯艾德侯現身引爆粉絲熱議
最讓粉絲尖叫的彩蛋，絕對是傑森摩莫亞回來了！首集《沙丘》中，他飾演的鄧肯艾德侯為了保護保羅壯烈犧牲，成為許多影迷心中的意難平角色。沒想到在《沙丘：第三部》預告中，鄧肯竟然再度現身，瞬間讓整個系列的神秘感再升級。
他的回歸顯然不只是情懷彩蛋，而是牽動劇情的重要關鍵。這位曾經最忠誠的戰士，究竟會成為保羅的助力，還是更巨大陰謀中的一枚棋子？光是這個懸念，就足以讓粉絲期待值衝破天花板。
亮點4：沙蟲再度橫掃戰場，IMAX震撼感全面升級
《沙丘》系列最迷人的地方之一，就是它把沙漠拍得像神話，也把沙蟲拍得像末日級巨獸。《沙丘：第三部》預告最後，巨大沙蟲以排山倒海之勢衝向戰場，畫面壓迫感比前兩集更強，也讓人瞬間想衝進IMAX影廳感受震動。
從沙漠軍團、近身肉搏、刀劍決鬥，到飛行器艦隊與沙蟲衝鋒，這次戰爭規模明顯放大。丹尼維勒納夫延續前兩集的IMAX攝影美學，把厄拉科斯星球拍得更壯闊、更危險，也更有「最終決戰」的史詩氣勢。
亮點5：羅伯派汀森加盟反派陣容，安雅泰勒喬伊正式登場
除了原班人馬回歸，《沙丘：第三部》新卡司也相當豪華。安雅泰勒喬伊正式飾演保羅的妹妹厄莉婭亞崔迪，這個角色在原著中具有關鍵地位，也讓亞崔迪家族的命運線更加完整。
更驚喜的是，羅伯派汀森也加入《沙丘》宇宙，飾演神秘角色斯凱泰爾。從目前預告與外媒資訊來看，這位角色將帶來全新的威脅，也讓保羅的帝國統治面臨更陰暗、更難預測的挑戰。光是甜茶、辛蒂亞、安雅泰勒喬伊與羅伯派汀森同框，就已經足夠讓影迷把期待值拉滿。
亮點6：丹尼維勒納夫三部曲最終章，替《沙丘》劃下史詩句點
《沙丘：第三部》改編自法蘭克赫伯特經典小說《沙丘：救世主》，不只是前兩集的延續，更像是對「英雄崇拜」的一次反思。保羅成為皇帝後，帝國表面看似穩定，背後卻暗藏叛亂、陰謀與命運反噬。
導演丹尼維勒納夫過去成功把《沙丘》從難以改編的科幻神作，拍成兼具視覺震撼與情感重量的電影系列。到了第三部，他不只要拍更大的戰場，也要拍更深的內心崩壞。從保羅與荃妮的愛恨對立，到鄧肯回歸、斯凱泰爾現身、沙蟲衝鋒，《沙丘：第三部》勢必將成為今年年底最受矚目的科幻史詩壓軸。
【沙丘：第三部】以IMAX®特製拍攝，將於12月16日（週三）大銀幕鉅獻
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