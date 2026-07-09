林哲熹《再見1987》演到心碎！一句「回家」惹哭觀眾，亂世純愛曝光，李侑菲驚喜現身埋伏筆

公視台語台磅礡時代劇《再見1987》將於8月30日正式開播，官方首度釋出由林哲熹主演的「俊賢版」個人預告，短短一分鐘就把純愛、戰火、離散與回家的渴望一次推到情緒最高點。預告中，林哲熹飾演的李俊賢對方志友飾演的妻子邱雪許下「回家」約定，浪漫承諾卻被無情戰火打斷，也讓這段跨越時代的愛情更加虐心。

林哲熹「俊賢版」預告曝光，紙青蛙約定太催淚

《再見1987》最新預告以林哲熹飾演的李俊賢為主角，開場便是他與妻子邱雪之間的溫柔片刻。俊賢巧妙引用日文中「青蛙」與「回家」發音相近的雙關語，向妻子承諾，未來要回家前會先寄紙青蛙給她，等寄到第六隻後，就會回到她身邊。

原本浪漫又帶點童話感的約定，下一秒卻被激烈砲火打碎。戰亂讓俊賢被迫流離失所，也讓「回家」不再只是日常小事，而成為亂世中最難實現的願望。

圖片來源：公視台語台

温昇豪喊「想辦法活下去」，大時代悲歌正式展開

預告中，温昇豪神情凝重地對林哲熹大喊「想辦法活下去！」短短一句話，直接點出角色在戰火與時代洪流中的生存困境。俊賢一邊想守護家人，一邊又被命運推得越來越遠，想回到妻女身邊，卻不知道自己是否真的還能回家。

林哲熹也形容，俊賢不是想當改變世界的英雄，而是「想當守護英雄背後的人」。他想保護身邊的人，卻在一次次選擇中被迫離家，也讓角色帶有濃厚的悲劇感。

圖片來源：公視台語台

除了林哲熹、方志友與温昇豪，預告中也驚喜出現韓劇《7人的逃脫》女星李侑菲。她與林哲熹在畫面中同框擁抱，乍看宛如一家人，也讓外界好奇角色之間是否將發展出更複雜的情感關係。

製作人陳南宏先前更幽默形容，林哲熹飾演的李俊賢為了守護大局，卻被命運不斷推遠，簡直是「被時代逼成的渣男」。這句話也讓角色的感情線更添討論度。

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北影首映口碑爆棚，林哲熹感言惹哭觀眾

日前《再見1987》於台北電影節舉行特別版首映，林哲熹特別從東京工作行程中抽身，一抵台便趕到影廳參與映後座談。再次與劇組重聚，他感動表示，看到畫面閃過，就像大家真的一起經歷了40年的青春。

林哲熹也分享，這部作品最核心的狀態，是在動盪年代中，人們懷抱夢想、想聚在一起，卻又無能為力。他更提到自己近期很有感的一句話：「其實有些人已經見了最後一面，但你不知道。」這也成為《再見1987》最讓人心酸的情感底色。

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Threads網友淚推：片尾曲後勁太強

北影首映後，社群平台 Threads 上湧現不少觀眾好評。許多人表示，從主角被迫分離的情節開始就哭到停不下來，也大讚劇組成功營造出大時代下的離散氛圍。

其中，鄭宜農演唱的片尾曲也被觀眾點名是催淚關鍵，不少人形容看著字幕搭配片尾曲，情緒後勁會再度衝上來。男女主角跨越地域與生死的40年分離，也讓整部作品在浪漫之外，多了更沉重的時代重量。

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方志友掛保證「正片更精彩」，金鐘、金曲大咖也力推

映後現場也有粉絲激動向女主角方志友大讚好看，方志友則笑著掛保證：「正片更好看哦，要準時收看！」同場觀影的金鐘男配角喜翔也推薦給喜歡歷史題材的觀眾；金鐘導演王傳宗則以「不煽情卻能傳遞對彼此的相思之情」形容作品。

金曲歌后曹雅雯看完後也有感而發，提醒大家要好好珍惜身邊所有的一切。從演員、導演到觀眾口碑，都讓《再見1987》未播先累積不少期待。

圖片來源：公視台語台

圖像小說同步登場，揭開「我要回家」與「我等你回來」的故事

除了影集本身，《再見1987》同名改編圖像小說也已舉辦新書發表會。作者周見信與影集主創團隊分享創作秘辛，導演李權洋形容，這個故事本質上就是「我要回家」與「我等你回來」。

有趣的是，圖像小說也為俊賢提供不同於影集的全新生命與結局，讓觀眾在追劇之外，也能透過漫畫版本看見另一種情感延伸。團隊也預告8月將移師國家漫畫博物館舉辦下一場分享會，深入探討劇中多語境敘事的魅力。

圖片來源：公視台語台

《再見1987》將於8月30日在公視台語台正式首播。故事橫跨國界與半世紀，以大時代下的愛情、離散、等待與信念為核心，帶觀眾走進一段既浪漫又殘酷的時光旅程。

從林哲熹與方志友的紙青蛙約定，到温昇豪的生死叮嚀，再到李侑菲驚喜現身埋下的情感伏筆，《再見1987》不只是一部時代劇，也是一封寫給「回家」與「等待」的深情情書。