台中床墊專賣店【吉床福利中心】大雅、沙鹿都有門市，海線買床墊不用跑台中市區。從平價床墊到高階床墊全都有，親自試躺，挑選最適合自己的床墊。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 吉床福利中心大雅、沙鹿雙門市，海線買床墊更便利。

吉床福利中心大雅、沙鹿雙門市，海線買床墊更便利。 重點二： 店內空間寬敞可長時間試躺，從平價到高階床墊都有。

店內空間寬敞可長時間試躺，從平價到高階床墊都有。 重點三：提供龍馬、DR. JERRY與自有Lucky bed，多品牌可比較。

每天最幸福的事之一，便是睡覺吧!

我也是這幾年，換了一張比較好的床墊以後，

才發現一定要選一張適合自己的床墊，

因為睡眠品質，長期來看對健康影響很大啊!

分享台中的吉床福利中心，

如果你最近剛好在找床墊，歡迎安排時間親自走一趟。

吉床福利中心 大雅店 地理位置

吉床福利中心在台中共有兩間，一間在沙鹿，另一間則是我們去的大雅店。

大雅店位於大雅民生路四段上，鄰近國道一號，交通便利。

雖然不是在市中心，但反而是一大優點。

開車過來不用塞車，門口附近停車也相當方便，不用為了找停車位影響心情。

畢竟挑床墊不是五分鐘就能決定的事情，

能夠沒有時間壓力，才能仔細感受不同床墊的支撐性與舒適度。

吉床福利中心 大雅店 店內環境

一走進大雅吉床福利中心，

第一個感受就是展示空間相當寬敞，逛起來沒有壓迫感。

這也是老闆當初決定把門市設立在這裡的原因。

相較於寸土寸金的市區，這裡擁有更寬敞的展示空間，

不僅停車方便，也能完整展示各式各樣的床墊。

我不知道大家的想法如何，但我自己在逛家具、家飾等等這些大型東西時，

也是比較喜歡寬敞的店面。

從平價、高CP值床墊，到高階、精品等級床墊，

都能一次看、一次試躺，不必因為空間不足而只能展示少數。

尤其床墊是需要試躺的，若空間不足，根本躺不夠啊!

這天來到吉床，我們徹底躺好躺滿，

順便分享一些我自己覺得不錯的床墊，給大家參考。

龍馬床墊

這次在吉床福利中心試躺了不少床墊，其中還有很知名的龍馬床墊。

龍馬名床是深耕台灣多年的床墊品牌，

提到龍馬床墊，許多人第一個想到的就是棒球球星彭政閔，代言它們家床墊多年。

生為棒球迷的我們，一定要來試一下龍馬床墊啊!

我印象很深的是，試躺龍馬床墊時，店員還特別示範了有趣的雞蛋測試。

將一顆生雞蛋放在床墊表面，整個人直接大力躺上去，

示範結束後，雞蛋居然依然保持完整。

好的床墊能將身體重量平均分散，實際躺起來也會感覺支撐更均勻舒適。

DR. JERRY 床墊

除了龍馬床墊，吉床福利中心也有展示近年相當受關注的 DR. JERRY 床墊。

如果你有在關注床墊這一個區塊，應該知道DR. JERRY 主打BMI 選床。

簡單說就是每個人的體型不同，適合的床墊軟硬度自然也不一樣，

依據 BMI規劃不同支撐等級，

讓消費者更容易找到符合自己需求的床墊，而不是單純只有軟或硬的選擇。

DR. JERRY 的定位屬於中高階MIT 床墊，

對於重視睡眠品質、希望一次挑選到位的人來說，是不少人會考慮的選擇。

同樣品牌、同規格的床墊，在吉床福利中心的售價通常比其他通路更親民一些。

如果本來就有考慮 DR. JERRY，

很建議先來這裡比較看看，說不定能省下一筆預算。

Lucky bed 吉床

除了代理多個知名床墊品牌之外，吉床福利中心也有屬於自己的品牌。

Lucky bed就是它們自己工廠MIT的品牌，希望打破好床一定很貴的刻板印象。

吉床以 MIT 台灣製造為基礎，省去品牌行銷等額外成本，

將更多預算回饋給消費者，打造兼具品質與價格優勢的床墊。

如果你的預算有限，但又希望挑選一張品質穩定、睡得舒適的床墊，

吉床 Lucky Bed 是可以列入考慮的選擇喔!

吉床福利中心 大雅店 推薦原因

吉床福利中心大雅店，我覺得有幾個地方不錯，是我願意推薦給身邊朋友的原因。

像是店員不強迫推銷，購物沒有壓力。

挑床墊是一件很主觀的事情，每個人喜歡的軟硬度並不一樣。

床墊不是躺個一、兩分鐘就能決定的東西，

你一定要躺久一點，才能找出適合自己的。

這裡的服務人員不會一直跟在旁邊推銷，

而是先了解你的需求，再適時提供建議，

然後就讓你自己去試躺、去感覺，躺到天荒地老這樣XDD

除了床墊之外，

門市也有展示各式床架、枕頭、保潔墊、寢具等睡眠相關商品。

還有床架與床頭櫃，提供多種顏色與款式可搭配，能依照家中的裝潢風格挑選。

色系多到你會眼花撩亂，不是只能選擇制式的顏色喔!

如果正在規劃新家或想一次把臥室佈置完成，來吉床就能一次搞定。

不論是小資族、首購族，或者想要中高階以上的床墊，這裡都有豐富的選擇。

除了吉床 Lucky Bed 自有品牌外，

也能試躺龍馬床墊、DR. JERRY 等不同品牌，

一次比較各種價位與床感，不用跑好幾間門市。

吉床福利中心 店家資訊

床墊好不好，真的是要親自試躺才能感受差異。

如果你最近正在找床墊，不妨安排時間到吉床福利中心試躺。

除了我們去的大雅門市以外，吉床還有沙鹿門市。

對於住在沙鹿、清水、梧棲、龍井等台中海線地區的朋友來說，

不用特地跑到市區，也能輕鬆試躺、挑選適合自己的床墊。

吉床福利中心 大雅店

地址:台中市大雅區上楓里民生路四段307-1號

電話:04-25666885

營業時間:10:00-20:00

吉床福利中心 沙鹿店

地址:台中市沙鹿區興仁里光華路48號

電話:04-26359797

營業時間:11:00-20:00

官方網站:https://www.luckybed.com.tw/