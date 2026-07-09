戀綜控請收藏，必嗑CP一次看！5部大陸戀愛綜藝推薦，從青春純愛到熟齡心動都超上頭

想看甜甜戀愛，又不想被長劇集綁架，大陸戀綜真的很適合拿來下飯、通勤或週末放鬆！從小屋裡的曖昧訊號、旅行中的青春心動，到熟齡男女更現實的情感選擇，每一種戀愛狀態都能在戀綜裡找到對應版本。這篇整理5部討論度高、風格各有特色的大陸戀綜，不管你想看高甜CP、修羅場拉扯、成熟戀愛，還是想觀察男女相處細節，都能找到一部讓你越看越上頭的戀愛綜藝。

目前已播至第8季

圖片來源：百度百科，心動的信號第七季

《心動的信號》可以說是大陸戀綜入門款之一，節目最迷人的地方，不是每一集都要有轟轟烈烈的告白，而是藏在日常裡的微小訊號。可能是一個眼神、一句順手關心、一頓晚餐座位安排，或睡前傳出的心動訊息，都能讓觀眾跟著觀察室一起推理：「他到底喜不喜歡她？」

這部很適合喜歡慢慢嗑CP的人。它的節奏不像劇情綜藝那麼戲劇化，但正因為互動很生活化，才更容易讓人代入現實曖昧。看久了會發現，戀愛裡最讓人上頭的不是誰說了「我喜歡你」，而是那些還沒說出口、卻已經被大家看穿的小動作。

推薦亮點：小屋同居、心動簡訊、觀察團推理。

必嗑CP：第6季「卓晴CP」

侯卓成、楊汝晴在2026年5月公開求婚成功消息，楊汝晴也回應「以後就不是男朋友啦，是未婚夫」，等於從節目一路走到訂婚，堪稱「戀綜天花板」。

圖片來源：小紅書@楊汝晴

目前已播至4季+第5季(冬季)

圖片來源：優酷

《怦然心動20歲》主打青春旅行戀愛，嘉賓們一起完成任務、看風景、分享生活片刻，讓心動不只發生在對話裡，也藏在每一次同行、每一次選擇和每一次不經意的照顧中。它好看的地方在於「青澀」，20歲左右的感情沒有那麼多現實計算，更多的是好奇、試探、心跳加速與不知道該不該開口的笨拙。

這部很適合想找回校園純愛感的人。它不一定每段CP都轟轟烈烈，但那種「青春只會發生一次」的氛圍很強。

推薦亮點：旅行戀愛、青春曖昧、畢業前心動、純愛氛圍強。

必嗑CP：第3季「楓葉CP」

錢毅峰、葉姝廷在節目後官宣戀情，雖然須面臨遠距離的考驗，但透過視訊、互動與陪伴延續感情，是代表性的高甜CP之一。

圖片來源：小紅書@錢小峰

目前已播至第2季

圖片來源：官方微搏

《勢均力敵的我們》它把戀愛放進更刺激的環境裡，嘉賓不只要面對心動選擇，還要在任務、生存感與競爭氛圍下展現真實性格。這種設定最大的好處是：嘴甜不一定有用，會不會照顧人、遇到壓力能不能穩住，都會讓感情線變得更有張力。

它的看點不是單純「誰和誰約會」，而是人在不舒適的狀態下，還能不能保持體面與真誠。這部比較像戀愛版生存考驗，甜度、刺激感和修羅場都有，適合喜歡節奏快、設定強、人物關係容易洗牌的觀眾。

推薦亮點：荒島設定、生存任務、競爭感、修羅場張力。

必嗑CP：第1季「憶江南CP」

江尚儒(更名為：江星熠)、胡蔚(藝名：南南)節目後官宣戀情，南南曾表示不想拿感情炒作，所以很少在平台上發感情。

圖片來源：小紅書@江星熠(江尚儒)

目前已播至第5季

圖片來源：Now TV

《半熟戀人》適合想看「成年人戀愛」的人。它不像20歲戀綜那樣滿滿青春粉紅泡泡，而是更常出現現實問題：工作節奏合不合、生活方式能不能磨合、情緒穩不穩定、未來想不想走向長期關係。

這部最有共鳴的地方，是它不會把戀愛拍得太童話。很多時候，嘉賓不是不心動，而是心動之後還要繼續思考：「我們真的適合嗎？」這種更貼近現實的情感判斷，反而讓節目有後勁。適合喜歡看成熟對話、價值觀碰撞、成年人如何在權衡利弊下做取捨的人。

推薦亮點：30+熟齡戀愛、成熟對話、現實條件。

必嗑CP：第3季「美夢降霖CP」

李夢蝶、江俊霖已從節目牽手走到官宣並領證結婚，被封為「最偉大的一間鍾情」，成為《半熟戀人》系列售後代表之一。

圖片來源：小紅書@天外來物 Kelvin

目前已播至第6季

圖片來源：愛奇藝

《喜歡你我也是》的氣質比較輕盈，節目找來十位20+單身男女，展開「戀愛假期」。看點更偏向旅行中卸下防備、找到同頻心動的人。它不只強調誰追誰，也能看到女生面對喜歡時的主動、試探與選擇，這點很符合現在觀眾對戀愛綜藝的期待：不是等待被選，而是我也可以決定我要靠近誰。

這部可以不用只鎖定某一對CP，而是主打「女生主動、直球表達、戀愛假期感」這種整體CP氛圍，適合想看年輕男女在旅行與相處中慢慢靠近的觀眾。

推薦亮點：旅行戀愛、女生主動、直球心動、年輕甜感。

必嗑CP：第3季「蔣孝話CP」

陳孝良、蔣林伶這對最有看點的地方是從不被看好到如今已結婚，也驗證了男生的堅持選擇真的能打動女生，所以說真誠永遠是必殺技！

圖片來源：小紅書@陳孝良小頑皮