2026-07-09 09:49 女子漾／編輯周意軒
雜誌附贈美妝試用品掰了！PIF新制上路，日雜附錄成時代眼淚
以前買日本雜誌，很多人不是先翻內容，而是先看「這期送什麼」！從專櫃保養試用包、彩妝小樣到話題品牌聯名附錄，日雜附贈美妝品曾是不少女生的小確幸。不過隨著台灣化粧品PIF新制上路，附贈化妝、保養試用品的日本雜誌在台販售受到影響，誠品、博客來、淳久堂等通路陸續調整販售品項。這也讓不少網友感嘆：「這根本是時代眼淚！」究竟PIF是什麼？為什麼連雜誌附錄都被波及？一次看懂。
PIF是什麼？簡單說就是化妝品的「產品身分證」
這次讓日雜美妝附錄受到影響的關鍵，就是PIF。PIF全名為Product Information File，中文為「化粧品產品資訊檔案」，可以理解成化妝品的產品履歷，內容會包含產品基本資料、全成分資訊、製程、安定性、安全評估、標示等資訊。簡單來說，化妝品不只是「能賣、好用、包裝漂亮」就好，還需要有資料可以追溯與查核。衛福部食藥署也設有化粧品產品資訊檔案PIF專區，列出相關管理辦法、實施日期與製作指引。
PIF制度的核心，是讓化妝品業者對產品安全負起更多管理責任。也就是說，未來在台灣市場流通的化妝品，不管是正貨、試用品、贈品，只要涉及販售、公開陳列或提供消費者試用，就必須符合相關登錄、標示與資料管理規範。
為什麼日本雜誌附錄也中招？
問題就出在「雜誌附錄裡的美妝品」其實也是化妝品。過去很多日本雜誌會附贈彩妝、保養試用品，對讀者來說只是買雜誌送小樣，但從法規角度來看，只要這些商品進入台灣市場並販售，就可能被視為一併流通的化妝品。
而海外雜誌附錄通常是依日本市場規格製作，外包裝不一定有台灣規範要求的繁體中文標示，也未必完成台灣化妝品產品登錄，更不一定能逐一建立PIF資料。對書店和通路來說，每一期雜誌、每一款附錄都要重新檢視與處理，成本與行政流程相當繁瑣，因此乾脆選擇停售或不進含美妝試用品附錄的品項。
這也不是單純「書店不想賣」，而是通路必須避免販售未符合規定的化妝品。市售化粧品若未完成產品登錄，依《化粧品衛生安全管理法》規定，可處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。
不只日雜，代購與二手轉賣也要小心
這波新制影響的不只是書店。很多人過去會在日本旅遊時多買幾本附錄雜誌，回台後把多出的雜誌、贈品或用不到的試用包放上網拍、社團、二手平台轉賣，但現在也要特別注意。如果只是自己從日本買回來自用，通常問題不大；但若把未完成台灣化妝品登錄、沒有合格中文標示的美妝試用品拿出來販售，就可能涉及違規。也就是說，以前「用不到就轉賣」看似很日常，現在只要碰到化妝品、保養品、香氛類小樣，都不能再用過去的習慣處理。
為什麼大家這麼有感？因為日雜附錄曾經是一種青春記憶
對很多女生來說，日本雜誌附錄不只是贈品，而是一種小小的生活儀式感。學生時期省下零用錢，只為了買一本附贈專櫃小樣的日雜；剛出社會時想試用貴婦保養品，也會先從雜誌附錄入門；逛書店時看到透明包裝裡露出的迷你保養組，總會忍不住拿起來研究半天。它曾經像是「低成本變漂亮」的小入口，也讓很多人第一次接觸到日本美妝品牌、專櫃保養、潮流彩妝。如今因法規轉變逐漸退出台灣通路，難怪網友會說這是時代眼淚。
以後還買得到日本雜誌附錄嗎？
不是所有日本雜誌附錄都消失，而是「含化妝品、保養品試用品」的品項受到影響。如果是帆布袋、收納包、髮飾、文具、杯墊、吊飾等非化妝品類附錄，仍可能正常販售。真正被卡住的，是會直接接觸肌膚、嘴唇、頭髮，或具有清潔、保養、彩妝、香氛用途的產品。
如果真的想收藏含美妝試用品的日本雜誌，未來比較可能透過親自赴日購買，或請親友從日本帶回自用。不過重點是「自用」而非轉售，千萬不要把用不到的試用品放到網拍上公開販售，否則可能一不小心就踩到法規紅線。