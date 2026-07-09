2026-07-09 09:40 女子漾／編輯金柔葳
《海洋奇緣》真人版今日上映！Makav真愛合唱布農少年暖翻首映，Matzka配毛伊變小朋友人氣王
《海洋奇緣》真人版於 7 月 8 日全台上映，這次不只莫娜要出航，台灣首映會也直接把感動值拉滿！Makav攜手布農族少年合唱〈海洋之心〉，用歌聲替即將站上東京國際舞台的 Tan’a濁岸迴聲合唱團加油；Matzka則笑說自己配完毛伊後，瞬間變成小朋友眼中的人氣王，只要一開口唱經典歌曲就能收服全場。從迪士尼冒險、原民文化到暖心應援，這場首映會不只好看，更很好哭。
Makav真愛化身中文版莫娜，攜手布農少年唱響〈海洋之心〉
首映會上，Makav真愛與 Tan’a濁岸迴聲合唱團共同演唱中文版主題曲〈海洋之心〉。Makav真愛渾厚又充滿情感的嗓音，搭配合唱團純淨悠揚的和聲，讓現場氣氛相當動人，也呼應《海洋奇緣》中莫娜勇敢聆聽內心、追尋自我的精神。
Tan’a濁岸迴聲合唱團將赴東京比賽，首映舞台提前暖身
Tan’a濁岸迴聲合唱團長期投入布農族傳統文化與音樂傳承，透過合唱訓練展現族群文化的力量。團員們即將站上東京國際合唱比賽舞台，這次為了演繹〈海洋之心〉，也特別與 Makav真愛進行練唱交流，從旋律、情感詮釋到聲音融合彼此激盪火花。團員們也興奮表示，很喜歡 Makav真愛的音樂，覺得她就像莫娜般的存在。
Makav真愛送角色娃娃應援，祝福團員勇敢追夢
身為中文版莫娜配音與主題曲演唱者，Makav真愛分享，看到孩子們為音樂努力練習，讓她想到莫娜一路勇敢追尋方向的過程。首映會現場，她也特別準備《海洋奇緣》角色娃娃送給合唱團，為即將前往國際舞台的團員們送上祝福，希望他們帶著莫娜勇敢無畏的精神，繼續朝夢想前進。
Makav真愛也提到，自己平時多半與排灣族音樂人阿爆一同演出，較少有機會與同為布農族的夥伴站上同一個舞台。這次能與布農族同伴合作，不只感受到濃厚文化連結，也讓這場演出更具意義。
Matzka瑪斯卡分享配毛伊挑戰，坦言真人版配音更不簡單
另一位中文版配音卡司 Matzka瑪斯卡也現身首映會，分享參與迪士尼真人版電影的幕後心得。他表示，《海洋奇緣》的音樂蘊含文化與生命力，而這次真人版配音對他來說是全新挑戰。不同於過往動畫版配音經驗，真人版更需要理解角色的情緒與內心世界，不只是把台詞說出來而已。
配音後變小朋友人氣王，Matzka笑喊「配毛伊真的很值得」
Matzka也笑說，自從替《海洋奇緣》中的毛伊獻聲後，每次和朋友的小孩出去玩，總會被小朋友起鬨：「唱毛伊！唱毛伊！」讓他忍不住現場開金嗓，重現毛伊經典歌曲。雖然一開始有點害羞，但每次開口都能瞬間收服小朋友的心，也讓他在孩子們眼中的地位直線飆升，讓他直呼：「配毛伊真的很值得！」
洛杉磯全球首映會星光滿滿，巨石強森帶領太平洋祈福儀式
除了台灣首映會，《海洋奇緣》真人版也於洛杉磯好萊塢露天劇場舉辦全球首映會。飾演「毛伊」的巨石強森、飾演「莫娜」的凱薩琳拉加阿雅、導演湯瑪斯凱爾，以及金獎音樂製作人林曼努爾米蘭達等主創團隊皆出席。現場邀請 Nonosina 舞團帶來太平洋村落風情的傳統歌舞與打擊樂表演，並由巨石強森與凱薩琳帶領觀眾進行太平洋祈福儀式，最後在洛杉磯愛樂樂團現場配樂與煙火秀中落幕。
精華 FAQ
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首映會上最受矚目的是Makav真愛與Tan’a濁岸迴聲合唱團合唱中文版主題曲〈海洋之心〉，以渾厚歌聲搭配純淨和聲，為現場帶來濃厚情感，也替電影精神加分。
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Makav真愛不只與合唱團排練交流，還在首映會送出《海洋奇緣》角色娃娃，鼓勵團員帶著莫娜勇敢追夢的精神前進，也希望他們在東京舞台上有更亮眼表現。
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Matzka表示真人版配音比想像中更難，必須更深入理解角色情緒與內心世界；不過配完毛伊後常被小朋友要求唱歌，讓他覺得這次參與非常值得。
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