2026-07-12 01:40 女子漾／編輯桑泥
Netflix 懸疑劇《我會找到你》好看嗎？燒腦劇情、懸疑氛圍拉滿，無暴雷5大亮點一次看
Netflix 懸疑影集《我會找到你》自 6 月 18 日上線後迅速掀起全球追劇熱潮，不僅上線短短四天就累積超過千萬觀看次數，更憑藉層層反轉的劇情與緊湊節奏，登上多國 Netflix 熱門排行榜，成為近期討論度最高的懸疑影集之一。
《我會找到你》改編自懸疑小說大師哈蘭．科本 2023 年同名暢銷小說，也是 Netflix 與哈蘭．科本合作推出的最新改編作品。究竟這部影集為何讓觀眾一追就停不下來？小編為大家整理了以下無暴雷 5 大必看亮點！
必看亮點一：一場「殺子冤案」，揭開驚人真相
故事圍繞男主角大衛．伯勒斯展開，他因被控殺害年僅3歲的兒子而遭判終身監禁，五年來始終堅稱自己無辜，直到某天，前小姨子帶來一張神祕照片，照片中的少年竟與「已死亡」的兒子極為相似。大衛因此開始懷疑孩子或許還活著，並決定不惜一切代價找出真相，展開一場驚險的尋子行動。
必看亮點二：《阿凡達》山姆．沃辛頓挑戰沉重角色
曾以《阿凡達》系列廣為人知的山姆．沃辛頓，這次飾演一名背負「殺子兇手」罪名的父親，角色不僅承受失去孩子的痛苦，還得面對司法誤判與外界質疑，情緒層次十分豐富，也讓許多觀眾認為這是他近年最具代表性的戲劇演出之一。
必看亮點三：改編自哈蘭．科本小說，反轉停不下來
如果你曾追過《陌生人》或《第二聲鈴響》等 Netflix 懸疑影集，那你可能對哈蘭．科本這個名字不陌生，他的作品一向以失蹤案件、家庭祕密、犯罪陰謀與結局大逆轉聞名，而《我會找到你》也延續這項特色。每集都拋出新的線索與疑點，直到最後一刻仍讓人難以猜透真相。
必看亮點四：全劇僅 8 集，節奏緊湊不拖劇
《我會找到你》總共 8 集，沒有冗長支線，也沒有刻意拖戲，而是將懸疑、越獄、追查與家庭情感緊密結合，每集都留有懸念，讓不少觀眾直呼「原本只想看一集，結果直接追到天亮」！
必看亮點五：不只是犯罪劇，更是一部關於親情的故事
雖然《我會找到你》主打犯罪與懸疑，但真正推動劇情的核心，其實是一位父親對孩子永不放棄的信念。劇中除了抽絲剝繭追查案件，也細膩描寫家庭、信任與失去帶來的傷痛，因此在驚悚氛圍之外，也多了許多情感重量。
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