2026-07-14 09:47 女子漾／編輯劉芫榛
暑假旅遊不怕相機不夠好，6種手機萬用調色公式，讓你的照片像專業攝影師！
暑假出遊怕照片拍不好？女子漾整理了六種手機萬用調色公式，掌握適合不同場景的調色公式，讓陰天照片變明亮、美食變可口、夕陽更浪漫，連日系古蹟、韓系咖啡廳都能馬上提升高級感，一分鐘化身專業攝影師！
1.陰天打亮萬用公式
最近天氣真的超難掌控，前一秒還有陽光，下一秒就變陰天，拍出來的照片也常常灰灰暗暗、照片看起來沒精神。只要套用這組調色公式，就能讓照片瞬間提亮，畫面變得更乾淨、更有空氣感，陰天照也能變成自然明亮的好風景！
濾鏡：明亮
曝光+10
增艷+80
亮部-30
陰影+50
對比-30
亮度+15
自然飽和度+15
色溫-15
清晰度+15
畫質+20
2.夢幻漫畫世界公式
想讓照片一秒走進漫畫世界，營造柔和卻鮮明的故事感的氛圍，這組公式可以先記錄下來，尤其適合在照片有多元色彩、較高飽和度的時候使用，像是彩色屋、路邊小花、動畫建築，套上這個公式讓照片有煥然一新的清新感！
濾鏡：鮮豔+30
曝光+20
增艷+70
亮部+30
陰影-20
對比-30
自然飽和度+10
色溫+15
色調-15
3.美食萬用調色公式
每次滑到別人的限時動態或貼文，食物看起來都超誘人，自己拍卻總是暗暗的、沒有食慾？其實美食照不用修太複雜，重點就是把畫面變亮、顏色變飽滿，讓食物看起來更新鮮、更可口。這組濾鏡很適合用在任何想讓照片看起來更澎湃、更欠吃的食物照。套上後亮度提升、陰影變柔和，飽和度也會讓食材顏色更漂亮，發限動直接讓朋友看了肚子餓！
曝光+15
增豔+50
亮部-15
陰影+55
對比-20
亮度+30
飽和度+15
色溫-20
色調+10
清晰度+50
4.日式清冷電影感公式
暑假衝日本，除了美食和購物，日式庭院、古蹟寺廟、神社街景也一定要拍好拍滿！但想讓照片不只是「到此一遊」，而是多一點淡雅、安靜又有電影感的氛圍，這組「日式簡單色調」濾鏡就很適合收藏。
濾鏡：戲劇
曝光-5
增豔-10
亮部+15
陰影-15
自然飽和度-5
色溫-10
暈邊+10
5.韓系檢閱現代感公式
想讓照片看起來更乾淨、更有韓系生活感，這組「韓系清新色調」濾鏡可以直接收藏！透過提亮畫面、降低對比與自然飽和度，讓照片呈現柔和、清爽又帶一點現代感的氛圍，適合畫面有白色、木質家具、玻璃窗、自然窗、簡約背景時套用。
濾鏡：鮮豔+10
增豔+55
亮部+5
陰影+45
對比-30
自然飽和度-35
色溫+15
6.夏日浪漫夕陽公式
夏日海邊的晚霞，太陽慢慢沉進海平線，天空被染成橘金色，隨手一拍都是人生風景，但要怎麼把讓海邊夕陽照更有層次感，你一定要記下這套公式！拉高色溫增加一點溫暖的橘粉色，'讓逆光仁像、牽手背影、沙灘上的腳印都多一份浪漫！
曝光-20
增艷-40
亮部-60
陰影-25
對比+10
亮度-15
色溫+45
色調+15
精華 FAQ
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文章主要解決旅遊照片常見的灰暗、沒精神、少氛圍感問題，強調不必更換相機，只要套用合適的調色公式，就能把不同場景修得更明亮、更有質感。
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內容共整理6種公式，包含陰天打亮、夢幻漫畫世界、美食萬用、日式清冷電影感、韓系清新現代感，以及夏日海邊夕陽公式，對應不同旅遊拍攝情境。
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陰天照可用提亮公式，美食照適合提高清晰與飽和度，日式與韓系場景適合走淡雅清爽風格，而海邊夕陽則可加強色溫與暖色調，營造浪漫層次。
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