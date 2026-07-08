2026-07-08 17:14 女子漾／編輯ANDREA
精品藍牙喇叭推薦！LOEWE聯名姆巴佩、B&O北歐極簡音響，旅行露營都能帶著走
藍牙喇叭現在也太會捲！不只要音質好、續航長，還要顏值高到能直接當居家擺飾，帶出門也不能輸給穿搭。這次整理兩款精品感藍牙喇叭：LOEWE x 姆巴佩聯名款像是能背出門的派對神器，100W 大功率、24 小時續航、IPX6 防水防塵，露營聚會都很有存在感；B&O Beosound A1 3rd Gen 則是北歐極簡派代表，360 度音效、IP67 防水防塵，加上小巧外型，放在房間或帶出門都很有品味。
推薦一：LOEWE We. HEAR pro x Kylian Mbappé
1. 足球迷必收！LOEWE攜手姆巴佩打造限量聯名喇叭
LOEWE 全新「We. HEAR pro x Kylian Mbappé」是品牌與足球巨星姆巴佩合作後，首款正式推出的聯名產品。這款喇叭由 LOEWE 德國總部設計與研發，結合品牌聲學技術與姆巴佩追求卓越表現的運動精神，不只是一款藍牙喇叭，也很有球星聯名收藏價值。
2. 100W大功率輸出，戶外派對也能有沉浸音場
We. HEAR pro 搭載 100W 大功率立體聲輸出系統，內建 4 組揚聲器單體、2 組低音單體與 Class-D 數位擴大機，能帶來更有厚度的低頻與清晰音質。無論是居家播放、好友聚會，或帶到戶外開趴，都能營造更有臨場感的聆聽體驗。
3. 24小時續航＋2小時快充，旅行露營都能撐整天
對喜歡帶喇叭出門的人來說，續航力很關鍵。We. HEAR pro 最長續航力可達 24 小時，約 2 小時即可完成充電，不管是露營、旅行或週末聚會，都不用一直擔心電量不夠。它也支援行動電源功能，可為其他裝置提供電力，實用性再加分。
4. IPX6防水防塵＋肩背帶設計，帶出門也很方便
We. HEAR pro 具備 IPX6 防水防塵等級，能應對戶外旅行、露營或日常使用等不同環境。機身搭配可調式肩背帶設計，移動時更方便，讓它不只是放在家裡的音響，也能成為出門旅行、戶外活動時的音樂夥伴。
5. 最多串聯14台喇叭，聚會氣氛直接放大
想讓派對音場更有震撼感，We. HEAR pro 也支援無線串聯功能，最多可同步連接 14 台 We. HEAR pro，打造更寬廣、更有包圍感的音樂氛圍。內建麥克風也支援免持通話，除了播放音樂，也能兼顧日常通話需求。
6. 暗夜黑、丹寧藍、螢光黃三色登場，設計控也會心動
聯名款共推出暗夜黑、丹寧藍與螢光黃三款配色。暗夜黑沉穩百搭，丹寧藍帶有休閒質感，螢光黃則最有運動能量與視覺張力，很能呼應姆巴佩的速度感。建議售價為 NT$11,800，已於常元國際官網、GQ Shop、大直美麗華本館 1F 與三創生活園區 5F 開賣。
推薦二：Bang & Olufsen Beosound A1 3rd Gen
1. 北歐極簡控會愛！
Bang & Olufsen Beosound A1 3rd Gen 走的是精品可攜喇叭路線，圓形機身搭配極簡設計，放在書桌、床邊、客廳都像是一件生活風格小物。B&O 更偏向低調、細緻、耐看的質感日常。
2. 360度音效＋升級低音，小巧機身也有細緻聲場
Beosound A1 3rd Gen 主打 360 度聲音表現與升級低音，雖然機身小巧，但能提供更開闊的聆聽氛圍。它很適合房間、書桌、小型聚會或旅行時使用，不需要太大台，也能在日常空間裡營造舒服、有質感的音樂背景。
3. IP67防水防塵，日常外出、旅行都能安心帶
這款喇叭具備 IP67 防水防塵等級，代表日常外出、旅行、戶外使用時更能安心。第三方評測也指出，Beosound A1 3rd Gen 機身輕巧、方便攜帶，並有堅固機身與 IP67 防護，適合露營、戶外聚會等長時間外出情境。
4. 24小時續航力，從房間聽到戶外都夠用
續航方面，B&O 官方支援頁面指出，Beosound A1 3rd Gen 在一般聆聽音量下，電池續航最長可達 24 小時。無論是在家一整天播放音樂，或帶出門旅行、野餐、露營，都能減少頻繁充電的麻煩。
5. 多款柔和配色可選，放在家裡也像設計單品
B&O 很懂得把音響做成生活風格配件。Beosound A1 3rd Gen 提供多款柔和配色，從金屬感的 Natural Aluminium，到溫暖的 Honey Tone、Lavender Purple、Eucalyptus Green 等，都很適合搭配不同居家風格。對設計控來說，它不只是一顆喇叭，也能成為空間裡的質感點綴。
6. 輕巧可攜設計，質感生活派的日常音樂夥伴
Beosound A1 3rd Gen 重量約 576g，外型精巧，並配有便攜掛帶，適合放進包包或隨手帶出門。它不像大型派對喇叭那麼有壓迫感，更適合想要每天都能使用、從房間聽到咖啡廳感、從居家聽到戶外的質感生活派。
選不出來怎麼辦？
想要戶外聚會、露營、聲音夠大：選LOEWE We. HEAR pro x Kylian Mbappé適合需要大音量、有派對感、希望喇叭能撐住戶外場景的人。100W 輸出、24 小時續航、IPX6 防水防塵與肩背帶設計，都讓它更適合「帶出去玩」。
想要日常質感、輕巧好帶、居家：選 B&O Beosound A1 3rd Gen適合重視外型、生活質感與日常使用的人。它有北歐極簡設計、360 度音效、IP67 防水防塵與 24 小時續航，適合擺在書桌、床邊。
精華 FAQ
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We. HEAR pro x Kylian Mbappé主打100W大功率輸出、24小時續航與IPX6防水防塵，還有肩背帶與行動電源功能，適合露營、聚會和戶外派對使用，也具收藏價值。
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Beosound A1 3rd Gen採用360度音效與升級低音，機身僅約576g，還有便攜掛帶，並具IP67防水防塵與最長24小時續航，無論房間、咖啡廳或旅行都方便攜帶。
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LOEWE聯名款偏向球星合作與派對感，強調視覺存在感和戶外震撼音場；B&O則走北歐極簡與生活美學路線，外型小巧耐看，更適合想把喇叭當居家擺飾的人。
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