2026-07-08 15:26 女子漾／編輯ANDREA
李多慧首度代言手機！HONOR 600系列登台，OPPO Reno16系列攜女團BABYMONSTER掀AI潮拍
粉絲們暴動啦！人氣啦啦隊女神李多慧迎來首次手機品牌代言，化身「honor 600 慧玩AI創作大使」，為全球出貨量狂飆的 AI 科技品牌 HONOR 站台。HONOR 在台灣正式發表中高階旗艦「HONOR 600」與「HONOR 600 Pro」，不僅硬體規格誠意滿滿，更端出業界首發的超狂 AI 功能，準備搶攻台灣消費者的荷包！
業界首發！「照片一鍵變影片」神級 AI 創作
這次最大的亮點，絕對是堪稱「AI 創作神器」的一鍵圖轉影片功能！不用下載其他複雜的 APP，只要選取最多三張照片，輸入簡單指令，就能無痛生成 3 到 5 秒的高質感短影音。不管是小孩塗鴉、寵物萌照，還是想跟偶像同框，一鍵就能讓畫面「活起來」。
來台滿三年的李多慧，在現場大秀這個新功能，還超接地氣地烙出最新學的台式諧音梗：「做得到的是 AI，做不到的是 BI（悲哀）」，大讚這支手機的 AI 真的超強大！
旗艦好料給好給滿：2億畫素＋7000mAh超大電量
除了超好玩的 AI，硬體規格也是沒在客氣：
神級影像：全系列搭載 2 億畫素主鏡頭，夜拍超清晰；Pro 版更加碼 5,000 萬畫素潛望長焦，支援最高 120 倍變焦，演唱會坐山頂也不怕！
電量怪物：內建超狂 7,000mAh 大電池，支援 80W 有線快充（Pro版再加碼 50W 無線快充），續航力直接點滿。
頂規防護：通過 IP68/IP69/IP69K 防塵防水與 SGS 五星抗摔認證，手滑黨也能安心使用。
價格與超狂購機優惠看這裡
HONOR 600 系列將於 7 月 8 日起在 HONOR 台北三創體驗店、遠傳電信及各大電商平台正式開賣，共有旭日橙、雪原白、幻夜黑三色可選：HONOR 600：12+256GB 售價 NT$19,990 / 12+512GB 售價 NT$23,990。HONOR 600 Pro：12+512GB 售價 NT$29,990。
【早鳥好康報報】 即日起至 7 月 31 日前購機，全通路皆享一年延長保固，還要抽出價值近 9 萬元的國際名牌包！ 若在遠傳電信入手，登錄就送遠傳獨家「HONOR X李多慧專屬聯名禮盒」（內含限定棒球、毛巾、掛繩）及 JBL 藍牙喇叭；指定通路舊換新最高還可加碼折抵 NT$3,000，贈品數量有限，想跟女神用同款新機的手腳要快囉！
此外，HONOR 還同步祭出總獎金破百萬的「一鍵造夢」投稿活動，用戶上傳 AI 創作影片，最高有機會抱走 10 萬元圓夢金，全民參與投票還能週週抽新機，千萬別錯過！
追星神機來了！OPPO Reno16系列絕美登台 攜手怪物女團BABYMONSTER掀AI潮拍
各位 MONSTIEZ 注意啦！OPPO 正式宣布全新 Reno16 系列 在台超狂上市！這次重磅邀請韓國YG娛樂旗下的「怪物新人女團」BABYMONSTER 擔任全新 Reno Girl 大使。不僅手機顏值逆天，更主打「怪物級」AI 影像創作力，絕對是Z世代追星、跑咖的必備神隊友！
3D夢幻星球設計 X 怪物級AI影像系統
這次 Reno16 系列推出「幻白星球」與「星夜漫紫」兩款絕美新色，首創超狂的裸視「3D懸浮星球」設計，拿在手上就像握著一顆閃耀星球。相機更是誠意滿滿，搭載同級罕見的四顆 5,000 萬畫素 鏡頭，包含 100 度超廣角與支援最高 120 倍變焦的長焦鏡頭，演唱會坐哪都能輕鬆捕捉偶像高光時刻。
結合全新 AI 動態拼貼、出圈拼圖 2.0，以及內建 9 款復古濾鏡的「POP相機」，不用另外下載 APP 就能輕鬆做出超有 fu 的 Y2K 動態手帳！
首創吸睛「電子泡泡鏡」 外掛小螢幕秒變時尚單品
本次最酷的亮點絕對是首度推出的專屬配件「電子泡泡鏡」！這款厚度僅 7mm 的智慧小螢幕，不僅是超潮的穿搭配件，還能用來遠端遙控自拍，更能隨時切換顯示本命偶像或毛孩的照片。加上手機最高內建 7000mAh 超大電量與 80W 快充，全天候追星錄影都不怕電量焦慮。
應援基地限時快閃！生態系新品同步登場
為了讓粉絲拍個過癮，OPPO 在台北三創與高雄夢時代打造期間限定的「BABYMONSTER 應援基地」，完成打卡任務就有機會把限量周邊帶回家！官方更預告將舉辦流行舞蹈大賽，冠軍隊伍有機會直接飛印尼參加 BABYMONSTER 見面會！
同場加映，OPPO 也同步推出兩款高 CP 值生態系新品：
OPPO Enco Air5 系列降噪耳機：主打 55dB 深度降噪與超狂 54 小時續航，售價 NT$2,199 起。
OPPO Pad 5 柔光版平板：12.1 吋奈米級抗反射大螢幕，結合 AI 智慧讀寫功能，售價 NT$15,990 起。
【Reno16 系列 發售資訊】Reno16：售價 NT24,990 起、Reno16 F：售價 NT18,990 起
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