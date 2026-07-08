2026-07-08 17:02 女子漾／編輯周意軒
《野狗骨頭》分集劇情懶人包！宋威龍、張婧儀偽兄妹虐戀開虐，縱火案埋下分離伏筆
又一部陸劇虐戀代表作來了！由宋威龍、張婧儀主演的《野狗骨頭》改編自休屠城同名小說，故事從90年代的藤城展開，講述陳異與苗靖因父母關係成為名義上的家人，卻在破碎家庭、命運變故與多年重逢中，發展出一段壓抑又難以割捨的情感。
這部劇不只是青春疼痛文學，更混合了偽骨科、雙向救贖、久別重逢與縱火案懸疑線。宋威龍這次飾演狠戾又重情的「野狗」陳異，張婧儀則演出外冷內傷、倔強如骨頭的苗靖，兩個在原生家庭裡受傷的少年少女，從互相排斥到成為彼此唯一依靠，也讓劇情一開播就充滿討論度。
《野狗骨頭》第1集劇情：苗靖重返藤城，與陳異多年後重逢
故事從2011年開始，苗靖多年後回到藤城，心裡始終放不下那個叫陳異的男人。她先是在車站遇見高中同學，得知陳異如今收起過去的鋒芒，正在經營一家撞球廳。苗靖回到舊居，熟門熟路地做起晚飯，彷彿從未離開。當陳異推門回家，看見苗靖端著飯菜站在眼前，那一刻像是時間突然倒流。兩人久別重逢，但空氣裡不是甜蜜，而是滿滿沒說出口的過去。
劇情也回到1997年，當年苗靖跟著母親來到陳家，陳異因為母親過世，又無法接受父親身邊出現新對象，對苗靖充滿敵意。一次誤會中，苗靖為了清洗被打碎的觀音像來到河邊，卻與陳異發生推擠意外落水，陳異雖然拼命救下她，卻也讓兩人的關係從一開始就埋下又痛又深的誤會。
《野狗骨頭》第2集劇情：苗靖看見陳異傷口，兩人關係開始破冰
苗靖醒來後並不知道救自己的人其實是陳異，反而對他更加害怕。母親魏明珍為了能在藤城站穩腳步，只能要求女兒忍耐，讓苗靖更加明白自己寄人籬下的處境。到了1999年，苗靖進入陳異就讀的初中，兩人依然像天敵一樣互相較勁。苗靖表面乖巧，實際上也懂得用「好學生」身份反制陳異，讓陳異覺得她和母親一樣會偽裝。
直到苗靖意外撞見陳異被父親暴力對待，才第一次真正看見他身上的傷。夜裡，她發現陳異在夢中喊著媽媽，心軟送上雞蛋羹和糖果。這一碗熱騰騰的雞蛋羹，也成為兩人關係轉變的第一道裂縫：原來他不是壞，他只是痛太久了。
《野狗骨頭》第3集劇情：陳異救下苗靖，警校夢卻被父親毀掉
遊船慶功宴上，苗靖被母親精心打扮，像展示品一樣被帶到大人世界裡。面對陌生環境與不舒服的眼光，她只想逃跑，卻因身在船上無處可去。此時陳異因任務來到船邊，發現苗靖陷入危險後立刻出手，把她從混亂中帶走。回家路上，苗靖聽見母親與陳禮彬爭吵，也意外得知自己被帶來藤城的真正原因，只是為了滿足陳禮彬「兒女雙全」的想像。這個真相讓她徹底崩潰。
陳異安慰她，告訴她想掌握人生只能靠自己離開藤城。兩人因此決定隱瞞報考警校的計畫，但體測當天，陳異卻被父親困在家中。即使苗靖和朋友拼命幫他逃脫，他仍然錯過考試，警校夢被父親親手粉碎。更殘酷的是，陳異多年來壓抑的怒氣終於爆發，但他在最後關頭收手，沒有讓自己變成和父親一樣的人。隨後陳禮彬因意外住進ICU，陳異與苗靖的人生也被迫進入下一個黑暗轉折。
《野狗骨頭》第4集劇情：陳父去世，苗靖再度被母親拋下
陳禮彬住院期間，魏明珍暗中翻找存摺，甚至把與綠萊事件有關的筆記藏到苗靖床底，試圖替自己撇清關係。藤城因綠萊詐騙案陷入混亂，眾人自顧不暇，苗靖與陳異也在大人留下的爛攤子中被迫長大。陳禮彬去世後，陳異原本只想拿回撫恤金與部分遺產，也願意讓苗靖母女繼續住到苗靖成年。沒想到他準備抵押房子開撞球廳時，才發現房子早已被魏明珍抵押。
另一邊，魏明珍安排苗靖跟著別人離開，陳異誤以為苗靖也知情，認定自己被背叛。苗靖無力解釋，只能接受再一次被母親拋棄的事實。她離開陳家辦理住宿、開始勤工儉學，陳異也退學打零工，兩個少年明明都很痛，卻誰也不肯先低頭。
《野狗骨頭》第5集劇情：陳異一句「你是我的家人」，讓苗靖徹底破防
苗靖生活越來越困難，陳異嘴上說不管她，卻偷偷送厚衣服、暗中幫她出頭。當他得知當初警校體測時，是苗靖幫忙拖住父親，才讓他有機會逃走，他終於明白苗靖一直在用自己的方式保護他。苗靖因宿舍維修無處可去，只能到網吧打工換住宿。陳異得知後，默默讓人送回家門鑰匙，還把家裡整理乾淨等她回來。只是兩人都太倔強，一個不會好好說話，一個不敢再期待，誤會又一次卡在中間。
後來，陳異陪苗靖一路撿瓶子走到當年落水的河邊。面對苗靖的質問，他終於說出：「你是我的家人。」這句話讓苗靖多年委屈瞬間爆開。兩人回到家後，屋裡水電都被停了，只剩泡麵、火腿腸和燭光。明明狼狽得要命，卻也是兩人第一次真正有了家的感覺。從這一刻開始，他們不是誰寄住在誰家，而是兩個被世界丟下的人，決定一起活下去。
《野狗骨頭》第6集劇情：陳異為苗靖籌學費，被打到遍體鱗傷
苗靖因學費問題陷入困境，卻不知道該怎麼向陳異開口。她試著聯絡母親魏明珍，卻始終聯絡不上。陳異得知後，怕她再次被母親傷害，甚至偷偷拔掉電話線。為了替苗靖籌學費，陳異找到曾幫助過的張賓，參加地下撞球賽。為了高額獎金，他連續挑戰球手，雖然最後拿到錢，卻在回程被人圍堵痛打。即使滿身是傷，他回家後仍裝作沒事，只把染血的錢包交給苗靖，讓她可以安心繳學費。
時間來到2003年，陳異在張賓的歌廳工作，依然照顧著努力讀書的苗靖。他用第一份工資買手鍊送她，也承諾未來要買更好的禮物。只是甜蜜才剛冒出一點苗頭，苗靖卻因身體不適被診斷為黃體破裂，需要手術，讓陳異自責不已。苗靖康復後，兩人約定等分班結果公布後一起吃火鍋。她成功考上重點理科班，人生好像終於出現一點光，卻在校門口意外遇見多年未見的魏明珍，新一輪風暴也即將開始。
《野狗骨頭》第7集劇情：苗靖選擇留下，曖昧感開始升溫
魏明珍突然回到苗靖面前，表示自己已安頓好一切，還想送苗靖出國讀書。陳異看見兩人見面後，內心五味雜陳。他知道自己能給苗靖的不多，也開始動搖：如果魏明珍真的能給她更好的未來，自己是不是該放手？
但苗靖卻誤會陳異想趕她離開，心裡受傷。當她陪魏明珍去車站時，魏明珍卻又因臨時電話改變安排，再次讓苗靖失望。這一次，苗靖不再選擇被母親帶走，而是清楚告訴對方，自己在藤城也能過得很好。離開車站後，苗靖發現陳異其實一直等在外面。兩人看見彼此時都鬆了一口氣，苗靖衝上前抱住他，也坦白自己真正的家人不是魏明珍，而是一直陪在身邊的陳異。
高中成人禮上，苗靖作為優秀學生代表宣誓，陳異也穿上西裝出席，親手替她戴上成人手環。兩人關係從相依為命慢慢長出曖昧火花，苗靖甚至因同學一句「喜歡的人對視三秒會接吻」，偷偷在宵夜時盯著陳異看。可惜陳異這隻野狗還沒開竅，只是伸手替她擦掉臉上的碎屑，讓觀眾看得又甜又急。
《野狗骨頭》後續劇情看點：縱火案、久別重逢與命運重擊
從目前劇情來看，《野狗骨頭》前期重點放在陳異與苗靖的少年羈絆，兩人從家庭陰影、貧困生活到彼此守護，一步步成為對方的精神支柱。後續更大的關鍵，將會落在縱火案與多年分離。
劇情大綱中提到，苗靖成年後曾鼓起勇氣向陳異告白，但陳異卻捲入縱火案，甚至成為關鍵證人。為了保護苗靖，他選擇逼她離開藤城，兩人因此分離多年。多年後，苗靖因審計工作重返藤城，與經營撞球廳的陳異重逢，也將再度捲入張賓背後的危險局勢。
精華 FAQ
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前期主軸是陳異與苗靖這對名義上的兄妹，從互相排斥到彼此依靠的過程，融合偽骨科、雙向救贖與青春虐戀，重點在兩人如何在破碎家庭中找到唯一的情感支點。
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因為苗靖多次看見陳異被家暴、默默照顧他，陳異也在她受困時出手相助，像是雞蛋羹、送回家門鑰匙與陪她度過困境，讓彼此看見對方的傷與善意。
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最大轉折是縱火案與久別重逢。陳異為了保護苗靖，選擇逼她離開藤城，兩人因此分開多年；之後苗靖重返藤城工作，將再次捲入陳異與張賓背後的危險局勢。