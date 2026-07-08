2026-07-08 15:05 女子漾／編輯劉芫榛
《鬼謎東宮》首爾記者會亮點！曹承佑「呀吼手勢」做功課，南柱赫害羞笑場
Netflix全新宮廷奇幻懸疑劇《鬼謎東宮》將於7月17日全球獨家上線，今天上午於首爾舉辦上線記者會。南柱赫、盧允瑞、曹承佑同台亮相，分享角色挑戰與拍攝幕後，也讓這部結合宮廷權謀、鬼界詛咒與懸疑追查的作品，上線前話題再升溫。
文章目錄
記者會打造人界與鬼界交界，曹承佑「呀吼手勢」超熟練
《鬼謎東宮》記者會一開場便以震撼燈光秀揭開序幕，主持人站在人界與鬼界之間，迎接導演與主演登場。南柱赫、盧允瑞與曹承佑依序伴隨象徵角色的華麗光影現身，瞬間讓現場進入影集的奇幻懸疑氛圍。
拍照環節中，除了演員們熟悉的招牌比心，四人也一起比出時下流行的「呀吼（YAHO）」倒YA手勢。沒想到曹承佑意外投入，姿勢相當熟練，還笑稱自己事前特地做了功課；反倒是南柱赫頻頻害羞笑場，兩人一冷一熱的反差互動逗樂全場。
南柱赫飾演捉鬼人九天，服兵役期間讀劇本就被吸引
南柱赫此次在《鬼謎東宮》中飾演能自由穿梭於人間與鬼界之間的捉鬼人「九天」。這個角色幼年喪母，創傷讓他封閉內心、不輕易流露情感，意外獲得進入「歸依世界」的能力後，成為孤獨又習慣將心事深藏的人物。
劇中九天受君王之命，深入調查盤踞東宮長達30年的致命詛咒，逐步揭開隱藏其中的駭人真相。談到接演契機，南柱赫表示：「我第一次拿到劇本是在服兵役期間，一讀就非常喜歡，很希望能成為這部作品的一份子。」他也坦言，劇中融合宮廷、奇幻與懸疑元素，讓他非常好奇最後會如何呈現。
談到印象最深刻的拍攝，南柱赫透露水中戲是最大挑戰之一。盧允瑞也在一旁補充：「他真的泡在水裡拍了很久，手都皺了。」敬業程度讓眾人佩服。
盧允瑞首挑古裝女主角，飾演能聽見鬼神的宮女
盧允瑞在劇中飾演宮女「生薑」，她擁有能聽見鬼神的能力，同樣受君王之託監視捉鬼人九天，卻也暗中調查著多年前的一樁秘密。劇中她在人界行動，九天則穿梭於鬼界，兩人從不同世界追查真相，也從互看不順眼逐漸建立信任。
盧允瑞分享：「這是我第一次演出古裝劇，收到劇本時就非常好奇，也很期待，想知道這樣融合奇幻與歷史元素的故事拍成影集後會是什麼樣子。」她透露，首次挑戰宮廷劇最大的難關，就是說話方式與儀態，尤其禮儀用語需要花很多時間練習，但也因此讓拍攝過程變得相當有趣。
談到與南柱赫的角色關係，盧允瑞笑說，生薑和九天第一次見面就很不對盤，彼此都看對方不順眼，但隨著兩人開始合作，慢慢變得互相依賴、互相守護，最後成為彼此非常重要的存在。首次擔綱影集女主角的她也坦言，因為這是第一次演女主角，又是古裝題材，起初確實有點緊張，但很想接下這個挑戰，也很確定自己想成為這個故事的一員。
曹承佑化身無名君王，背負喪子之痛與黑暗陰謀
曹承佑在《鬼謎東宮》中飾演「君王」，為了查明盤踞東宮多年的詛咒，祕密召集九天與生薑展開調查。身為一國之君的他，不只肩負治理國家的重任，也因詛咒痛失所有子嗣，成為背負孤獨與沉重宿命的人物，因此對延續皇室血脈格外執著。
不過，看似一心為國的君王，背後卻隱藏著不為人知的黑暗陰謀。談到角色與接演契機，曹承佑分享：「我飾演的角色在劇本裡沒有名字，就叫『君王』，當下心想『哇！我竟然要飾演一國之王。』」
他表示，劇本巧妙結合宮廷、靈異與動作元素，閱讀時便深深著迷，再加上得知將與南柱赫、盧允瑞及張榮男等實力派演員合作，更讓他找不到任何拒絕演出的理由。第三度與崔正奎導演合作的曹承佑也笑說，導演拍攝期間幾乎都直接叫他「君王」，從來不喊本名，讓他更加投入角色。
導演親曝選角原因：南柱赫眼神就是九天
談到選角，導演崔正奎表示，每位演員幾乎都是自己心中的最佳人選。他提到：「第一次看到南柱赫，我就覺得他就是九天。」導演認為，南柱赫眼神中流露出的孤獨感與角色完全契合。
至於盧允瑞，崔正奎認為她擁有優雅又堅韌的獨特魅力，正好呼應生薑一角；而曹承佑則是他一直夢想再次合作的演員。導演也直言，君王是一個藏著許多秘密、層次豐富的角色，而曹承佑正是詮釋這類角色的不二人選。
人界與鬼界差異藏在光影裡，打造韓國民俗奇幻世界觀
除了卡司備受矚目，《鬼謎東宮》的世界觀也是一大亮點。崔正奎透露，劇組希望觀眾一眼就能感受到人界與鬼界的差異，因此不只透過視覺特效呈現，也運用色彩、燈光、天氣氛圍，甚至連空氣質感都經過細膩設計，從前期拍攝到後期製作都投入大量心力。
他也坦言，拍攝現場有許多演員看不見的事物，全都需要靠想像力完成演出，對演員而言是一大挑戰。談到如何讓融合韓國歷史、民俗與靈異元素的故事打動全球觀眾，崔正奎表示：「我希望大家先覺得這是一個有趣的故事。」他相信，只要有優秀的演員與精彩故事，即使語言不同，也能跨越文化隔閡，讓世界各地觀眾感受到韓國傳統文化與民俗傳說的魅力。
精華 FAQ
-
記者會以人界與鬼界交界的燈光秀開場，三位主演依序登場吸睛；拍照時曹承佑熟練比出流行的呀吼手勢，南柱赫則害羞笑場，形成鮮明反差。
-
南柱赫飾演能穿梭人間與鬼界的捉鬼人九天，角色因喪母而封閉內心。他表示服兵役期間拿到劇本就很喜歡，且對宮廷、奇幻與懸疑的混合設定十分好奇。
-
導演崔正奎認為南柱赫的孤獨眼神就是九天，盧允瑞適合生薑的優雅堅韌，曹承佑則能詮釋層次複雜的君王；劇組也用色彩、燈光與氛圍細緻區分人界和鬼界。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower