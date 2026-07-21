2026-07-21 08:00 J.T
【爸媽那棟民生社區沒電梯的老公寓，你們家談過了嗎？】 —— 都更政策鬆綁，機會來了，很多家庭卻還沒想清楚一件事
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：民生社區都更鬆綁，連棟老屋重建門檻明顯降低。
- 重點二：建蔽率放寬與機能導入，使都更財務可行性提升。
- 重點三：老屋都更牽動財產分配、稅務與家族決策安排。
▋那棟爬不動的五樓，其實是全家最大的資產狀況
你父母住的那棟樓，民國幾年蓋的？
五樓，沒電梯。走廊燈要拍一下才亮。浴室磁磚是三十年前的米白色，縫隙裡有洗不掉的陳年水漬。每次回家幫忙搬東西上樓，你一邊喘，一邊心裡默算：這棟房子，到底要怎麼辦？
2026年7月7日，台北市都市發展局公告了一件事。民生社區，劃定約49.5公頃的都市更新地區。連棟建築重建門檻大幅降低，鬆綁政策8日起正式生效。卡了幾十年的老屋，終於有機會動了。
如果你父母住在那一帶，這條新聞，不只是一則都市計畫公告。
▋為什麼過去動不了？
民生社區的連棟老屋，一直卡在同一個地方。整排住戶要全部同意，才能啟動重建。七、八戶，只要一家不點頭，全部繼續等。就這樣，等了幾十年。這次政策最關鍵的改變，是把連棟建築的重建門檻降到1000平方公尺。不需要整排一起，才能申請。光這一點，整合難度就真的不一樣了。
還有一個長年壓著民生社區的問題，是松山機場的航高限制。明明有容積獎勵，建築卻蓋不高，獎勵根本用不上。建商算不過帳，自然不進來。這次針對符合條件的基地，建蔽率從50%直接放寬到75%。空間打開了，都更的財務邏輯才有可能真的成立。
同時，住宅用地新增允許在面臨12公尺以上道路的建物1、2樓設置診所，也開放律師、會計師、建築師等自由職業事務所附條件進駐。社區機能補起來了，住進去、留下來的理由也多了。
▋把家裡最大的資產，交給命運安排，是最常見也最可惜的事
台灣很多家庭的財富，都壓在那棟沒人認真提起的老公寓裡。父母不說，子女不問。帳戶裡存了一點，保單買了幾張，但那棟房子的份量，往往比所有加起來都重。都更之後，這個份量可能再翻一層。但翻出來的那部分，登記在誰名下？怎麼傳給下一代？稅務上，有沒有早一步安排的空間？
這些問題，大多數家庭從來沒有認真坐下來問過。
政策鬆綁是一道門。但那扇門能不能真正替家人打開什麼，取決於你們有沒有在這個時間點，先把幾件事說清楚。
▋都更牽動的，不只是建築，而是整個家庭的財務格局
要不要參與都更，是一道家庭財務決策題，不只是建築題。這棟房子，登記在誰名下？如果只有父親的名字，母親想推動都更，法律上她說了算幾成？子女想幫忙整合，誰有資格出面代理？都更完成後，新房怎麼登記，才對稅務最有利？如果父母其中一人在程序走完之前先走，整個安排會不會就此卡住？
每一個問題，單獨看都不複雜。放在一起，才看出它的重量。
這些，都值得在簽任何同意書之前，先坐下來想一遍。
▋現在可以做一件事
這個周末，回家的時候，問一次父母。
不是要逼任何決定。是讓他們知道：政策來了，我們可以認真想這件事了。
家裡最大的那塊資產，值得一次真正的家庭對話。
不是等到不得不面對，才懊悔當初怎麼不早開口。
(實際安排仍需依個案狀況、相關法規與專業人士評估)
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是房地產專家， 但有些想法，想跟你分享。
精華 FAQ
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最關鍵的是連棟建築重建門檻大幅降低，不必再整排住戶全數同意，只要符合約1000平方公尺條件即可啟動，整合難度明顯下降。
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主要卡在住戶整合與航高限制。過去要整排同意，任何一戶反對都會停滯；同時建築高度受限，容積獎勵難以發揮，建商也難算出合理收益。
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應先確認房屋登記名義、誰可代表出面、都更後新屋如何分配與登記，以及若父母一方先離世是否會卡住程序，避免日後爭議與稅務風險。
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