2026-07-08 11:28 女子漾／編輯劉芫榛
「2026勞動影像嘉年華」20週年！侯季然擔任代言人，邀全民用鏡頭記錄勞動者故事
由台北市政府勞動局主辦、台北市電影戲劇業職業工會承辦的「2026勞動影像嘉年華」今年迎來20週年，作為全國唯一以勞動議題為核心、連續舉辦20年的影像活動，今年特別邀請導演侯季然擔任代言人。侯季然表示，很開心能參與這項深具意義的活動，也期待透過影像讓更多平凡工作者的故事被看見。
本屆「勞動金像獎影片徵件競賽」也正式開跑，即日起徵件至8月31日止，總獎金高達75萬元，不分類首獎更祭出35萬元獎金，邀請社會大眾及專業影像工作者拿起鏡頭，記錄不同職業背後的勞動風景與生命價值。
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全國唯一勞動影像競賽，2026年迎來20週年
「勞動影像嘉年華」今年邁入第20屆，是全國唯一以勞動議題為核心、並持續舉辦20年的影像活動。活動內容包含「勞動金像獎影片徵件競賽」及影展放映兩大部分，希望透過影像的傳播力量，讓更多人看見勞動者的故事，進一步關注勞動權益議題。
今年活動特別邀請侯季然擔任代言人，透過他長年關注生活、城市與人的創作視角，為勞動影像帶來更多溫度。侯季然也以代言人身分正式宣布今年影片徵件競賽開跑，邀請創作者用作品記錄這個時代的勞動現場。
侯季然擔任代言人：電影工作者也是勞動者
首次擔任「2026勞動影像嘉年華」代言人的侯季然表示，最吸引他的地方，就是能透過活動接觸到許多平時不曾深入了解的工作與人生故事。他坦言，每個產業都有獨特的樣貌與價值，而影像正是讓更多人理解彼此的重要媒介。
侯季然也直言：「電影工作者當然也是勞動者。」他認為，一部作品從發想到完成，需要無數幕前幕後工作者共同投入時間與心力，每個環節都離不開勞動。他也期待透過這次機會，看見更多來自不同產業的生命故事，讓那些默默支撐社會運作的勞動者，能透過影像被更多人理解與看見。
不拍電影最想當司機！侯季然笑曝職涯第二志願
談到如果有一天不再拍電影，最想挑戰什麼工作，侯季然笑說自己的職涯第二志願是司機，因為「感覺可以去到很多自己沒有想過的地方」。
他認為，無論是拍電影還是開車，最吸引自己的其實都是與人相遇、認識不同人生的過程。也正因如此，他對勞動影像特別有感，因為每一份工作背後，都可能藏著不同的人生故事與情感風景。
最動人的故事藏在生活裡，侯季然分享創作心法
侯季然最新紀錄片《書店裡的影像詩》風光入選荷蘭鹿特丹國際影展（IFFR）「Harbour」單元，並舉行歐洲首映。該作品自2014年開始拍攝，以每集約3至5分鐘的篇幅，至今已走訪全台120家獨立書店，記錄台灣獨立書店生態的變遷。
從《書店裡的影像詩》到聚焦流行音樂、歌手與城市風景等作品，侯季然始終擅長從日常生活中發掘動人的故事。談到如何挑選拍攝題材，他認為最重要的不是題目本身，而是能否找到與自己生命經驗產生連結的地方。
他表示，不管是喜愛的事物，或是與自己生命經驗有所重疊的故事，當創作者能夠與題材建立情感共鳴，自然更容易投入其中。他也鼓勵年輕創作者，不要只是模仿曾經看過、喜歡的電影，而是要回到自己的生命經驗裡，拍出屬於自己角度的故事。
總獎金75萬元！勞動金像獎即日起徵件至8月31日
第20屆「2026勞動影像嘉年華」勞動金像獎影片徵件競賽即日起正式開跑，徵件至8月31日止。凡以勞動為核心的影片皆可報名參加，競賽總獎金高達75萬元，不分類首獎更高達35萬元。
今年得獎作品除獲得獎金肯定外，也將登上實體影展戲院大銀幕放映，與全台觀眾分享勞動現場最真實、動人的故事。主辦單位也邀請影像創作者拿起鏡頭，用作品記錄這個時代的勞動風景，讓每一份努力都能被看見、被記錄、被珍藏。
精華 FAQ
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今年活動迎來第20屆，成為全國唯一以勞動議題為核心、連續舉辦20年的影像活動，並特別邀請導演侯季然擔任代言人，提升活動關注度與討論度。
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本屆徵件即日起至8月31日截止，凡以勞動為核心的影片皆可參加，總獎金75萬元，不分類首獎高達35萬元，得獎作品還能登上影展大銀幕放映。
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侯季然認為電影工作者本身也是勞動者，作品背後需要眾多人共同投入。他希望透過影像讓更多產業與勞動現場被理解，也鼓勵年輕創作者從自身生命經驗出發。
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