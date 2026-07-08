2026-07-08 10:57 女子漾／編輯劉芫榛
你一定聽過Mili的歌！《Deemo》、《Cytus》人氣樂團睽違8年來台開唱，門票秒殺！
以《Deemo》、《Cytus》、《哥布林殺手》、《Library Of Ruina》、《Limbus Company》等人氣動畫與遊戲音樂打開全球知名度的日本獨立樂團Mili，將於7月11日在Zepp New Taipei舉辦《One Million Moons Asia Tour》台北公演。這不只是Mili睽違8年再度來台演出，也是本次亞洲巡演的最終場，消息一出便讓粉絲超期待。
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Mili睽違8年再度來台，台北場門票完售
深受世界各地樂迷喜愛的Mili，這次《One Million Moons Asia Tour》台北公演意義相當特別。除了是繼2018年後，睽違8年再度於台灣舉辦專場演出，同時也是本次亞洲巡演的最終公演，將為整趟巡演畫下句點。
對長年支持Mili的台灣粉絲來說，這場演出不只是一次現場音樂體驗，更像是等待多年後終於到來的重逢。也因此，台北場開賣後反應熱烈，目前門票已全數完售，足見Mili在台灣樂迷心中的高人氣。
你一定聽過！《Deemo》、《哥布林殺手》音樂都出自Mili
Mili自2012年成立以來，以擔任主唱與作詞的Cassie Wei，以及負責作曲、編曲與吉他的Yamato Kasai為核心，並與貝斯手Yukihito、鼓手Shoto Yoshida、插畫家Ao Fujimori一同持續活動至今。
Mili的音樂風格相當獨特，融合古典、電子、搖滾、爵士等多元類型，歌詞更橫跨英語、日語、中文，甚至包含獨創的架空語言，打造出兼具文學感、戲劇性與電影感的音樂世界。
至今Mili曾為《Deemo》、《Cytus》、《哥布林殺手》、《Library Of Ruina》、《Limbus Company》等多部人氣動畫與遊戲作品提供歌曲及劇伴音樂，憑藉鮮明且富有故事性的作品，在全球累積大量粉絲。
紀念Project Moon成立9週年，亞洲巡演最終章落腳台北
這次《One Million Moons Asia Tour》不只是Mili的巡迴演出，也是一場紀念韓國遊戲工作室Project Moon成立9週年的特別巡演。
Mili與Project Moon長年合作，曾為《Library Of Ruina》、《Limbus Company》等作品創作多首深受玩家喜愛的經典樂曲。雙方共同打造出的音樂與故事世界，早已成為全球玩家心中的重要記憶，也讓這次巡演吸引來自各地的粉絲參與。
台北公演作為本次亞洲巡演的最終場，更添收藏意義。為紀念這個特別時刻，主辦單位也準備多項台北限定企劃，希望讓粉絲留下只屬於這一晚的珍貴回憶。
台北限定企劃曝光！演唱會T-shirt、聯名拍貼機同步登場
除了精彩演出，本次台北場也準備多項限定內容寵粉。首先，現場將販售台北公演先行販售的演唱會T-shirt，設計以巡演主視覺為靈感，並採用象徵台北意象的特別配色，讓粉絲能將這趟巡演回憶化為實體收藏。
此外，會場也將設置台北公演限定Mili聯名拍貼機。粉絲可使用以Mili音樂世界為主題設計的原創拍貼框拍攝，將演唱會當天的紀念即刻帶回家。Mili聯名拍貼機僅於台北公演現場限定登場，勢必成為粉絲當天必拍亮點。
7月11日Zepp New Taipei開唱，帶樂迷走進Mili音樂宇宙
Mili長年以充滿戲劇張力的現場演出，以及細膩而富有層次的音樂表現受到好評。這次睽違8年來台，預計將帶來多首巡演代表曲目，以及長年受到粉絲喜愛的經典作品，引領觀眾再次踏入Mili獨有的音樂宇宙。
精華 FAQ
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Mili將於7月11日在Zepp New Taipei舉辦《One Million Moons Asia Tour》台北公演，這也是他們睽違8年後再度來台開唱的專場演出。
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Mili以《Deemo》、《Cytus》、《哥布林殺手》、《Library Of Ruina》、《Limbus Company》等作品音樂聞名，風格融合多元曲風與多語歌詞，形成強烈辨識度。
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台北場除了是亞洲巡演最終場，還有台北限定配色T-shirt與聯名拍貼機登場，讓粉絲能把演唱會回憶與獨家紀念品一起帶回家。
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