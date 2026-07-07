2026-07-07 17:55 女子漾／編輯王廷羽
7月動畫新番12部推薦！《盜墓王》《貓與龍》《BLEACH死神》續作開打，暑假追番清單一次看
七月動畫戰場正式開打！暑假想窩在家吹冷氣追番，這波片單真的可以先收藏，羚邦公開七月動畫新作陣容，集結熱血戰鬥、奇幻冒險、療癒日常、浪漫戀愛等多元類型，從全球累積超過5億點閱的韓漫爽番《盜墓王》，到貓奴必看的療癒奇幻作品《貓與龍》，再到經典人氣作品《BLEACH 死神 千年血戰篇-禍進譚-》續作回歸，每一部都自帶話題。
這篇女子漾幫大家整理2026年7月動畫12部推薦，不管你想看重生復仇、魔王育兒、貓咪療癒、經典續作，還是戀愛、異世界、BL新番，都能找到適合自己的暑假追番清單！
文章目錄
- 1.《盜墓王》：韓漫爽番始祖動畫化，重生復仇超帶感
- 2.《貓與龍》：貓奴必看療癒番，巨龍照顧貓族後代太溫柔
- 3.《BLEACH 死神 千年血戰篇-禍進譚-》：經典續作回歸，最終章戰火再升級
- 4.《Clevatess Ⅱ-魔獸之王與虛假的勇者傳承-》：反套路奇幻，魔獸王才是故事核心
- 5.《Animatica「北斗之拳 拳王軍雜兵們的輓歌」》：世紀末經典換新型態登場
- 6.《幼女戰記 2》：軍事奇幻續作回歸，異世界戰爭再開
- 7.《相反的你和我 第二季》：青春戀愛續作，清新甜度剛剛好
- 8.《文豪野犬 汪！第二季》：人氣角色變可愛，反差日常超療癒
- 9.《無用聖女的異世界美食之旅 憑藉隱藏技能召喚露營車》：異世界、美食、露營車一次滿足
- 10.《尼古喵喵》：黑色幽默喜劇，貓系作品但不只賣萌
- 11.《與奔馳於透明之夜的你，談一場看不見的戀愛。》：片名就很浪漫的青春純愛
- 12.《澈底對你成癮》：BL話題作登場，情感濃度拉滿
1.《盜墓王》：韓漫爽番始祖動畫化，重生復仇超帶感
有「韓漫爽番始祖」之稱的《盜墓王》，在《我獨自升級》爆紅之前就已累積超高人氣，全球累積點閱更突破5億。故事設定在世界各地突然出現神祕「墓」，墓穴中埋藏著能賦予持有者特殊能力的「遺物」。主角剛力遼河原本因遭雇主背叛而命喪墓穴，卻意外獲得遺物力量重回過去，展開復仇、奪寶與智謀對決的逆襲之路。喜歡升級流、重生復仇、主角開掛打臉反派的觀眾，這部很值得追。
2.《貓與龍》：貓奴必看療癒番，巨龍照顧貓族後代太溫柔
《貓與龍》主打溫暖療癒的奇幻氛圍，故事描述一隻被貓咪養大的巨龍，在養育自己的貓咪離世後，接下照顧貓族後代的責任。牠陪伴一代又一代小貓長大，也見證貓、人類與森林之間交織出的各種故事，作品有《龍貓》般的溫暖感，也帶著《夏目友人帳》那種關於相遇、陪伴與離別的生命感，愛貓人士、療癒系動畫控都可以筆記。
3.《BLEACH 死神 千年血戰篇-禍進譚-》：經典續作回歸，最終章戰火再升級
全球動漫迷期待的《BLEACH 死神 千年血戰篇-禍進譚-》迎來全新篇章，黑崎一護重返代理死神崗位後，沉睡千年的滅卻師始祖友哈巴赫正式復活，率領「看不見的帝國」全面進攻虛圈與屍魂界，死神與滅卻師之間的千年宿命也將迎向最終決戰。先前《千年血戰篇》因作畫品質升級、戰鬥場面震撼受到好評，這次《禍進譚》將持續揭露角色祕密與更激烈的戰鬥場面，死神迷不能錯過。
4.《Clevatess Ⅱ-魔獸之王與虛假的勇者傳承-》：反套路奇幻，魔獸王才是故事核心
《Clevatess Ⅱ-魔獸之王與虛假的勇者傳承-》跳脫傳統「勇者打倒魔王」公式，故事描述國王親自選出的13位勇者挑戰魔獸王克雷巴特斯，卻因魯莽行動讓世界瀕臨滅亡。人類最後的希望，竟落在一名被託付給魔獸王撫養的嬰兒身上。作品以魔獸王、人類與嬰兒的命運交織為核心，描繪守護、信任與生存抉擇，喜歡黑暗奇幻、反套路設定與厚重世界觀的觀眾可以追起來。
5.《Animatica「北斗之拳 拳王軍雜兵們的輓歌」》：世紀末經典換新型態登場
上世紀末名作《北斗之拳》將以全新型態推出《Animatica「北斗之拳 拳王軍雜兵們的輓歌」》，帶領觀眾重返核爆後的末世世界。在秩序崩壞、暴力橫行的環境中，拳四郎憑藉北斗神拳為弱者打出正義與和平。這次作品以「拳王軍雜兵們」為切角，讓觀眾從不同視角重新看見這個經典IP，老粉能重溫情懷，新觀眾也能趁機入坑。
6.《幼女戰記 2》：軍事奇幻續作回歸，異世界戰爭再開
《幼女戰記 2》是七月續作名單中的重量級作品，主打軍事奇幻、戰爭策略與黑色幽默。主角譚雅外表是年幼少女，實際上卻擁有冷靜、精準又強勢的戰場判斷力，在殘酷戰爭中成為令人畏懼的存在。作品看點不只是戰鬥場面，也包含角色在戰爭體制、命運與生存壓力中的周旋，喜歡硬派異世界與策略型動畫的觀眾可以期待。
7.《相反的你和我 第二季》：青春戀愛續作，清新甜度剛剛好
《相反的你和我 第二季》適合想在戰鬥番與奇幻番之間換口味的觀眾，作品主打青春戀愛，描述個性、想法與表達方式不同的兩人，在相處過程中慢慢靠近、理解彼此。這類作品最迷人的地方不是大灑狗血，而是那些小小的在意、曖昧與心動瞬間。喜歡校園戀愛、清新節奏與細膩情感描寫的觀眾，可以放進七月甜番清單。
8.《文豪野犬 汪！第二季》：人氣角色變可愛，反差日常超療癒
《文豪野犬 汪！第二季》延續番外作品的輕鬆可愛風格，和本篇的異能戰鬥、懸疑氛圍相比，這部更像是粉絲專屬的療癒小品。人氣角色們以更可愛、更生活化的樣貌登場，展現本篇少見的反差萌與日常互動，對《文豪野犬》粉絲來說，這部不用追得太緊張，很適合當作放鬆小點心。
9.《無用聖女的異世界美食之旅 憑藉隱藏技能召喚露營車》：異世界、美食、露營車一次滿足
光看片名就很有放鬆感的《無用聖女的異世界美食之旅 憑藉隱藏技能召喚露營車》，主打異世界慢活、美食與旅行元素，比起一路打怪升級，這部更偏向「在異世界好好生活」的節奏，透過料理、冒險與日常互動創造療癒氛圍。隱藏技能能召喚露營車的設定也很有趣，等於把現代便利生活搬進異世界，喜歡美食番、露營感與慢活作品的觀眾可以追。
10.《尼古喵喵》：黑色幽默喜劇，貓系作品但不只賣萌
《尼古喵喵》是七月片單中偏黑色幽默的喜劇作品，雖然名稱看起來可愛，但主打的並不只是療癒賣萌，而是帶有荒謬感、反差感與喜劇節奏。這類作品很適合想短時間放鬆，又不想看太沉重劇情的觀眾。喜歡貓系元素，但又想看一點怪可愛、怪有趣風格的人，可以觀察這部會不會成為七月驚喜小品。
11.《與奔馳於透明之夜的你，談一場看不見的戀愛。》：片名就很浪漫的青春純愛
《與奔馳於透明之夜的你，談一場看不見的戀愛。》光是片名就很有日系青春小說感，主打青春純愛與細膩情感！從「透明之夜」、「看不見的戀愛」等關鍵字，就能感覺作品不會只是直球甜寵，而更偏向帶有距離感、想念感與成長感的戀愛故事。喜歡曖昧推拉、青春酸甜與浪漫氛圍的觀眾，可以把這部列入七月戀愛番名單。
12.《澈底對你成癮》：BL話題作登場，情感濃度拉滿
七月新番中也有BL話題作《澈底對你成癮》，從片名就能感受到強烈的情感濃度。近年BL動畫受到越來越多觀眾關注，不只看戀愛糖分，也看角色之間的拉扯、靠近與關係變化。這部適合喜歡曖昧推進、情感細膩、角色關係逐步升溫的觀眾，想在七月追番清單中加入一部戀愛濃度高的作品，可以先筆記。
精華 FAQ
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文章主軸是整理2026年7月的動畫新番推薦，共列出十二部作品，涵蓋暑假追番需求，並依熱血、奇幻、療癒、戀愛等不同取向分類介紹。
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若偏好熱血升級與大場面戰鬥，可先看《盜墓王》與《BLEACH 死神 千年血戰篇-禍進譚-》。前者主打重生復仇與奪寶逆襲，後者則是經典最終章續戰。
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療癒與戀愛向作品包括《貓與龍》《相反的你和我 第二季》《與奔馳於透明之夜的你，談一場看不見的戀愛。》以及《澈底對你成癮》，適合想換口味的觀眾。
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