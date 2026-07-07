2026-07-07 17:11 女子漾／編輯王廷羽
《鬼謎東宮》未播先掀期待！南柱赫化身捉鬼人，盧允瑞聽死者之聲揭東宮詛咒
Netflix 7月必追韓劇《鬼謎東宮》即將上線！由南柱赫、盧允瑞、曹承佑主演，故事結合宮廷權謀、鬼神異界與王室血咒，講述捉鬼人九天與能聽見亡魂之聲的宮女生薑，奉君王之命闖入東宮，揭開糾纏王室30年的黑暗祕密。這篇女子漾幫大家整理《鬼謎東宮》劇情與看點，正式開追前先補好重點，太期待「南」朋友的新劇了！
文章目錄
《鬼謎東宮》劇情簡介
《鬼謎東宮》劇情簡介
《鬼謎東宮》故事以古代王宮與神祕的「歸依世界」為舞台，展開一場交織詛咒、亡魂與權力鬥爭的奇幻懸疑故事。
南柱赫飾演的「九天」是一名能自由穿梭現世與鬼界的捉鬼人，專門斬除闖入人間的惡鬼。某天，他受到君王李蓮召入宮中，奉命調查盤踞東宮的致命詛咒。盧允瑞飾演的宮女「生薑」則能聽見死者之聲、感知鬼神存在，也因此被捲入這場王宮異象之中。
在君王的密令下，九天與生薑開始秘密行動，來回穿梭於人間與鬼界之間。隨著兩人一步步深入東宮，他們發現王宮裡不只是有人離奇喪命，更有一道纏繞王室30年的怨念正在甦醒。當過去被封存的真相逐漸浮出水面，整座王宮也一步步墜入無法挽回的混亂。
《鬼謎東宮》劇情7大看點
《鬼謎東宮》劇情7大看點
《鬼謎東宮》看點1. 南柱赫退伍後回歸！這次不當男友改當捉鬼人
《鬼謎東宮》看點1. 南柱赫退伍後回歸！這次不當男友改當捉鬼人
南柱赫終於帶著新劇回歸了！過去他在《二十五，二十一》演活青春感滿滿的白易辰，也曾在《Start-Up：我的新創時代》、《非常校護檔案》展現不同角色魅力，這次在《鬼謎東宮》直接挑戰古裝奇幻懸疑題材，角色新鮮度超高。
他飾演的九天不是普通宮廷人物，而是能穿梭人鬼兩界的捉鬼人，白天可能在深宮裡查案，夜裡則要面對惡靈與鬼界危機，角色自帶神祕感與孤冷氣場。從正式預告來看，南柱赫這次不只有古裝造型，還有大量緊張動作場面與斬鬼戲碼，完全不是觀眾熟悉的溫柔「南朋友」路線，而是多了危險、宿命與黑暗感。
導演崔正奎也透露，第一次見到南柱赫時，就確信他是那個願意踏入鬼界、迎向命運的人，並表示《鬼謎東宮》是一部必須由他帶領觀眾前進的作品，光是這句評價，就讓人更好奇南柱赫會如何撐起這個龐大的奇幻世界觀！
《鬼謎東宮》看點2. 盧允瑞首挑古裝宮女，能聽見亡魂成破案關鍵
《鬼謎東宮》看點2. 盧允瑞首挑古裝宮女，能聽見亡魂成破案關鍵
盧允瑞近年靠著《我們的藍調時光》、《浪漫速成班》、《20世紀少女》打開知名度，過去多以青春、校園、生活感角色被觀眾記住，這次在《鬼謎東宮》則首度挑戰更陰森、更有命運感的古裝宮女角色。
她飾演的「生薑」看似只是宮女，實際上卻能感知鬼神、聽見死者之聲，這樣的能力讓她成為破解王室詛咒的關鍵人物，也讓她無法置身事外。正式預告中，生薑對九天說出「若想揭開這個秘密，我就需要你」，暗示她不只是被動接受命令，而是也有自己想追查的秘密。
導演崔正奎也稱讚盧允瑞是一位非常勇敢的演員，能用真誠直接的表演方式突破自己。這次從現代劇女神轉進陰森王宮，宮女造型、通靈設定、與南柱赫的搭檔關係，都很值得期待。
《鬼謎東宮》看點3. 曹承佑演神祕君王，召人捉鬼卻也可能藏最深秘密
《鬼謎東宮》看點3. 曹承佑演神祕君王，召人捉鬼卻也可能藏最深秘密
曹承佑一出場，也讓大家對戲劇的期待值升級！他在《秘密森林》、《薛西弗斯的神話》、《離婚律師申晟瀚》等作品中都展現強大存在感，這次飾演君王李蓮，是召喚九天與生薑進入東宮調查異象的關鍵人物。表面上，李蓮是為了阻止王室血咒重演，才找來九天與生薑調查真相，但身為權力核心的君王，他真的只是想解開詛咒嗎？還是他其實也知道某些不能說出口的過往？
正式預告中，鬼魂在君王耳邊尖嘯，誓言要徹底抹滅王室血脈，也讓李蓮的恐懼與壓迫感瞬間被放大。曹承佑擅長演出角色的內心層次，這次他在王權、恐懼、祕密之間的表現，勢必會是《鬼謎東宮》最關鍵的戲劇張力之一。
《鬼謎東宮》看點4. 正式預告超陰森，華麗王宮秒變大型鬼屋
《鬼謎東宮》看點4. 正式預告超陰森，華麗王宮秒變大型鬼屋
這次公開的正式預告氛圍非常強，看似莊嚴華麗的王宮，卻籠罩著一股令人窒息的死寂，鬼魂尖嘯、離奇死亡、宮中異象接連出現，讓人有種「每一道門後面都可能藏著秘密」的緊繃感。預告中，九天一句「這裡不停有人莫名喪命對吧？」直接點出王宮危機。東宮不再只是權力鬥爭的舞台，也像是一個被怨念困住的巨大禁地。
九天與生薑必須在君王的命令下行動，一邊面對惡靈，一邊挖出王室過去的血色真相。最吸引人的地方在於，《鬼謎東宮》不是只有鬼嚇人，而是把「鬼神」和「人心」綁在一起，惡靈可怕，但藏在王室裡30年的祕密，可能比鬼更讓人不寒而慄！
《鬼謎東宮》看點5. 主海報藏暗示！南柱赫被綁、盧允瑞拉繩並肩闖鬼界
《鬼謎東宮》看點5. 主海報藏暗示！南柱赫被綁、盧允瑞拉繩並肩闖鬼界
同步公開的主海報也充滿暗示，九天與生薑站在被赤紅光芒籠罩的池水中央，畫面宛如人間與鬼界的交界處，既美又詭異；九天被粗繩緊緊束縛，生薑則奮力拉住繩索，彷彿象徵兩人的命運早已被這場王室詛咒綁在一起。海報不只營造出陰森恐怖感，也暗示兩人關係不只是搭檔，九天能進入鬼界、生薑能聽見亡魂，兩人各自掌握破解詛咒的關鍵，卻也可能被深宮祕密一步步吞噬，讓人更好奇他們究竟能救出彼此，還是一起墜入更深的黑暗。
《鬼謎東宮》看點6. 《惡魔法官》導演＋《客：The Guest》編劇，豪華懸疑世界觀
《鬼謎東宮》看點6. 《惡魔法官》導演＋《客：The Guest》編劇，豪華懸疑世界觀
《鬼謎東宮》由曾執導《惡魔法官》、《赤月青日》的崔正奎導演操刀，並由《不可殺：永生之靈》、《客：The Guest》的權昭羅、徐載源編劇聯手創作，光看主創名單，就知道這部不是只靠卡司吸睛。
《惡魔法官》擅長處理權力、壓迫與戲劇張力，《赤月青日》則帶有心理懸疑與陰影感；《客：The Guest》更是韓劇鬼神驚悚類型裡討論度很高的作品。這次主創團隊把古裝宮廷、鬼神世界與懸案推理結合，有機會打造出一部既有驚悚感、又有情感與命運重量的奇幻懸疑劇。
《鬼謎東宮》看點7. 不只抓鬼還有宮鬥！王室血咒、鬼界追兇一次開追
《鬼謎東宮》看點7. 不只抓鬼還有宮鬥！王室血咒、鬼界追兇一次開追
《鬼謎東宮》最吸引人的地方，就是它不是單純的古裝抓鬼劇，而是把宮廷權謀、鬼神異界與懸疑追兇融合在一起。觀眾可以一邊看深宮裡暗潮洶湧的王室祕密，一邊跟著九天與生薑穿梭人鬼兩界，追查30年前究竟發生了什麼事。
再加上南柱赫退伍後回歸、盧允瑞首度挑戰古裝靈異角色、曹承佑坐鎮演出神祕君王，卡司與題材都很有話題度。正式預告已經把陰森氛圍、宿命感與大場面鋪滿，若劇情節奏到位，《鬼謎東宮》很有機會成為7月Netflix討論度最高的韓劇之一！
精華 FAQ
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故事設定在古代王宮與鬼界交錯的世界，南柱赫飾演的捉鬼人九天與盧允瑞飾演的宮女生薑，奉命調查東宮詛咒，追查糾纏王室三十年的黑暗祕密。
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南柱赫飾演能自由穿梭人鬼兩界的捉鬼人九天，盧允瑞則飾演能聽見亡魂之聲的宮女生薑。兩人一個負責除鬼，一個掌握線索，共同破解王宮異象。
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因為它不只集合南柱赫、盧允瑞與曹承佑的強卡司，還融合宮鬥、懸疑與鬼神元素，加上正式預告陰森震撼、主創陣容堅強，話題性與類型魅力都很高。
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