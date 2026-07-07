2026-07-07 16:41 女子漾／編輯金柔葳
台北蚤之市必逛亮點一次看！日本古物商來台、200家品牌尋寶，松菸雙倉庫免費逛
想逛市集，又不想只是買買吃吃？這週末松菸直接變成一座「國際古物尋寶場」！台北蚤之市將於7 月 10 日至 7 月 12 日在松山文創園區 2、3 號雙倉庫登場，集結台灣、日本、香港、美國與歐洲等地超過 200 家品牌，從日本古道具、歐美設計家具、台灣民藝、紙本古籍、古著軍品到懷舊電玩、黑膠音樂與百年留聲機，通通一次逛到。重點是免費入場，不用飛出國，就能像在世界各地跳蚤市場裡慢慢尋寶。
必逛亮點1：日本古物商集體來台，不用飛日本也能尋寶
今年台北蚤之市最大看點，就是多家日本古物商與創作者專程跨海來台，打造歷年最具規模的日本古物文化交流。現場可逛到來自日本各地的古道具與骨董選品，包括首次來台的株式会社竹荷堂、兵庫縣ツバクラ、山形縣古物商 Mon Oncle、Agora Gi 旅する古道具屋、cao、長野縣 neuf. ヌフポワン、Tomoko Brocante、チェケラ屋，以及二度來台的妹尾堂等，像把日本在地古物市集直接搬進松菸。
必逛亮點2：Tokyo City Flea Market代表現身，日式市集氛圍拉滿
喜歡日本跳蚤市場氛圍的人，這區很值得停留。活動再次邀請日本東京最大跳蚤市場 Tokyo City Flea Market 代表 Yoshi さん來台參與，並攜手東區人氣古著選物店「伴 Ban」，打造融合日式熱情與台灣潮流的文化交流空間。對愛古著、愛老物、愛日本市集感的人來說，這裡會是最有「出國感」的展區。
必逛亮點3：日本創作者集結，限定「人面狗肖像似顏繪」超有記憶點
展場不只有古物，也有日本創作能量。來自東京的插畫藝術家 Megumi Yamazaki 將帶來限定「人面狗肖像似顏繪」，為民眾打造獨一無二的「半狗半你」專屬肖像，光聽就很有話題。另外還有插畫藝術家 Airi Maeyama、古著名店 THROBOX、古著改造品牌 SHIROMAME、飾品創作者 Cannelle 等共同參與，從插畫、古著到手作飾品，一次看見日本創作文化的細膩與趣味。
必逛亮點4：歐美設計家具名店Modpoly參與，家具迷不能錯過
如果你喜歡老宅風、設計家具或空間佈置，摩登波麗 Modpoly 這次也會參與台北蚤之市。主理人小吳長年推廣設計家具文化，這次將帶來義大利、日本等地的經典設計師家具與生活選品，讓大家不用只在雜誌或 IG 上看美照，也能近距離感受不同年代的設計魅力。
必逛亮點5：台灣古物品牌也很精彩，古董家具、留聲機、民藝一次看
除了海外古物，本屆也集結多家台灣古物品牌。像是長年深入美國鄉間與泰國尋寶的思覓處 Smith True、專營 1900 至 1970 年代美國古董家具的 Vintage Americana 復古事，以及收藏歐洲古董與大型留聲機的古董花園 1880 等，都會帶來充滿故事感的生活選品。想找一件能讓家裡變得更有味道的老物，這區可以慢慢挖寶。
必逛亮點6：懷舊電玩免費玩，黑膠DJ、百年留聲機接力登場
台北蚤之市不只是買老物，也是一場老靈魂的夏日派對。現場邀請「BBB 懷舊電玩咖啡館」帶來免費經典電玩體驗，重溫街機與家用主機年代的回憶。週末還有音樂演出接力，7 月 11 日由 DJ 團隊「台製靈魂老學校」帶來黑膠選曲，7 月 12 日則由「澤田古物」以百年古董留聲機播放原版 78 轉蟲膠唱片，讓整個展場不只好逛，也很有聲音記憶。
必逛亮點7：永續講座與再生工作坊，讓老物不只是收藏
延續古物文化與循環永續理念，活動也安排青年永續品牌經營講座與永續再生工作坊。7 月 10 日 14:00 至 15:00 為青年永續品牌經營講座，15:00 至 16:00 則有永續再生工作坊，分享循環設計、品牌經營與再生創作的實踐經驗。讓老物不只是擺著好看，也能重新回到日常生活裡。
精華 FAQ
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活動將於7月10日至7月12日在松山文創園區2、3號雙倉庫舉行，現場採免費入場，適合週末前往慢慢逛、慢慢挖寶，不必另外買票也能體驗國際跳蚤市場氛圍。
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最大亮點是多家日本古物商首次或再度來台，並有Tokyo City Flea Market代表參與，帶來古道具、骨董、古著與創作選品，讓松菸像把日本市集原汁原味搬來台北。
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現場有免費懷舊電玩體驗、黑膠DJ演出、百年留聲機播放78轉唱片，另安排青年永續品牌講座與再生工作坊，讓民眾不只購物，也能感受老物文化與循環理念。
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