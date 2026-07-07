2026-07-07 15:31 女子漾／編輯劉芫榛
嘻哈迷準備搶票！POPERA今夏回歸，ICE楊長青、Karencici、AJLAI零距離開唱
台灣粉絲互動演唱會品牌 POPERA 今夏強勢回歸！這次集結嘻哈與 R&B 超狂陣容，邀來《中國新說唱》人氣實力派 ICE 楊長青、R&B 女神 Karencici，以及全能唱跳新星 AJLAI 賴煜哲同台開唱，將於8月8日在台北流行音樂中心 Legacy TERA 登場。三位風格鮮明的音樂人將以最炸裂的嘻哈音浪、最迷人的 R&B 氛圍，帶給粉絲零距離的現場體驗。
文章目錄
POPERA全新回歸，打造粉絲與偶像零距離演唱會
POPERA 過去兩年以「粉絲互動演唱會」形式打出品牌特色，成功打破粉絲與偶像之間的距離，讓演出不只是台上台下的觀看關係，而是能近距離感受音樂能量與情感連結的現場派對。
今年夏天，POPERA 以全新姿態回歸，主打嘻哈與 R&B 音樂陣容，從舞台能量、互動距離到現場氛圍全面升級，準備在台北流行音樂中心 Legacy TERA 掀起今夏最熱烈的音樂浪潮。
ICE楊長青再登台北舞台，與葛兆恩師徒情誼成亮點
本次演出邀來 ICE 楊長青強勢登場。ICE 楊長青過去因音樂選秀節目《中國新說唱》累積高人氣，兼具創作實力與舞台魅力，是嘻哈圈備受矚目的實力派音樂人。
特別的是，ICE 楊長青也提到，他與東西文娛創辦人葛兆恩的緣分，源自當年節目《說唱聽我的》。從螢幕前的師徒情誼，到如今由昔日學生邀請導師登上台北舞台合作，這段跨越時間的音樂情誼，也讓這次 POPERA 演出更具意義。
AJLAI賴煜哲帥氣開炸，粉絲喊「又帥又炸」
同樣備受期待的，還有在《說唱聽我的第二季》中展露頭角的 AJLAI 賴煜哲。當年他以極具爆發力的舞台表現拿下全國季軍，唱跳實力與酷帥魅力兼具，也讓不少網友直呼：「AJ 又帥又炸！」
這次 AJLAI 受邀登上 POPERA 舞台，據傳他談到這場演出時，形容感覺就像「回家」一樣，勢必會把滿滿心意與舞台能量獻給粉絲。從音樂、舞蹈到現場互動，都讓人期待他將如何點燃 Legacy TERA。
R&B女神Karencici驚喜同台，與ICE曾合作《It’s A Vibe》
除了嘻哈饒舌能量，POPERA 這次也邀來潮流女聲 Karencici 同台演出。Karencici 以獨特嗓音、R&B 風格與時髦舞台魅力受到樂迷喜愛，這次加入演出陣容，也讓整場音樂風格更有層次。
值得一提的是，Karencici 曾與 ICE 楊長青合作推出話題單曲《It’s A Vibe》，如今兩人將在台北同框演出，消息一出也讓粉絲熱烈討論。這場結合 R&B、嘻哈與唱跳能量的舞台，勢必成為今夏樂迷不能錯過的現場之一。
嘻哈、R&B、唱跳一次到位，今夏最炸派對登場
這次 POPERA 集結 ICE 楊長青、Karencici、AJLAI 賴煜哲三大音樂人，三人風格各異，卻都擁有強烈現場感染力。從 ICE 的嘻哈態度、Karencici 的 R&B 氣場，到 AJLAI 的唱跳爆發力，將讓整場演出從開場到結尾都能量滿格。
POPERA 主打近距離互動與真實熱烈的靈魂連結，讓粉絲不只是看表演，而是能在現場與音樂人一起感受節奏、情緒與舞台溫度。今夏最不想留下遺憾的派對，就在 POPERA。
POPERA演出資訊一次看
演出日期：2026年8月8日 星期六
演出時間：18:00開演
演出地點：台北流行音樂中心 Legacy TERA
啟售時間：2026年7月10日 中午12:00
精華 FAQ
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POPERA延續粉絲互動演唱會特色，這次主軸聚焦嘻哈與R&B，並強調零距離現場體驗。演出從舞台能量到互動設計都全面升級，主打讓粉絲更貼近偶像。
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本次卡司包括《中國新說唱》出身的ICE楊長青、R&B女神Karencici，以及唱跳實力兼具的AJLAI賴煜哲。三人風格不同，將帶來層次豐富的舞台表現。
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演出將於2026年8月8日星期六晚間6點，在台北流行音樂中心Legacy TERA舉行；門票則於2026年7月10日中午12點正式啟售，粉絲可提早規劃搶票。
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