2026-07-07 13:45 女子漾／編輯劉芫榛
《希望：末日血戰》預售奪冠！一個鏡頭拍100版本，靠想像對戰外星生物，挑戰末日危機
由《哭聲》、《追擊者》、《黃海追緝》名導羅泓軫睽違10年親自編導的最新話題鉅作《希望：末日血戰》，即將於9月4日在台灣盛大上映，台灣也成為繼南韓之後，海外最快上映的地方。電影日前在首爾舉辦媒體試映暨記者會，導演羅泓軫率領主演黃晸珉、趙寅成、鄭好娟共同現身，分享拍攝幕後與角色挑戰。距離南韓上映仍有一段時間，本片已以「年度最快速度」衝上預售率與預售票量雙料冠軍，成為今夏最受矚目的韓片之一。
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羅泓軫睽違10年回歸，預售雙料冠軍氣勢超狂
《希望：末日血戰》是《哭聲》導演羅泓軫睽違10年再度親自編導的新作，不只入選坎城影展主競賽單元，世界首映後也引發熱烈討論。電影將於9月4日在台灣上映，台灣更成為繼南韓後海外最快上映地區。尚未正式登場，本片已以「年度最快速度」衝上南韓預售率與預售票量雙料冠軍，融合末日災難、未知生物、封閉小鎮與人性失控等元素，話題熱度一路飆升。
黃晸珉再合作《哭聲》導演，角色原型早已為他打造
羅泓軫在記者會上透露，這次找來黃晸珉主演其實是「必然且自然的安排」。他表示，自己在構思劇本時，便理所當然以黃晸珉作為角色原型，因此從一開始就希望由他演出。
兩人繼《哭聲》後再度合作，也讓影迷相當期待。羅泓軫更透露，早在八、九年前就曾邀請黃晸珉演出另一部作品，雖然當時未能成行，直到多年後才再度合作成功，讓他特別感謝黃晸珉願意答應演出。
趙寅成被導演盛讚，鄭好娟靠特質打動羅泓軫
談到趙寅成的選角，羅泓軫笑說，自己過去常聽與趙寅成合作過的演員對他讚譽有加，甚至好到讓他懷疑「真的有這種人嗎？」連導演柳承完也對趙寅成讚不絕口，讓他認定趙寅成一定非常特別。
實際合作後，羅泓軫也肯定趙寅成的專注力、現場態度與演員素養。至於鄭好娟，則是在黃晸珉推薦下與導演見面，兩人聊了兩小時後，羅泓軫認為她本身就具備角色需要的特質，因此積極邀請她加入演出。
演員全靠想像力對戰外星生物，動作場面難度超高
《希望：末日血戰》有大量高難度動作場面，羅泓軫也強調，自己最重視的就是演員動作與安全。他透露，開拍前一年就已完成分鏡與鏡頭規劃，並與團隊不斷討論拍攝方式，希望將劇本與分鏡完整實現，絕不妥協。
黃晸珉分享，這是他首次在沒有對手演員的情況下演出，全靠想像力與精準計算，完成與外星生物的對戲。趙寅成也坦言，要在空無一物的場景中演出恐懼感非常有挑戰。鄭好娟則透露，工作人員會使用雷射筆或穿戴怪物裝置協助對戲，有時拍攝車內或騎馬戲，也只能靠想像完成，雖然困難，卻讓她覺得格外有趣。
外星生物設計花三年，一個鏡頭竟有近100個版本
《希望：末日血戰》在坎城影展首映後，羅泓軫仍持續投入後期調整，力求讓正式上映版本更完整。談到片中備受關注的外星生物設計，他透露光是設計就花了三年多，最初靈感來自「如果在路上突然遇見外星生物，會是什麼樣貌」的想像，再逐步發展成最終造型。
至於正式上映版本與影展版本的差異，羅泓軫表示，正式版相較影展版刪除約五分鐘內容，同時新增約三、四分鐘全新片段。他更透露片中一場關鍵戲份，光是一個鏡頭就有將近100個不同版本，連他自己都坦言：「到底哪一個版本在電影院效果最好，我現在腦中也還是一團混亂。」完美主義導演的稱號再次被印證。
遠小鎮變孤島，未知生物引爆末日危機
《希望：末日血戰》故事描述一處偏遠小鎮，因為一則「猛虎出沒」消息，瞬間引爆全鎮恐慌。警察哨所所長原本以為只是荒誕傳聞，卻在接連發生的離奇事件中，逐漸察覺某種超乎常理的存在正在逼近。
此時，增援部隊因大規模野火全面撤離，對外通訊也徹底中斷，整座小鎮宛如孤島。為了保護留下來的老人與居民，警察與警員只能死守最後防線；另一方面，深入山區追蹤猛獸行蹤的鎮民，卻反過來成為被獵殺的目標。
從生存、信仰到毀滅，打造宇宙級災難恐懼
當恐懼開始蔓延，人性也逐漸失控。《希望：末日血戰》不只是怪物災難片，更將未知危機延伸到生存、信仰與毀滅等層面，打造一場橫跨人性與末日恐懼的宇宙級災難。
從羅泓軫精準又近乎苛刻的創作方式，到黃晸珉、趙寅成、鄭好娟挑戰高難度想像對戲，《希望：末日血戰》勢必成為今年秋天最受矚目的大銀幕話題之作。
精華 FAQ
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本片尚未在南韓正式上映，就已以「年度最快速度」登上預售率與預售票量雙料冠軍，顯示話題與期待值都非常高，也讓它成為今夏最受關注的韓片之一。
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由於現場沒有真正對手，黃晸珉、趙寅成與鄭好娟多半只能靠想像力演出，工作人員則以雷射筆、怪物裝置輔助，讓他們在空場中完成恐懼與動作戲。
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羅泓軫表示外星生物設計花了三年多，靈感來自日常遇見外星生物的想像；其中一個關鍵鏡頭更拍出近100個版本，顯示他對畫面效果與細節極為講究。
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