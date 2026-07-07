2026-07-07 12:27 女子漾／編輯劉芫榛
伊藤潤二改編《聰明鎮》太毛！把升學壓力拍成恐怖片，補習班變生存遊戲，升學體制變煉獄
改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品的真人原創影集《聰明鎮》，將於7月28日在Netflix台灣獨家上線。影集把殘酷升學體制化為校園煉獄生存戰，在濃霧繚繞、與世隔絕的神祕小鎮中，一間號稱能把重考生送上第一志願的「崇明補習班」，表面是菁英培訓場所，背後卻藏著令人窒息的恐怖規則。從24小時讀書、衝刺班競爭，到一人一室的詭異小房間，《聰明鎮》將考試壓力放大成伊藤潤二式校園惡夢。
文章目錄
1. 升學體制變煉獄，《聰明鎮》打造伊藤潤二式校園惡夢
《聰明鎮》故事設定在一座與世隔絕的神祕小鎮，鎮上有間被視為升學聖地的「崇明補習班」，標榜能將重考生推上第一志願。然而，這裡的學習不只是努力讀書，而是一場「不成功就等死」的生存戰。
劇中，學生被極端升學主義逼到崩潰邊緣，教室、走廊、衝刺班都瀰漫著詭譎壓迫感。影集將現實生活中常見的考試焦慮、分數競爭與補習文化，轉化為具象化的恐怖場景，讓「讀書」變成最可怕的日常。
2. 孫沁岳飾演冷面補教名師，金句一出壓迫感拉滿
孫沁岳在劇中飾演冷面補教名師「高老師」，對學生毫不留情，甚至對被痛罵的許曦文嚴厲施壓：「一次不會就讀兩次，兩次不會就讀三次，拚命讀拚命寫就對了。」一句話道盡崇明補習班的殘酷邏輯。
最新花絮中，為了擠進掌握生存關鍵的衝刺班，學生們低頭猛讀，孫沁岳更脫口角色金句：「考不好，記不住，就不要睡覺！」把升學壓力推到極限，也讓觀眾提前感受到這間補習班的窒息氛圍。
3. 孫沁岳圓夢參演伊藤潤二改編，走廊學生照讓他直呼詭異
身為資深動漫迷，孫沁岳坦言能參與伊藤潤二作品改編，算是完成心中一大夢想。他也透露，拍攝過程中最難忘的就是劇中校園的佈置陳設。
其中，教室外面的走廊排滿過去考進衝刺班的「歪頭學生照」，讓他印象深刻，直呼那個氣氛「非常詭異且真實」。這種看似校園榮譽牆、實則令人不安的視覺設計，也正好呼應伊藤潤二作品中熟悉的怪誕美學。
4. 趙文瑄化身升學至上校長，張書偉顛覆形象演反派
除了孫沁岳，劇中另一位關鍵人物是由趙文瑄飾演的校長「康教授」。他抱持升學至上主義創辦這間學校，將分數與成功推上最高位置，也深刻演繹出權力階級的扭曲心態。
花絮中一閃而過的張書偉同樣令人好奇，這次他顛覆過往形象，挑戰瘋狂殺紅眼的反派角色，揮鏟作惡毫不眨眼，也為小鎮背後深埋的駭人秘辛留下懸疑伏筆。
5. 陳姸霏、余杰恩對抗體制，學生視角更有壓迫感
在崇明補習班這個「不成功就等死」的崩解世界裡，陳姸霏與余杰恩飾演的角色，是少數試圖對抗體制的學生。他們不只要面對病態升學壓力，也得在校園中不斷奔逃，試圖找出真相與生路。
余杰恩笑說，學校裡到處都是「讀書、讀書」的極端標語，如果自己是學生應該會瘋掉。他也分享自己曾念過升學補習班，甚至有過「少一分打一下」的經驗，但當時同學之間還有革命情感，不像劇中世界如此冷漠。
6. 陳姸霏直呼24小時讀書太可怕，余杰恩整部戲幾乎都在跑
陳姸霏也坦言，崇明補習班24小時都在讀書的設定讓她心有餘悸，直呼：「太可怕了，我絕對無法。」這種沒有休息、沒有喘息空間的學習環境，也讓角色的恐懼更貼近現實。
余杰恩則透露，拍攝時最難忘的就是「整部戲幾乎都在跑」，因為角色一直被追趕。從精神壓迫到身體奔逃，《聰明鎮》不只營造心理恐怖，也把校園生存戰拍出強烈動作感。
7. 「個人衝刺班」獵奇登場，宋柏緯驚呼超變態
除了補習班日常，劇中最令人過目難忘的場景之一，就是為考生準備的「個人衝刺班」。飾演富克勤的宋柏緯透露，衝刺班是特別打造的一人一室小房間，獵奇程度讓他印象深刻。
他形容，那個空間真的「超變態」，要打開四道門才可以進去，而且房間小到坐進去之後，頭必須一直歪著，不然就會頂到天花板。這種把人逼到極限的空間設計，也將伊藤潤二作品中常見的精神壓迫與身體異化感具象化。
8. 梁詠琪、陳姸霏、趙文瑄、天心豪華卡司同台飆戲
《聰明鎮》卡司陣容也相當吸睛，集結梁詠琪、陳姸霏、余杰恩、鄭煒齡、許曦文、劉修甫、潘綱大、宋柏緯、喬湲媛、邱以太、趙文瑄、天心、唐從聖、張書偉、雷洪、温昇豪、炎亞綸、蔡淑臻、孫沁岳、安原良等實力派演員同台飆戲。
從補教名師、升學至上校長，到被體制逼到極限的學生群像，《聰明鎮》不只是一部恐怖影集，更像是把升學焦慮、菁英競爭與社會壓力通通丟進伊藤潤二式惡夢裡，讓觀眾看見最熟悉、也最毛骨悚然的校園恐怖。
《聰明鎮》全10集將於7月28日只在Netflix台灣獨家上線。
精華 FAQ
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本劇把台灣常見的升學補習文化與考試焦慮，轉化成伊藤潤二式的校園恐怖生存戰，讓讀書、排名與競爭都變成令人窒息的驚悚元素。
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孫沁岳飾演冷面補教名師高老師，口出「考不好就不要睡覺」等台詞，對學生強勢施壓，讓補習班的殘酷規則與精神壓迫感更加鮮明。
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最獵奇的是「個人衝刺班」的一人一室小房間，得穿過四道門才能進入，空間狹小到坐著都要歪頭，直接把人物逼進極端壓迫的恐怖氛圍。
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