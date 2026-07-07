2026-07-07 12:14 女子漾／編輯金柔葳
南宮珉《婚姻之後》登Disney+冠軍！二搭李雪演怨偶，親上陣飛車肉搏超爆汗
南宮珉新劇又開出好成績！由「收視救世主」南宮珉、李雪、金大明主演的驚悚動作韓劇《婚姻之後》已在 Disney+ 正式上線，首播就在韓國創下 6.4% 收視，每分鐘最高收視衝上 7.2%，也登上台灣 Disney+ 排行榜冠軍。
南宮珉接戲靠直覺，一拿劇本就預感會成功
南宮珉在受訪時坦言，自己挑選劇本一向非常看重「直覺」。而這次看到《婚姻之後》劇本時，他的直覺就告訴自己，這部作品一定會成功。
從劇情設定來看，《婚姻之後》也確實很抓人，結合婚姻破裂、綁架勒索、警方懷疑與高智商犯罪等元素，一開始就把主角推進腹背受敵的危險局面。
劇情從離婚前夕爆開，妻子遭高智商綁匪劫持
《婚姻之後》故事描述知名醫院院長姜泰柱，也就是南宮珉飾演的角色，與妻子高世允感情不睦，兩人正準備協議離婚，沒想到妻子竟突然遭到高智商恐怖綁匪劫持，並被勒索巨額贖金。
更恐怖的是，這名神秘綁匪似乎精準掌握姜泰柱的一切，像貓捉老鼠一樣步步設局，把他玩弄於股掌之間。隨著案情深入，警方甚至開始懷疑姜泰柱涉案，讓他從救妻者變成被追查的嫌疑人。
南宮珉拋開斯文形象，親上陣飛車、肉搏追逐戲
南宮珉過去常以西裝革履、沉穩斯文的形象讓觀眾印象深刻，這次在《婚姻之後》中則展現更狼狽、更極限的一面。劇中他不只要面對綁匪威脅，也有多場飛車特技、街頭追逐與近身肉搏戲。
導演金楨顯透露，因為作品是高張力犯罪驚悚題材，劇中有大量夜間拍攝，也包含高難度汽車追逐戰與激烈肉搏戲。為了呈現真實感，演員們幾乎都親自上陣，在安全防護下完成拍攝。
導演認證爆汗消暑劇，夏天追剛剛好
導演金楨顯也大讚全體演員的敬業態度，強調《婚姻之後》不只劇情緊湊，動作場面也相當有臨場感。他更形容這部劇「絕對是一部最適合在炎熱夏天觀看的爆汗消暑劇」。
對喜歡懸疑、犯罪、動作與婚姻關係反轉題材的觀眾來說，《婚姻之後》不只是看南宮珉救妻，也是在看他如何一步步被陷害、被追逼，再從絕境中反擊。
金大明反差演高智商反派，從溫柔醫生變恐怖綁匪
過去在《機智醫生生活》中以溫柔婦產科醫生形象深植人心的金大明，這次在《婚姻之後》迎來大反轉，挑戰高深莫測的反派角色。
他飾演的聰明綁匪不只偽裝潛入南宮珉家中，還精準套話錄下對方酒醉時開玩笑說出的驚悚發言，甚至狠抓李雪飾演的妻子，對主角一家狂妄威脅。溫柔形象瞬間翻黑，也讓角色壓迫感大幅升級。
南宮珉、李雪二搭演怨偶，婚姻危機變生死危機
南宮珉與李雪這次在《婚姻之後》中二度合作，卻不是甜蜜情侶，而是演出感情不睦、準備離婚的怨偶。原本已經走到婚姻盡頭的夫妻，因為突如其來的綁架案，被迫重新面對彼此。
這樣的設定也讓劇情多了一層情感拉扯：姜泰柱究竟是想拯救妻子，還是其實背後另有秘密？夫妻關係、信任危機與警方懷疑交錯在一起，讓整部劇從家庭關係一路燒到犯罪懸疑。
戲裡婚姻沉重，戲外南宮珉即將當爸超幸福
雖然劇中飾演正面臨離婚危機的丈夫，但戲外的南宮珉最近則傳出喜訊，與結婚 4 年的妻子正式宣布懷孕。記者會上收到媒體祝福時，他也露出幸福笑容，大方感謝大家。
被問到現實生活的幸福是否會影響拍攝沉重、憤怒的角色，南宮珉則展現 25 年戲齡的專業，表示自己能清楚區分現實生活與拍攝狀態，不會因此感到困擾。
愛妻便當超放閃，南宮珉笑稱這才是真正愛情
南宮珉也甜蜜透露，為了支持他應付劇中大量消耗體力的動作戲，妻子私下會精心為他準備愛心便當。他笑稱：「這就是生活中的真正愛情。」一句話直接讓現場感受到滿滿幸福感。
戲裡他陷入婚姻危機與綁架陰謀，戲外卻即將迎來人生新階段，反差也成為這次宣傳中很受關注的話題。
精華 FAQ
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這部劇在韓國首播即拿下6.4%收視，每分鐘最高衝到7.2%，同時也登上台灣Disney+排行榜冠軍，顯示南宮珉的招牌收視力依舊強勁。
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他飾演醫院院長姜泰柱，原本與妻子準備離婚，卻在此時遭遇妻子被高智商綁匪劫持，自己也被警方懷疑涉案，陷入救妻與自證清白的雙重危機。
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金大明跳脫以往溫柔醫生形象，改演聰明又狠辣的綁匪，還會潛入南宮珉家中套話、威脅一家人，讓角色壓迫感十足，成為劇中的重要反派亮點。
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