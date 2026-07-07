2026-07-07 12:03 女子漾／編輯劉芫榛
宋威龍《野狗骨頭》哭戲上熱搜！宋威龍、張婧儀偽兄妹眼神拉扯，虞書欣餅乾直球告白甜翻
暑假追劇清單可以先存起來了！台灣大哥大MyVideo 7月陸劇強檔接力登場，除了跟播宋威龍、張婧儀主演的《野狗骨頭》，以及虞書欣、陳靖可主演的青春校園劇《燦如繁星》，7月17日也將上架楊紫主演的大女主古裝劇《家業》。從虐戀偽兄妹、校園足球雙向救贖，到徽墨世家的女性成長故事，暑假檔陸劇題材一次拉滿，劇迷準備一路追到停不下來。
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《野狗骨頭》：宋威龍再演「偽骨科」題材，《野狗骨頭》開播就上熱搜
《野狗骨頭》改編自休屠城同名人氣小說，講述沒有血緣關係、卻以兄妹身分一起長大的陳異與苗靖，在命運捉弄下分離六年後再次重逢。宋威龍繼《以家人之名》後，再度挑戰沒有血緣關係卻以兄妹相稱的角色設定，也讓不少劇迷笑稱他根本是「偽骨科專業戶」。
這次宋威龍一改過往高冷男神形象，飾演在底層掙扎求生的少年陳異。開播後，他在劇中的情緒戲成為最大亮點，從錯過考試時的絕望迷惘、與父親激烈對峙時的含淚爆發，到得知親子鑑定結果後在病床前強忍情緒落淚，每場哭戲都層層堆疊，演技爆發也讓他登上微博熱搜。
《野狗骨頭》：宋威龍、張婧儀還沒告白就先淪陷，雨中牽手氛圍感拉滿
《野狗骨頭》最讓劇迷上頭的，不是直接撒糖，而是壓抑、克制又充滿拉扯感的情感流動。宋威龍飾演的陳異與張婧儀飾演的苗靖，明明還沒正式談戀愛，卻靠著眼神戲與細節互動讓觀眾集體淪陷。
劇中兩人雨中牽手狂奔、把傘悄悄傾向對方、背著彼此穿越風雨，多年後重逢時更是連一句話都說不出口，只剩眼神交會。比起甜言蜜語，這種「想靠近又不敢靠近」的曖昧拉扯更讓人心癢，也讓網友直呼：「光看眼神就知道要淪陷。」更有人封他們是今年最有故事感的螢幕CP。
《燦如繁星》：虞書欣告別甜妹形象，《燦如繁星》黑長直造型驚豔登場
與《野狗骨頭》同時上架的《燦如繁星》，則讓觀眾看見不一樣的虞書欣。她在劇中飾演心理學博士兼教師林晚星，回到家鄉後帶領一群被外界放棄的學生重新找回方向。
這次虞書欣一改過去甜妹路線，造型上挑戰黑長直低馬尾搭配白襯衫，妝容也走「偽素顏」原生感裸妝路線，凸顯知性、溫柔又沉穩的教師氣質。開播後不少觀眾發現，她收起過去較外放的表演方式，改用細膩眼神與微表情傳遞角色情緒，讓粉絲大讚：「終於看到不一樣的虞書欣。」
《燦如繁星》：一包餅乾就告白！虞書欣、陳靖可「餅乾告白」甜翻全網
除了角色轉型，《燦如繁星》的戀愛線也早早引發討論。預告中，虞書欣飾演的林晚星拎著一袋餅乾，毫不猶豫對陳靖可飾演的足球教練王法直球告白：「做我男朋友吧！」一句話瞬間甜翻全網，也被劇迷封為今年最可愛的「餅乾告白」名場面。
《燦如繁星》不只是校園愛情劇，也融合青春成長、校園教育與足球競技元素。林晚星與王法在帶領一群迷惘少年重新找回夢想的過程中，也逐漸靠近彼此，譜出一段雙向治癒的浪漫故事。
《家業》：楊紫《家業》7月17日上架，大女主古裝劇接力登場
除了兩部青春與虐戀題材陸劇，MyVideo 7月17日也將上架楊紫主演的古裝劇《家業》。該劇以徽墨世家為背景，主打大女主成長線，從家族傳承、商業經營到女性逆境翻身，都是近期陸劇觀眾相當喜愛的題材。
楊紫近年在古裝劇中一直有高討論度，這次再度挑戰大女主故事，也讓《家業》成為暑假後段值得關注的重點片單之一。
都會女性劇、懸疑短劇也上架，暑假片單類型多元
台灣大哥大MyVideo 7月強檔陸劇片單持續更新，除了《野狗骨頭》、《燦如繁星》、《家業》外，辛芷蕾主演的都會女性劇《女神蒙上眼》也已上架，聚焦女性情感與都市生活議題。
另外，懸疑驚悚短劇《大吉中介》也同步上架，喜歡快節奏、反轉感與懸疑氛圍的劇迷，也能在暑假片單中找到不同追劇選擇。從青春校園、虐戀CP、古裝大女主到都會女性與懸疑短劇，MyVideo這波暑假陸劇片單可說是一次滿足不同劇迷口味。
精華 FAQ
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劇中宋威龍飾演的陳異情緒戲層層堆疊，從絕望、對峙到落淚都很有爆發力，尤其哭戲帶動討論；加上他與張婧儀的偽兄妹拉扯感，也讓作品迅速受矚目。
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虞書欣在劇中改走黑長直低馬尾、白襯衫與偽素顏妝容，呈現更知性沉穩的教師感；表演上也收起外放風格，改以細膩眼神和微表情傳達角色內心。
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除了《野狗骨頭》與《燦如繁星》，7月17日還有楊紫主演的《家業》上架，主打徽墨世家與女性成長；另外也有《女神蒙上眼》《大吉中介》等多元類型可選。
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