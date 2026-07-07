2026-07-07 11:16 MM
【心得】陸劇《熾夏》包上恩&周柯宇，劇情口碑兩極，結尾卻意外好看！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《熾夏》改編自小說《墜落》，劇本口碑兩極。
- 重點二：周柯宇與包上恩演出自然，甜感與CP感成亮點。
- 重點三：結局以十年重逢收束，破鏡重圓反而最受好評。
追《熾夏》的心情覺得蠻微妙的。當我覺得好看時劇情會突然沒來由地荒謬，當我失望到頂時下一集又有亮點把我哄好，總結感想《熾夏》是不能細想就會特別喜歡的愛情劇。
故事劇情改編自人氣小說《墜落》原本應該是大家開播前最期待的亮點，結果編成劇本反而變成小敗筆。喜歡的點都要歸功於演員的演技、周柯宇和包上恩自然到讓人手指捲曲的甜蜜，還有導演鏡頭敘事的手法
叛逆少年＆堅韌少女熱烈又充滿遺憾的「青春疼文學」
周挽帶著目的接近陸西驍，卻不由自主漸漸地淪陷。在最赤焰的夏天相遇，做了許多瘋狂、脫離框架的事：為金魚找一個家、在廢棄的游泳池建兩人的小天地，甚至逃離一切在夏天去北方追雪...曾經不敢想的夢逐步實現後，卻因一場意外，硬是讓這場夢清醒。
這些年來，我一直逼著自己離開你，但我從來沒有哪一刻有停止過愛你。
陸西驍的愛熱烈、直接，就如同一團火不斷燃進周挽的心牆。相反地，周挽的愛克制、隱忍，但在伊城時，周挽終於找回18歲該有的笑容與幸福。兩個人的宿命感我其實很吃得下，在什麼都沒有的年紀，卻想將手握的一切捧給對方，看似渺小卻別具深意。
結局藏驚喜？！遲來已久的暗戀：看似不愛，卻是她先動了心
不是不愛，而是太愛
周挽的愛克制到骨子裡，她用全身的力氣去掩蓋心動的事實，也許這句台詞出來，很多人跟我一樣疑惑，覺得陸西驍的愛更拿得出手，但事實是2013年的夏天，是她的心先跳動、是她的眼神先不由自主地追隨著陸西驍。這麼愛的她，卻為了不傷害阿驍，選擇一次次推開與成全，只是仍忍不住留下「保佑阿驍一生幸福平安」。
周挽說陸西驍就像是一個降落傘，每當她墜入谷底時都會將她拖住，讓她不是在墜落而是在飛翔。大家有發現阿驍被他爸爸關在家裡時，他為了給挽挽傳信，就是用降落傘綁住信讓它飄落至挽挽手上嗎！原來那時就有在鋪這個小巧思了～
結局高糖！跨越十年的重逢「破鏡重圓」
周挽和陸西驍在2016年的夏天相遇、相戀、分離，在2026年重逢、釋懷、重新相戀。雖然久違重逢的戲份不多，但這一次他們都比十年前更加誠實地面對自己的感情，過去難以出口的小心機都不再藏著掖著，進度條偏快但也看得比較舒坦，想要的甜終於不是帶著玻璃渣！
最後陸西驍的畫展就像是把他和周挽的故事重新走了一遍，忍不住感嘆搞藝術的人果然浪漫細胞就是特別強化過的！
周柯宇＆包上恩戲裡甜到戲外，畫面美學也加分！
如果你喜歡周柯宇＆包上恩，那《熾夏》不會讓你失望～ CP感太吸引人，嗑著嗑著就完結了！從戲內到花絮、劇宣、再到綜藝，同齡人的默契果然騙不了了，不自覺的肢體接觸不愧是「包好柯」
拍攝的畫面呈現也覺得是一種享受。先去看了劇照之後看正片都會覺得劇宣照拍得好有意義。最喜歡廢棄游泳池裡，用木頭桌椅層層堆起的小空間；喜歡陸家宴會中周挽和陸西驍在樂團奏樂下翩翩起舞的橋段；喜歡在追雪途中留下的所有風景。
又是一部完食而且難得的跟播～故事不完美是可惜的地方，但角色的不完美卻很深刻地留在觀眾心裡。《熾夏》戲如劇名，青春洋溢、燥熱煩悶，但也耀眼無比。
金句台詞
- 即使我知道你有別的目的，我也願意幫你實現願望，就當...你欠我一次。
- 我在森林的深處建造了一個花園，所有來過的人，都只看到了陰森的小路，只有你看到了玫瑰。
- 人與人的相遇，一開始就去想著結果，不會太悲涼嗎？在一起的時候就要好好珍惜，這樣以後就不會留太多遺憾了。
- 如果有一天我傷害你了，你會怎麼樣？不會怎麼樣。
- 我不是一個善良的人，所以我想對你好。如果對你好，是不是就能抵銷一些我的過錯，就不算是什麼很壞的人了。周挽，變壞也沒關係，總會有人愛那樣的你。
- 周挽，要不要談戀愛啊？跟我。我們談戀愛吧，陸西驍。
- 我裝不下去了，我才18歲。我陪著你長大
- 周挽，這個世界上沒有可以實現心願的魔法，但我在。
- 就算是偶然，你把偶然當成是命運，不好嗎？
- 你不是怕高，你是怕掉下去，可是現在我們倆在一塊兒，就算墜落，也是我們倆一塊而在飛，不是掉下去，是飛起來。
- 以後的日子，我們都往前看，往高處走。要一起去看天地遼闊、走康莊大道，日日歡愉、歲歲平安。
- 周挽，哪怕你騙我一百次，只要你說一次愛我，我就都原諒你。
- 你以後別再讓我見到你，不然我一定讓你，哭著求我。
- 我以為不顧一切的反抗和逃亡，是未開刃的劍、是拉滿的弓，可以和全世界匹敵，卻不想我們的叛逆漏洞百出。也許命運從來都是無法抵抗、無法逃脫，十八歲的我們，拯救不了世界，也根本無法改變任何一個人。如果改變這一切的代價，是失去愛、失去自由，那就接受這個代價，去失去、去長大。
- 你有什麼資格在我面前這麼理直氣壯的？當年的事，掰開了、揉碎了，都只有你對不起我，你有什麼資格？
- 你從來不是我的病因，是解藥。
- 這些年來，我一直逼著自己離開你，但我從來沒有哪一刻有停止過愛你。
- 過去千千萬萬次，你本可以選擇躲避，你卻選擇願意輸給我。這一次，我也願意輸給你。
- 陸西驍，你願意娶我嗎？周挽，妳願意嫁給我嗎？
- 我從剛開始認識她的時候，就看到了她身上的尖銳和鋒芒，我愛她身上的這份光芒，也愛她所有的傷疤，因為恰巧是這一切，才組成了最鮮活的她。
- 其實這個世界上，每一天都會有落雪，但如果這場雪不是和她一起看的話，那也就只是一場普通的雪而已。
- 終於我們將要一起迎來最熾熱的夏天。
- 每一次你的出現都像一道彩虹，為我灰色的生活畫上色彩，我一直不敢將喜歡你很久的心事宣之於口，直到...那個熾夏降臨。
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精華 FAQ
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整體觀感很微妙，常在覺得好看時突然荒謬，但低潮後又會被新亮點拉回來，因此屬於不能細想、卻很容易上癮的愛情劇，口碑也因此呈現兩極。
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最加分的是演員表現，尤其周柯宇和包上恩的甜蜜互動非常自然，再加上導演善用鏡頭與畫面敘事，讓廢棄游泳池、追雪等橋段都很有氛圍。
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因為故事以2016年相戀、2026年重逢的破鏡重圓收尾，兩人更誠實面對感情，甜度高且少玻璃渣，連畫展呼應過往情節的設計也讓結尾更完整。
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