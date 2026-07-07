2026-07-07 11:25 女子漾／編輯劉芫榛
歌仔戲也能超搖滾！陳亞蘭攜手血肉果汁機，《女俠俱樂部》首演笑淚交織
金鐘視帝陳亞蘭再度展現傳統戲曲創新的企圖心，推出台灣首部歌仔戲實境秀《女俠俱樂部》，集結郭子乾、王彩樺、白雲、金鐘視帝莊凱勛、Dora謝雨芝等藝人，記錄他們從零開始挑戰歌仔戲的排練過程。節目更催生出全台首創、由綜藝實境秀延伸的公益舞台劇《西遊記誤闖黑家店》，上週六於桃園展演中心首演，現場座無虛席、反應熱烈，門票收益也將全數捐贈公益團體，用藝術力量關懷社會弱勢與獨居長者。
陳亞蘭再創新！歌仔戲實境秀變公益舞台劇
《女俠俱樂部》不只是節目，更讓藝人們的排練成果正式搬上舞台。陳亞蘭身兼監製、製作人、戲曲導演及演員，帶領眾星從唱念、身段到角色詮釋，一步步完成這場高難度挑戰。
陳亞蘭表示，歌仔戲的行當與身段絕非短時間就能速成，加上售票演出本身就是巨大壓力，但當大家知道最後一場是公益演出後，全員都更加投入。她透露，自己每年都參與獨居老人「歡喜大圍爐」公益辦桌，因此在規劃成果驗收時，便決定將舞台劇與公益結合，希望讓演出不只是表演，也能把溫暖送出去。
傳統戲曲尬重金屬！血肉果汁機加入超震撼
一向致力於讓歌仔戲與時俱進的陳亞蘭，過去曾將歌仔戲結合蕭敬騰、A-Lin、曹雅雯、阿卡貝拉等不同音樂風格，這次則更大膽攜手重金屬樂團「血肉果汁機」，讓傳統戲曲與搖滾能量正面碰撞。
陳亞蘭坦言，重金屬與歌仔戲要結合並不容易，最怕流於「四不像」，但血肉果汁機對台語文化的熱愛與支持，讓她非常感動。這次跨界合作也成為《女俠俱樂部》最吸睛亮點之一，替傳統戲曲注入更年輕、更強烈的舞台能量。
白雲帶傷上陣，莊凱勛密集排練暴瘦
看似歡樂的舞台背後，其實每位藝人都承受不小壓力。陳亞蘭心疼透露，白雲腰椎不適仍帶傷排練，郭子乾一邊面對照顧家中病痛長輩的煩心事，一邊咬牙堅持，王彩樺則在滿檔行程中努力擠出時間練習。
Dora謝雨芝原本台語不流利，從聽不懂「出水」、「十字靠」等專業術語開始學起，過程一度焦慮到想哭。莊凱勛則因密集排練累到焦慮暴瘦，卻仍全力投入角色，讓陳亞蘭看了既心疼又感動。
王彩樺變蜘蛛精，白雲「天然豬八戒」笑翻排練場
成果舞台上，王彩樺化身美豔「蜘蛛精」，她笑稱自己「不用演就很像」，還爆料與飾演豬八戒的白雲對戲最有趣，直呼白雲根本就是「天然的豬八戒」。
排練期間笑料也不斷，王彩樺透露大家會故意戳白雲、加料「點奶頭」，讓飾演唐三藏的莊凱勛在一旁頻頻憋笑，成為排練場最爆笑的插曲。雖然練習過程壓力巨大，但眾星之間的互動也讓整場排練多了不少綜藝感。
陳亞蘭嚴格逼出潛能，王彩樺形容像「萬箭穿心」
歌仔戲看似華麗，但真正挑戰的是扎實功底與臨場反應。莊凱勛形容，陳亞蘭一出現，大家就像「小學生在聽訓」，尤其歌仔戲最難的是「活戲」，必須依照現場狀況隨時調整，讓習慣照劇本表演的演員壓力倍增。
王彩樺也打趣說，陳亞蘭不會大聲罵人，但一句句提醒卻像「萬箭穿心」，讓所有人瞬間繃緊神經。不過眾人也一致認為，陳亞蘭的嚴格都是為了讓作品更好，私下更是非常溫暖，總是細心照顧每位演出者。
莊凱勛為獨居長者哽咽，公益演出逼出真情
隨著排練深入，藝人們也不只是完成表演挑戰，更從中感受到公益演出的重量。莊凱勛近期因家中長輩身體欠安，對於演出邀請獨居長者進場觀戲特別有感，受訪時更忍不住哽咽。
他坦言，以前會覺得健康是理所當然，但當自己真正貼近病痛，才深刻意識到長輩真的老了。莊凱勛也希望透過藝人的影響力拋磚引玉，讓更多人關注長者、獨居老人與弱勢族群。
Dora從挫折到突破，感受傳統文化的溫度
首次挑戰歌仔戲的Dora謝雨芝坦言，一開始面對台語唱念、身段指令與大量專業術語時相當挫折，甚至曾焦慮到想哭，懷疑自己「怎麼那麼笨」。
所幸在陳亞蘭與師兄姐們不厭其煩的指導下，她逐漸找到表演節奏，也感受到歌仔戲不只是傳統藝術，更能透過舞台實踐「取之於社會、用之於社會」的精神。這次演出也讓她對傳統文化有了更深的理解與敬意。
首演滿堂彩，陳亞蘭感動喊：歌仔戲真的有希望了
《西遊記誤闖黑家店》首演當天座無虛席，觀眾反應熱烈，讓陳亞蘭在謝幕時相當感動。她表示，這次最大的亮點，就是藝人們真的把「不可能的任務」完成了。
她也特別讚賞協辦單位蘭陽戲劇團的年輕演員，在舞台上展現高難度武戲與紮實功底，讓藝人們親眼看見歌仔戲新世代的生命力。陳亞蘭感性表示：「看到他們，我覺得歌仔戲真的有希望了，可以代代相傳！」
從重金屬跨界、藝人速成挑戰，到公益舞台劇首演爆滿，《女俠俱樂部》不只讓歌仔戲被更多觀眾看見，也讓傳統戲曲在笑聲、眼淚與掌聲中，找到與新世代對話的全新方式。
精華 FAQ
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這次最大的特色，是將歌仔戲實境秀的排練成果搬上公益舞台劇，並結合重金屬樂團血肉果汁機跨界演出，讓傳統戲曲呈現更年輕、震撼的舞台效果，首演也因此爆滿。
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多位藝人都面臨不同壓力，像白雲帶傷排練、郭子乾忙於照顧病痛長輩、莊凱勛密集排練到暴瘦，Dora則因台語與歌仔戲術語生疏而一度焦慮，過程相當辛苦。
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因為劇組安排公益演出、邀請獨居長者入場，他又正逢家中長輩身體欠安，因此對老化與健康議題特別有感，受訪時忍不住哽咽，也希望藉由演出喚起更多人關注長者。
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